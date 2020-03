Inteligencia artificial: "Los datos son el petróleo de nuestra era"

El avance de la inteligencia artificial (IA)corre en paralelo con el debate de sus usos y potencialidades.

Desde Italia donde está terminando su doctorado, Cecilia Danesi, quien creó la cátedra de IA en la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, planteó algunos interrogantes éticos al respecto.

"La información con la cual la IA se diseña y entrena es incorporada, en primera instancia, por los humanos", sostuvo la experta, y el problema de estos datos es que "tienen sesgos" de clase, género y étnicos, es decir, la mayor parte de la información proviene de "hombres blancos de determinado grupo social".

Una vez iniciado el proceso –continuó– la máquina va "aprendiendo de los resultados que obtiene" es por eso que "una IA da una respuesta en un momento y luego puede dar otra. Aprende en esas interacciones", añadió.

Observando lo peligroso que es la falta de regulación actual de la IA, Danesi llamó a abogados, ingenieros y otros profesionales a capacitarse para "ser conscientes de los derechos que se pueden vulnerar". "Hay que reformular –indicó– una base de datos para que sea completa y real".

Luego de dar numerosos ejemplos, advirtió que otro paso fundamental es garantizar "la supervisión del humano en forma permanente" para controlar y adjudicar responsabilidades. Así, la especialista se preguntó acerca de quién responde por un arma robot o un vehículo autónomo.

"¿Las armas autónomas están creadas bajo el derecho internacional humanitario?", cuestionó.

Primarias demócratas: el "supermartes" puso a Biden de nuevo en carrera

El "supermartes" pareció dar nuevos aires al exvicepresidente estadounidense Joe Biden, quien obtuvo una inesperada victoria en la mayoría de los estados en juego, si bien el senador Bernie Sanders se quedó con el premio mayor: California.

"Antes del supermartes se dieron una serie de cuestiones que favorecieron a Biden: la baja de candidatos, que reuniera dinero y los apoyos que logró dentro del Partido Demócrata", señaló el politólogo Alejandro Frenkel.

No obstante, indicó "no era tan claro que fuera el candidato favorito de establishment hasta esta semana", y consideró que el repunte del número dos durante la administración Obama "fue determinante para que Sanders no tuviera victorias donde se esperaba", como en Oklahoma.

Frenkel adujo que "Biden es un candidato", aunque dijo que "es mejor que ella": "Está menos desgastado de lo que estuvo Hillary en su momento y tiene mejor imagen entre los votantes de Sanders", agregó.

Asimismo, remarcó que el aparato partidario es clave en EEUU "para ganar elecciones".

"En un país inmenso, a veces no hay recursos para hacer campaña en todos los estados. Por eso es importante el apoyo de la estructura partidaria y tener fondos", dijo.

En el programa se informó a su vez acerca del avance de la reforma jubilatoria en Francia por decreto del Ejecutivo; el encuentro entre Luis Almagro, titular de la OEA, y Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista español Vox; el primer ataque contra fuerzas afganas tras la firma del acuerdo de paz entre EEUU y los talibanes; y las detenciones en Chile luego de las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.