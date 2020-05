"Turquía está presente en los puntos más calientes del Mediterráneo"

El combate a la pandemia de coronavirus no parece haber distraído los esfuerzos de Turquía en el plano geopolítico.

El analista Xavier Palacios, experto en el sureste europeo, señaló que Ankara ha desplegado su presencia en los "puntos más calientes" del Mar Mediterráneo e hizo especial hincapié en Libia.

"La presencia militar turca allí tiene muchas ramificaciones", dijo el especialista. ", el que reconoce la ONU, y lucha contra el gobierno rebelde de Jalifa Haftar en la parte oriental de Libia", agregó.

Esta decisión está vinculada al respaldo que obtiene Haftar de "Arabia Saudí, Egipto y otros enemigos de Turquía". "El gobierno de Fayez Serraj no contaba con muchos apoyos hasta la llegada del presidente Recep Tayyip Erdogan", apuntó Palacios.

Además, el experto indicó que Turquía y el gobierno parcialmente reconocido de Libia "acordaron a finales de 2019 un nuevo tratado de fronteras marítimas en el Mediterráneo, cortando al medio las conexiones entre Grecia y Chipre, que tienen que ver con la exportación de gas natural".

Palacios sostuvo que "las tropas turcas han salvado la cabeza del Gobierno de Unidad libio " y describió como "muy opaca" la estrategia de Ankara en territorio libio. "Han mandado allí a sirios de los sectores más islamistas, muchos relacionados con Al Qaeda, además de agentes de inteligencia turcos. Así ha mantenido la presencia en la región contra sus enemigos", adujo.

Con todo, recordó la participación de Turquía en la guerra civil siria y el conflicto latente con Chipre, y describió al país como "un jugador muy potente en la región", algo que no pasa desapercibido para la UE.

"Turquía es uno de los mayores mercados para las exportaciones europeas. Y Europa lo es para los productos turcos. Hay mucha relación económica. A Europa le interesa tener a Turquía cerca", consideró Palacios.

En medio de la pandemia, crece un clima de "estallido latente" en Chile

Pablo Sepúlveda Allende, médico y nieto del expresidente chileno Salvador Allende, se refirió al clima de descontento que comienza a recobrar fuerzas en el país sudamericano.

"La pandemia provocó una paralización forzada de lo que venía dándose, pero no significa que las ansias de cambiar la Constitución y transformar el país se hayan quitado. De hecho, la pandemia ha agudizado mucho más las demandas", señaló.

Sepúlveda Allende subrayó que el gobierno de Sebastián Piñera ha aplicado "medidas ambiguas" en el plano sanitario, ya que optó por una "cuarentena selectiva" en determinadas zonas. "Ellos van tapando el fuego: cuando suben los casos, ponen de nuevo la cuarentena; cuando baja el contagio, la quitan", sostuvo.

Además, indicó que "la precariedad por la crisis sanitaria y económica ha dejado expuesto al modelo" aún más. "El gobierno ha dado bonos de miseria a la gente que ha perdido el trabajo. No se ha protegido el empleo, es decisión del empresario. Se paga con el fondo de cesantía, que es del trabajador".

Por caso, explicó que las grandes empresas, como el grupo Cencosud, "dejaron de pagar el sueldo a sus trabajadores pero están repartieron las utilidades entre sus directivos, como el caso de la actual ministra de Trabajo".

Incluso la fuerza represiva continúa pese a las medidas restrictivas. El propio Sepúlveda Allende fue detenido el pasado lunes 27 de abril durante una concentración contra Carabineros en la rebautizada Plaza de la Dignidad, en Santiago.

"Fuimos como brigada médica para atender a los heridos producto de la represión. Carabineros nos tomó detenidos, cuando no debía ser, porque tenemos salvoconducto por ser médicos. Mostré mi carnet de médico, pero cuando vieron que estaba grabando me esposaron y me subieron", dijo.

En el programa se informó a su vez acerca de la confirmación de la OMS sobre el origen natural del COVID-19; la excarcelación de casi diez mil presos en Filipinas ante la pandemia; la detención de dos estadounidenses por su participación en la fallida incursión marítima a Venezuela; y la investigación de la Fiscalía colombiana por el caso de espionaje militar.

