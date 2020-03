"Boris Johnson da marcha atrás aceleradamente por el avance del coronavirus"

El primer ministro británico Boris Johnson comienza a rever su plan para enfrentar el coronavirus ante los más de cien muertos y 2600 infectados.

El periodista Marcelo Justo actualizó, desde Londres, las últimas medidas que adoptó el premier.

"A partir del viernes cierran todas las escuelas, anunció Johnson, es decir que hay un alejamiento de su primera posición, cuando dijo que debíamos acostumbrarnos a la muerte de nuestros seres queridos y de miles de personas".

Con una mentalidad de la filosofía del laissez faire, el gobierno consideró no intervenir para que se generara cierta inmunidad colectiva a través del contagio de la población, aunque eso significara la muerte de miles de personas. "Esa posición de no hacer nada fuepor la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud", dijo. El criterio de Johnson es que "si se deja hacer se logra cierto equilibrio con los antivirus, una suerte de oferta y demanda de la enfermedad".

Ahora sugirió no concurrir a lugares populosos pero no lo indicó como obligatorio. "El gobierno sigue con la idea de que el Estado no tiene que regular de manera draconiana el comportamiento de sus ciudadanos", adujo Justo. No obstante, agregó, el gobierno "reaccionó de manera keynesiana" al anunciar un paquete de ayuda masiva a "empresas, monotributistas y hasta desempleados".

Sobre el sistema público de sanidad británico dijo que es muy bueno aun con el enorme deterioro que sufrió en la última década.

"Tiene una capacidad de respuesta bastante amplia y de manera contundente a pesar de que ha sentido los diez años de austeridad del Partido Conservador".

La Rioja, foco de la pandemia en España

José Luis Lanao, exfutbolista y actual periodista argentino, vive en Logroño, capital de La Rioja, el epicentro del coronavirus en España. Recluido en su hogar, dialogó con 'Voces del Mundo' sobre la situación en el país ibérico.

"El problema es grave y el presidente Pedro Sánchez acaba de informar que lo peor está por venir", lamentó.

De hecho, el gobierno anunció un paquete de 200 mil millones de euros para contrarrestar la caída económica a causa del COVID-19, que ya provocó más de 600 muertos y más de 13700 casos.

Lanao afirmó que "ahora estamos confinados por los errores que cometimos" y que "las medidas gubernamentales y las fuerzas del orden están poniendo su esfuerzo" por controlar la situación. "Aquellos contagiados no podemos salir al exterior en compañía. Si no vas en solitario para cargar gasolina, pasear a la mascota o ir al mercado, la multa es de 100 euros", agregó.

El periodista recordó que La Rioja, la comunidad autónoma más pequeña de España, cuenta con "320 mil habitantes, pero la tasa de contagio es de 72 personas cada 100 mil habitantes". Asimismo, señaló que Logroño "está bajo vigilancia y el movimiento en el exterior debe estar justificado".

"Ayer hubo 88 detenciones por saltear el estado de alarma", subrayó.

Por último, consideró que "Argentina está preparada para combatir la pandemia de una forma más eficiente" que Italia y España y que los países deben "seguir el faro de Corea del Sur, donde la curva de la enfermedad comienza a decaer".

En el programa se informó a su vez acerca del anuncio de China sobre el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus; la situación de la enfermedad en Irán; los cacerolazos en Brasil para pedir la dimisión del presidente Jair Bolsonaro; y el rechazo del FMI a conceder un crédito solicitado por Venezuela para afrontar la pandemia. También se informó sobre sobre el plan de un billón de dólares del presidente de EEUU, Donald Trump, debido al avance de la enfermedad.

