Daniel Filmus: "Después de cuatro años de abandono, le vamos a dar al tema Malvinas un lugar central"

Al reasumir como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur –cargo que había ocupado hasta la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015– Daniel Filmus se propone relanzar internacionalmente el reclamo soberano sobre las islas.

Si bien reconoció que "hubo una baja en la intensidad del reclamo" en el anterior gobierno, sostuvo que existe "una abrumadora mayoría que vota en contra de causas coloniales", en alusión a la condena en la ONU por el control británico sobre el archipiélago de Chagos. Como ejemplo, cito su reciente participación en la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía.

"Nosotros acompañamos a Mauricio en su reclamo por la devolución de Diego García y Chagos. África tiene un reclamo anticolonial muy fuerte, porque vivió el colonialismo en carne propia", apuntó.

También celebró el apoyo de Rusia en la voz de su embajador Dmitry Feoktistov y otros países. "Buena parte de la comunidad internacional no solo quiere abrir el diálogo", sino que reconoce el derecho soberano de Argentina "sobre ese territorio usurpado por Reino Unido hace 187 años".

Durante la entrevista, se refirió a cierta colaboración entre la autoridades británicas y países vecinos como Brasil y Uruguay. "El embajador (Alberto Iribarne) dijo que le llamaba la atención todos estos vuelos, que son informados por Uruguay como de características humanitarias. Lo que no quiere Argentina son vuelos militares", subrayó.

Por último, se refirió a la preservación del habitat y a la colaboración de Argentina con otros países en el llamado "continente blanco", aunque remarcó que "para legitimar su reclamo sobre las Malvinas y la Antártida, el país tiene que reforzar su trabajo en el Atlántico Sur".

"El anuncio del FMI es un fuerte alivio para Argentina"

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Buenos Aires admitió que la deuda argentina "no es sostenible" y que "no es económicamente factible" pagarla. Según el periodista Néstor Restivo, tras el anuncio "se entiende que la junta directiva del Fondo", que se reunirá a inicios de marzo en Washington, "aceptará que por cuatro años Argentina no le pague nada". "Pero no habrá quita", aclaró.

"Esto es un alivio para que el país pueda ordenar su economía", agregó.

Restivo recordó que, en 2015, la deuda argentina "era el 53 por ciento del PBI", mientras que cuatro años más tarde, cuando Mauricio Macri concluyó su gobierno, ascendió "al 92 por ciento del PBI", y con una economía en contracción.

Destacó que "el frente con los bonistas es más difícil, ya se les debe el triple de lo que se le debe al FMI" y representan los sectores más feroces del capital financiero. "Los bonos están en manos de grupos como BlackRock y Goldman Sachs. Estos fondos tienen tres veces el PBI de Argentina. El riesgo es que haya un problema fuerte con ellos, que además traban cualquier acuerdo colectivo", dijo.

En el programa se informó a su vez acerca del atentando xenófobo en Alemania que se cobró la vida de 11 personas, perpetrado por un hombre que se identificaba con la extrema derecha.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 17 a 18, hora argentina.