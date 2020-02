Alicia Castro: "Espero que Rusia ayude a Argentina a ingresar a los BRICS"

Las expectativas de la embajadora designada por el actual gobierno argentino para representar al país en Rusia son altas. Refundar los históricos vínculos ruso-argentinos; sumar al proyecto de un mundo multipolar con "democracia soberana" y donde no sólo los representantes del Ejecutivo sino los parlamentarios y delegados de los partidos políticos traben relaciones entre sí y, además, colaborar para un futuro de desarrollo alejado del neocolonialismo, son algunos de los ejes que, como acciones potenciales, desplegó durante su charla con Voces del Mundo.

Los puntos salientes de la entrevista apuntaron a la importancia de Malvinas y la Antártida en la geopolítica internacional; qué cambios puede traer la implementación del Brexit ; las alianzas estratégicas de Rusia en América Latina y la interacción entre Argentina y la región con otros organismos como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shangai, dos entidades que este año preside Rusia.

Para Alicia Castro, quien fue embajadora argentina en la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido, las posibilidades son enormes. Estos son los principales tramos de la entrevista.

- Este año vamos a celebrar el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de aquella arquitectura mundial que nos rige hasta hoy. No obstante la incertidumbre es mucha.

- Adhiero a lo que dijo el papa Francisco de que estamos ante una tercera guerra mundial fragmentada. No es un mundo que esté en paz. Bolívar decía hace 200 años que EEUU parecía destinado por la providencia a sembrar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Después de haber devastado Medio Oriente, ahora están intentando tener nuevamente injerencia en lo que consideran su "patio trasero".

- Muchos medios occidentales demonizan a Rusia y la muestran como una "amenaza" en América Latina. ¿Esta percepción dificulta la tarea de un embajador?

- No vamos a adherir a la propaganda de la Guerra Fría que inventa un enemigo y si no lo tiene lo fabrica. Esta propaganda tiene como fin desarrollar el complejo industrial-militar de EEUU y sus socios de la OTAN. Consideramos que hay una oportunidad de recomponer relaciones estratégicas con Rusia. El presidente Vladímir Putin tiene un gran liderazgo y está bregando por la construcción de un mundo multipolar, de Estados jurídicamente iguales, de personas iguales, con derecho a la felicidad. Argentina ha tenido una adhesión a las políticas de EEUU, que comenzó explícitamente con el Bicentenario de nuestra Independencia, en 2016, que comenzó cuando el expresidente Mauricio Macri dijo delante del rey de España que los que declararon la independencia argentina seguro se sintieron angustiados. Sin dudas, una proyección política. ¿Macri ignoraba aquellas ansias de liberación y unidad? En 1816, no se declaró sólo la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de Sudamérica. Era la necesidad de construir un bloque continental. En estos últimos cuatro años lamentables de Macri, con endeudamiento, con pérdidas simbólicas, ha mermado esa unidad latinoamericana que necesitamos para tener soberanía política e independencia económica. Si no hay alianza con otros países de la región, no es posible. Valoro mucho la visita del canciller Serguéi Lavrov a América Latina. Me dijeron que él es poeta, y sus palabras me suenan a poesía, son palabras de gran justeza para referirse a un modo de cooperación sin injerencia, respetando la democracia soberana. Eso coincide con el principio de igualdad jurídica de los Estados y de la libertad de los pueblos. Podemos dar cátedra de lo mismo.

-El canciller Lavrov visitó Cuba, México y Venezuela, tres países muy independientes en su política exterior.

- Si miramos el mundo, si vemos el modelo que EEUU quiere aplicar en Venezuela, es calcada la matriz de Libia: la demonización del dirigente, la gran manipulación de los medios de comunicación, de las corporaciones mediáticas o los latifundios mediáticos, la agitación de disconformidad interna, en este caso con el bloque que genera falta da alimentos y medicamentos. La invención sobre crímenes de la oposición que se le atribuyen a los gobernantes, la construcción de un gobierno paralelo y la confiscación de divisas. La imagen sanguinaria de Hillary Clinton, que dice que "fuimos, vimos y murió", en medio de carcajadas. Gadafi regulaba a 43 tribus, era el país más rico, ahora hay bandas paramilitares cuidando el petróleo.

