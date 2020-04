Ecuador: "En Guayaquil se apela a la represión para controlar la pandemia"

Muertos en las calles, morgues colapsadas, Guayaquil se ha convertido en el epicentro del brote y del descontrol. "La ciudad está designada como zona de seguridad militarizada desde el 22 de marzo", afirmó la periodista Ana María Acosta. Agregó además que el presidente "Lenín Moreno no está apareciendo y falta coordinación entre los ministros".

Con más de 2700 casos confirmados y casi 100 muertos, Ecuador se ha convertido en el segundo país más afectado por el coronavirus en Sudamérica, por detrás de Brasil.

La situación es gravísima porque a la crisis sanitaria se suma un total desorden gubernamental. "El presidente Lenín Moreno no está apareciendo" y quien está al frente es el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

"A esto debe agregarse no sólo la renuncia de la Ministra de Salud sino también una falta total de coordinación entre los ministros", apuntó la periodista ecuatoriana Ana María Acosta.

"Hay mucha gente en Ecuador que no está recibiendo el diagnóstico. Personas que fallecieron en sus casas no están en el registro oficial. Hay una imposibilidad práctica de las autoridades para registrar los casos", señaló. La ciudad portuaria de Guayaquil –la más importante del país tras Quito, la capital– se ha convertido en el epicentro del brote. Los casos aumentaron allí por la "población que estaba de vacaciones en otros países y al regresar no tomaron las medidas que el gobierno decretó".

La alcaldesa de la ciudad, la socialcristiana Cynthia Viteri, fue criticada por "no tomar inicialmente las medidas de restricciones, a diferencia de Quito". Ahora, Guayaquil, "una de las ciudades conde Ecuador", está designada desde el 22 de marzo como "zona de seguridad militarizada", al mando de un almirante de la Marina, y con un sistema sanitario totalmente colapsado.

La periodista cuestionó la efectividad del uso de la fuerza cuando "las medidas de cuarentena, en barrios sin alcantarillado y en condiciones de hacinamiento, no se pueden cumplir".

México entra en la "fase 2" en su lucha contra el coronavirus

El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió suspender las actividades públicas y que solo funcionen los sectores "esenciales" del país.

El periodista Daniel Moser, miembro del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de México (CEEN), señaló que ya "el 3 de enero el gobierno puso en marcha un plan para atender la pandemia". "En una primera fase, se actuaba aplicando medidas de higiene y sana distancia. En esta, la segunda, se recomienda insistentemente en que la gente se quede en su casa", agregó.

El analista desestimó las críticas al mandatario ya que existe una "necesidad imperiosa de afrontar esta crisis con una visión integral".

"La mayoría de la gente está por fuera de la economía formal", sostuvo, "por lo cual resta ver si un sector social mayoritario en condiciones de pobreza puede atender una cuarentena".

Por ello, Moser calificó de "adecuada" la estrategia de López Obrador. Además, se refirió al paquete de impulso económico que el gobierno prometió para los próximos días: "estará destinado a los sectores más indefensos y no habrá exenciones de impuestos a las empresas".

En el programa se informó a su vez acerca de la expansión del coronavirus en EEUU , que ya superó a China en cantidad de muertos; la caída de las bolsas mundiales; y la prolongación del confinamiento en Italia hasta el 13 de abril.

También se informó sobre el incremento del desempleo a causa de la pandemia en Austria, superando el récord desde el fin de la Segunda Guerra Mundial; y las críticas de la ONU a la ley que exime de responsabilidad penal a policías y militares durante el estado de emergencia en Perú.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.