¿Hay forma de combatir el racismo en EEUU?

Las movilizaciones antirracistas han sacudido a EEUU desde el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, pero las mismas se han replicado en otras partes del mundo.

En ciudades europeas y estadounidenses incluso se derribaron estatuas de personalidades históricas asociadas con el esclavismo y posiciones segregacionistas. ¿Puede ser esto señal de que algo vaya a cambiar?

Para el doctor Hamurabi Naufuri, director del doctorado en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional Tres de Febrero, "el racismo". Pero advirtió no caer en el error de "identificar el racismo con el 'marcador' que usa para agredir. El racismo pasa del marcador cromático de la piel al religioso, del religioso al lingüístico, del lingüístico al modo de vida. Cuando se le prohíbe un marcador, comienza a usar otro", dijo.

Por ello, alertó sobre el ataque a monumentos relacionados con el pasado esclavista, que pueden reproducir de manera no intencional los mismos mecanismos del racismo que se pretende combatir. "Hay que darle a la gente las competencias interculturales e interreligiosas para empatizar con el otro. Porque de las estatuas podemos pasar a las personas".

"No podemos suspender el principio de ciudadanía. Juzgar a la gente por lo que es y no por lo que hace es antidemocrático. Y es lo que hace el racismo. El derecho tiene que juzgar hechos, no a la identidad de la persona", sostuvo Naufuri quien hace décadas que estudia estos temas.

Por otra parte, el académico se refirió a la decisión del presidente Donald Trump de apelar a símbolos cristianos en medio de la ola de protestas.

"Él les da a las protestas un significado extremista que no tenía y se muestra como defensor de la moralidad representada por el extremismo y la antimoralidad, o sea, los ANTIFA", afirmó.

El gobierno de Macri fue "una aberración democrática"

Las denuncias judiciales en torno al expresidente argentino Mauricio Macri y sus exfuncionarios de inteligencia revelan cada vez más detalles sobre la presunta red de espionaje que operaba entre 2016 y 2019. El exmandatario habría ordenado espiar a periodistas, corresponsales extranjeros, dirigentes, sociales, fuerzas policiales y políticos oficialistas y opositores, entre ellos a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Rocco Carbone, doctor en Filosofía por la Universidad de Zürich y autor del libro Mafia Capital. Cambiemos: las lógicas ocultas del poder, dijo que "estamos frente a una inteligencia".

"Desde 2016, la AFI llevó a cabo prácticas de espionaje desde computadoras del organismo, y si bien son prácticas que no fueron ordenadas por magistrados, no son tareas de inteligencia ilegal. No las realizaron investigadores privados", señaló. "Lo ilegal es obtener esas informaciones sensibles para hacer aprietes".

Por ello, remarcó el carácter "mafioso" de la administración macrista. "Las mafias italianas funcionan con la dimensión de lo ilegal puesto a funcionar dentro del ámbito de lo legal", aseveró Carbone, quien añadió que "lo que pasa en Argentina es una aberración democrática porque se viola el derecho a la intimidad".

De esta forma, vinculó los comportamientos que bordean la ilegalidad con el proyecto mismo del expresidente. "La deuda y la fuga de capitales tienen una finalidad política: no sirven para un enriquecimiento de tal o cual personaje, sino que son capitales que en algún momento serán empleados para hacer política", explicó.

"Ninguna mafia quiso ocupar el poder en Italia. En Argentina, en cambio, un grupo mafioso copó el Estado desde la presidencia. El fenómeno mafioso de Cambiemos no ha terminado. Se va a volver a manifestar una vez más, pero con mayor fuerza", advirtió.

En el programa se informó a su vez acerca de las sanciones impuestas por EEUU a funcionarios de la Corte Penal Internacional por la investigación de crímenes de guerra en Afganistán; y el intento del presidente brasileño Jair Bolsonaro por vulnerar la autonomía universitaria.

También se informó sobre las protestas de la policía francesa luego de que el gobierno prohibiera la técnica del estrangulamiento durante los arrestos; y las manifestaciones en las calles de Beirut, Líbano, por la abrupta devaluación de su moneda.