- Este modelo fue exitoso para Obama y Clinton, no para Trump, quien ya dijo que ahora quiere atacar Venezuela.

- El pueblo venezolano está muy concientizado. Es un pueblo que se resiste a una invasión militar. No hay ingenuidad. EEUU mintió sobre armas químicas en Irak, se mintió sobre Libia. No sé cuánto se puede seguir engañando. Hay un documento de Edward Snowden donde revela que figuran como objetivos permanentes de EEUU seis países: Corea del Norte, China, Siria, Irán, y el único de América Latina es Venezuela. No es una casualidad. Es un país petrolero. Punto. Tenemos que mirar eso con mucho cuidado y precaución al Grupo de Lima, una organización creada para atacar a Venezuela. Es un grupo que busca un cambio de régimen. Con ayuda de Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA.

- ¿Cuáles serán las líneas principales de tu gestión en Rusia?

-Estuve reunida con el presidente Alberto Fernández, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el canciller Felipe Solá. Es una cooperación en muchas áreas: institucional, técnico-militar, de usos pacíficos de energía nuclear, materia espacial, de inversiones, hidrocarburíferas, de transporte ferroviario, en asuntos antárticos, en cultura, educación y turismo.

- ¿Entre las metas principales están la Antártida y Malvinas? El embajador rudo en Argentina fue muy explícito en cuando a la voluntad de Rusia de colaborar.

- Estuve reunida ayer martes con el embajador, le agradecí sus declaraciones, sin bien Rusia siempre ha apoyado a Argentina por Malvinas . Pero sus palabras fueron muy contundentes. Dentro del Comité de Descolonización quedan pocos casos ya. El más importante desde el punto de vista político y territorial es el de Malvinas. En estos cuatro años de Macri hubo un retroceso, porque se plegó a la ambición británica. Cuando Macri pide que se vote a Susana Malcorra para la ONU, la entonces primera ministra británica Theresa May le pidió que removiera los obstáculos para la exploración de hidrocarburos y un segundo vuelo. Luego se hace un acuerdo entre Foradori y Duncan donde se establece remover todos los obstáculos para el desarrollo de las islas en pesca, hidrocarburos y comercio. Ambos países salieron a pedir a terceros países un segundo vuelo. Cuando era embajadora en Londres, la presidenta Cristina Fernández me encargó que ofreciera un vuelo regular desde Buenos Aires a la islas de Aerolíneas Argentinas, no ir a pedir a un tercer país, con un avión que no puede tener ni matricula, ni personal. Macri, Fori y Malcorra lo que hicieron fue afianzar la usurpación. Ahora tenemos que remontar el retroceso.

- ¿Cómo puede impactar el Brexit en el reclamo de Malvinas? Ahora Reino Unido queda al margen de la Unión Europea.

- Es una gran oportunidad para reforzar nuestro reclamo sobre Malvinas. Reino Unido se rehúsa a negociar. La resolución 2065, durante el gobierno del presidente Arturo Illia. Desde esa resolución en adelante, se estableció que los países tienen que negociar y dialogar en forma pacífica para encontrar una solución. Pero el Reino Unido ha estado negándose a cumplir el derecho internacional. La UE destinaba fondos importantes a las islas y también compraba la pesca, toneladas de la pesca que nos depredan. Hay que ver qué pasa con eso, así como hace España con Gibraltar.

- Una noticia reciente indica que ahora la UE acepta excluir a Gibraltar del acuerdo comercial con Reino Unido, como pidió España.

