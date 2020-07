Bolsonaro, "el presidente que más rechazó las políticas de aislamiento", contrajo COVID-19

Tras persistentes especulaciones, el mandatario confirmó que tiene coronavirus. Y a pesar de continuar al frente del gobierno, no logra contrarrestar la crisis sanitaria y su gabinete continúa incompleto. "Hace dos meses que estamos sin ministro de Salud y tampoco se ha reemplazado al de Educación", dijo el periodista Breno Altman.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó este martes que dio positivo de coronavirus y aseguró que se siente "perfectamente bien", aunque se acumulan los problemas para su gobierno.

"Mucha gente se pregunta si no es otro truco de Bolsonaro, es decir, afirmar que tiene COVID-19 y mostrarse saludable. Pero que Bolsonaro tenga coronavirus es en sí una ironía", destacó el periodista Breno Altman, fundador del portal Opera Mundi.

Sostuvo que Bolsonaro "es el presidente que más ha rechazado las políticas de aislamiento social" en un país donde "los números de contagios y muertes están".

Por otra parte, aseguró que el mandatario "sigue en el mando" del gobierno desde su residencia de la Alvorada, ya que "los síntomas son moderados".

Sin embargo, Altman recordó que "el gobierno de Bolsonaro ha llevado al país a un cuadro de salud publica y económico muy difícil para el pueblo", y que el presidente "no logra organizar su gabinete". "Hace dos meses que estamos sin ministro de Salud", apuntó.

Desarmando el "fenómeno Trump"

El economista ecuatoriano Fander Falconí presentó su más reciente libro El fenómeno Trump, la bestia rubia, en el que analiza la figura y el proyecto político del mandatario estadounidense.

"Trump es", sostuvo, y agregó que "la hegemonía de EEUU está en declive, lo cual genera una reorganización en la globalización".

En ese sentido, aseguró que el modelo del presidente se puso en evidencia durante su gestión de la crisis sanitaria al haber "puesto la economía por sobre el derecho a la vida". "EEUU cuenta con el 4 por ciento de la población global y tiene el 30 por ciento de los casos registrados y de fallecimientos por COVID-19", agregó.

Además, señaló que "Trump no es más que la punta del iceberg del capitalismo salvaje", al afirmar que "la globalización ha provocado un deterioro de las condiciones ambientales y de las condicione sociales".

Falconí ubicó a Trump dentro del "neopopulismo de derecha" y dijo que los liderazgos mundiales deben apelar al "altrusimo" en lo que calificó como un "momento crucial de la historia de la humanidad".

"Hay una crisis de civilización", consideró el exministro de los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, "una combinación letal entre capitalismo y despojo de la naturaleza".

Piden la liberación del fotoperiodista argentino preso en Bolivia

El fotoperiodista argentino Facundo Molares Schoenfeld se encuentra detenido en Bolivia desde el 29 de noviembre, cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.

"Revisamos la causa y todo el proceso legal es ilegítimo, contrario a derecho, algo que no resistiría la mínima consideración legal en ningún país democrático", dijo su padre, el abogado Hugo Molares.

El reportero había llegado a Santa Cruz de la Sierra para cubrir las elecciones en octubre del año pasado, aunque terminó internado por una insuficiencia renal el 11 de noviembre. Al día siguiente su padre fue a buscarlo.

"Cuando lo encontré estaba en una sala de guardia, con coma inducido. A los dos días, la policía lo esposa a la camilla y lo someten a una farsa jurídica, con prisión preventiva", relató su padre. Finalmente lo llevaron a la cárcel de máxima seguridad del Chonchocoro, en El Alto, "donde estuvo", hasta su traslado a un pabellón común.

El gobierno de facto de Jeanine Áñez "es una dictadura atroz, brutal, que no tiene límites", dijo Molares, "pero no es una excusa válida para que el gobierno argentino no medie.

