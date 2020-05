"La violencia política en Argentina no comenzó con la ejecución de Aramburu"

El 29 de mayo de 1970, un grupo de jóvenes secuestró al exdictador argentino Pedro Eugenio Aramburu, líder de la autodenominada Revolución Libertadora, lo cual marcó el nacimiento de la organización Montoneros.

"Hay voces interesadas en hacer creer que la violencia política en Argentina comienza en ese momento. Pero si repasamos los 15 años anteriores al secuestro, desde el golpe contra Perón en 1955, podemos ver que la violencia explica por sí sola el surgimiento de Montoneros", afirmó el historiador Roberto Baschetti.

El autor del libro Documentos de la resistencia peronista 1955-1970 recordó que la proscripción del peronismo por parte de la dictadura de Aramburu generó una violencia que "solo podía ser enfrentada apelando a una violencia mayor por parte del pueblo organizado".

Además, sostuvo que en ese convulsionado clima de época –donde en poco tiempo se sucedieron hechos de importancia histórica como el Mayo Francés y el Cordobazo argentino– "vencer estaba en la lógica de los jóvenes del momento".

Y de alguna forma, la figura de Aramburu condensaba era un símbolo del antiperonismo más virulento. "Los secuestradores le reprochaban el fusilamiento de junio de 1956 (de Juan José Valle) y el secuestro del cadáver de Eva Perón. Además, un decreto ley prohibía nombrar a Perón, al peronismo y a sus signos partidarios", dijo Baschetti.

En su mayoría, los jóvenes que conformarían Montoneros –Mario Firmenich, Norma Arrostito, Ignacio Vélez, Emilio Maza, Carlos Maguid, Fernando Abal Medina, Carlos Ramus, Carlos Capuano Martínez– "venían de una clase media acomodada, con familiares que habían sido parte de la Revolución Libertadora o la habían visto al menos con simpatía".

Su acercamiento con el peronismo se dio a través del catolicismo y su militancia de base. "Los que teníamos alguna inquietud política o social leíamos la revista Cristianismo y Revolución, que cuestionaba a la iglesia jerárquica", apuntó el historiador.

"Esos chicos van a catequizar, a enseñar sus principios religiosos, y estando en esos asentamientos ven la pobreza y los padecimientos. Y descubren que esa gente es peronista", agregó. De esta forma, "se comprometen con la realidad social y eso los hace peronistas".

Pero estos jóvenes advierten que "en un sistema que no te escucha y que te excluye, la única salida es a través de la violencia". "Por ese lado hay que buscar la radicalización de la juventud en los primeros años de los 70", adujo Baschetti.

El investigador, nombrado personalidad destacada de la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que se vivía "una efervescencia mundial" y "ese clima de época daba para una rebelión en todos sus frentes". "Aquí había un sujeto histórico muy importante: el peronismo", añadió.

Si bien a Montoneros se sumaron militantes que provenían del guevarismo, el socialismo y el comunismo, era una organización que se autodefinía como peronista. Con todo, las tensiones en un espacio político tan amplio pronto impactarían en el grupo guerrillero.

"El peronismo es un movimiento con derecha, izquierda y centro. Todos eran interlocutores de Perón y cada uno escuchaba de él lo que quería escuchar. Mientras había un enemigo común y conocido, como una dictadura militar, todos eran peronistas", explicó Baschetti.

Pero "en 1974, cuando se hace esa parodia de acto popular, los jóvenes no están de acuerdo con Perón y media plaza se va. Lo que no se puede decir nunca es que esa juventud no fue honesta", concluyó.

En el programa se informó a su vez acerca del envío de 500 efectivos de la Guardia Nacional de EEUU a la ciudad de Minneapolis debido a las protestas por el asesinato de un hombre negro a manos de un policía blanco; y el decreto firmado por el presidente Donald Trump para limitar la protección a las empresas de redes sociales.

También se dio cuenta del panorama sombrío de Italia según las proyecciones del Banco Central de Italia, que contempla una reducción del PBI de hasta el 13 por ciento y la pérdida de 500 mil puestos de trabajo por el coronavirus.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.