- Es un muy buen antecedente, porque los británicos pretenden utilizar a su favor un referéndum de 2013 hecho por los isleños, no validado por Naciones Unidas. Los habitantes de las Malvinas son británicos, puede seguir siéndolo, pero el territorio en el que están asentados no es británico. Algún día, más temprano que tarde, Argentina ejercerá la administración sobre las Malvinas, y los isleños tendrán una vida mejor, no hace falta vivir en una zozobra, Argentina no tendrá una guerra, aunque tenemos un base de 2 mil efectivos y hasta un submarino con capacidad nuclear.

- Vinculado con los BRICS, sabemos que Rusia es parte de este grupo. Y Argentina siempre tuvo una aspiración a formar parte.

- Es un año muy importante en Rusia. Mencionaste el 75 aniversario del fin de la guerra mundial, que se celebra como el triunfo en la gran guerra contra el nazismo. Rusia perdió 28 millones de personas. Habrá una gran celebración. Estará presente la vice CFK, invitada por el presidente Putin. Habrá un acuerdo entre el Parlasur y la Duma, y también reuniones importantes de los BRICS y de la Organización de la Cooperación de Shanghái, presididos por Rusia los dos grupos. Espero que Rusia nos ayude a ingresar a los BRICS , un gran avance político y un mercado extraordinario para la Argentina. Además, como embajadora en la Federación Rusa tengo concurrencia en países de la ex URSS, como Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Tengo mucho trabajo por hacer y muchas aspiraciones que compartir.

- Durante los últimos años las relaciones entre los dos países se enfriaron, pero se manejaron emprendimientos ferroviarios.

- Habrá una comisión mixta en junio y se considerán las aspiraciones de Rusia en paticipar en tema ferroviario, en Vaca Muerta. Rusia está adelantada en esa materia. Estuve en Moscú hace 20 años por un congreso. Viajé toda la noche en tren hasta San Petersubrgo. Hoy hay uno que hace ese trayecto en 3 horas. Hay proyectos que no están en carpeta. La imagen casi patética de Macri al lado de Putin, donde lo único que hizo fue hablarle de fútbol.

- ¿Qué aportes puede hacer Rusia a Argentina y viceversa?

- Rusia tiene esta tecnología geofísica para trabajar en offshore, en industrialización del gas, materia científica y tecnológica. Es muy amplia el área de cooperación. También creo mucho, lo he trabajado en Venezuela y RU, creo mucho en la diplomacia parlamentaria. Una cosa somos los embajadores, otros son los representantes del pueblo. Es muy interesante cuando se encuentran, intercambian sus visiones y partidos. Una cosa que debemos profundizar es la diplomacia cultural, como sectores interesados en aprender español. Han ido a Cuba y a España. Nadie ama lo que no conoce. La cultura rusa en Argentina no está enormemente difundida. Por supuesto Tolstoi, pero falta mucho de la actualidad rusa. El año que viene es el aniversario de Dostoievski , es importante que Argentina trabaje eso en materia cultural.

- Para terminar, te pido una reflexión sobre Julian Assange.

- Soy su amiga, lo quiero y lo admiro. Es un héroe de nuevo tipo en medio un sistema abrumador de mentiras y de falsificación. Assange , con sus revelaciones, logró revelar crímenes de guerra de soldados tirando sobre civiles. Entre ellos dos periodistas de Reuters. Por él nos enteramos lo que pasaba en Guantánamo y otros agujeros negros, de muchos hechos de corrupción y de espionaje global. No veo nada más paradójico que este hombre, este héroe de la verdad, sin ningún interés, esté en una cárcel de alta seguridad y que EEUU pretende extraditarlo. Es un periodista que ha publicado la información que recibía, no es un hacker. Ha hecho periodismo. Los miles de cables que ha publicado son verdaderos. Es un periodista que no es norteamericano, con un sitio que no es norteamericano, y EEUU quiere extender su largo brazo, llevárselo a EEUU y condenarlo a 175 años de prisión. El día que eso pase morirá el periodismo y el derecho internacional.

