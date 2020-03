¿Por qué el coronavirus penetra tan fácilmente en los seres humanos?

El brote mundial de coronavirus parece haber dado un respiro momentáneo al planeta gracias a la parálisis industrial y a la baja del tránsito aéreo, vehicular y de personas.

El biólogo español Fernando Valladares explicó que la preservación ambiental va más allá de garantizar la biodiversidad ya que además cumple un rol de vital importancia para los humanos. Por eso es fundamental entender que los recursos en preservación del medio ambiente "no son un gasto sino una inversión".

Se refirió también a la actual pandemia del COVID-19. Las especies animales y vegetales, sostuvo, desempeñan un "efecto de amortiguamiento", ya que actúan como "huéspedes" y hacen que el virus "llegue en menor medida a los humanos".

Pensemos que estamos generando autopistas o avenidas para la dispersión del virus. El polvo del desierto viaja a gran distancia. Y la desertificación avanza en el planeta. Lo mismo con la contaminación", ejemplificó el académico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Valladares aseguró que "el daño al medio ambiente termina siendo" y llamó "a revisar nuestro modelo de sociedad". "Los períodos de bonanza económica van asociados con malos momentos de salud humana. Claramente, esto está mediado por la relación con el ambiente. Ahora vemos cómo las emisiones de dióxido han bajado y cómo la naturaleza está en mejor estado que la semana pasada", dijo.

Por otra parte, subrayó que el confinamiento "ha demostrado ser muy eficaz" como método en la lucha contra el coronavirus, pese a "su impacto económico y social en el corto plazo".

"Es la forma epidemiológica de mantener los números en márgenes controlables", afirmó el experto, quien agregó que 40 mil personas se salvaron a causa de la cuarentena obligatoria.

El presidente argentino cuestionó el bloqueo a Venezuela y Cuba

En una entrevista emitida por la Televisión Pública, el presidente argentino se refirió a la crisis desatada por el coronavirus y pidió el fin del bloqueo contra Cuba y Venezuela.

"Acá no es una cuestión política, es una. No digamos que nos interesa la vida del hombre si los condenamos a semejante orfandad", dijo el mandatario. Y agregó que tras la cumbre virtual de los líderes del G20 realizada ayer jueves 26 de marzo, él dialogó por la misma vía con su par mexicano, Andrés López Obrador, titular pro tempore de CELAC, y le sugirió que convocara a esa organización para rechazar mancomunadamente las medidas coercitivas contra La Habana y Caracas. Fernández aseguró que "frente a una pandemia tenemos que ocuparnos de esos pueblos que, por una decisión política de alguien, están sometidos a un bloqueo que no le sdeja llegar".

En relación al brote global de COVID-9 reflexionó sobre el actual sistema económico y social global. Señaló la "debilidad" de un modelo que "cuando los millones que se empobrecen son atacados por una pandemia, los ricos se quedan sin nada, porque desaparecen los consumidores, y las empresas dejan de vender".

Sugirió proyectar un sistema mundial más igualitario "para que todos tengan acceso a los bienes y servicios básicos para poder vivir en el siglo XXI".

En el programa se informó a su vez acerca del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien dio positivo en el test de coronavirus; la decisión de Irlanda de estatizar los hospitales privados ante la crisis sanitaria; la comunicación telefónica entre los presidentes Xi Jinping, de China, y Donald Trump, de EEUU, para trabajar conjuntamente contra la pandemia y sobre el posible gobierno de unidad en Israel entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su rival en las elecciones Benny Gantz.

Se analizó también un nuevo embate de EEUU contra Venezuela y el intercambio verbal entre ambos países. Washington llamó a varios líderes venezolanos "narcoterroristas" y los acusó de usar la guerrilla colombiana de las FARC para inundar EEUU de cocaína.

