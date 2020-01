Perú votó por un cambio profundo en el Congreso

Para el sociólogo Carlos Adrianzén, los resultados de los comicios legislativos son "una victoria parcial del presidente Martín Vizcarra", quien tendrá que lidiar con un Parlamento menos confrontativo. El tradicional Acción Popular fue la fuerza más votada. "Los partidos más votados fueron aquellos que no se opusieron al gobierno", dijo.

Tras los comicios del domingo 26 de enero, el Parlamento peruano ha cambiado marcadamente su rostro.

El fujimorismo pasó de 73 diputados a 12 y ya no será la fuerza dominante en el Congreso, mientras que el histórico Partido Aprista Peruano –del expresidente Alan García– no logró superar la valla electoral y quedó fuera del legislativo.

"Es una victoria parcial de Vizcarra, ya que no habrá grandes oposiciones del Congreso, pero tampoco tendrá posibilidad de encarar grandes reformas", explicó el sociólogo Carlos Adrianzén, quien remarcó además que hay "distancias muy cortas entre el partido más votado y el menos votado".

De hecho, la fuerza más votada fue Acción Popular, quien en 1980 llevó a Fernando Belaúnde Terry a la presidencia del país.

"Aparece ante el electorado como un partido con cierta tradición, una vocación centrista, no envuelto en escándalos de corrupción y con una actitud ambivalente respecto a Vizcarra", señaló.

En tanto, el Frente Amplio y Juntos por el Perú, de izquierda, se presentaron por separado. "Sumarían 17 parlamentarios, cerca del resultado de 2016, lo que demuestra que les podía haber ido mucho mejor su iban unidos", adujo Adrianzén.

El Partido Demócrata apuesta a conseguir más testimonios contra Trump

De acuerdo a The New York Times, el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton estaría listo para publicar un testimonio que podría perjudicar al presidente Donald Trump de cara al proceso de impeachment.

"Los números no dan para que Trump sea destituido de su cargo", apuntó la analista internacional Anabella Busso, por lo que "los demócratas están tratando que el Senado apruebe un nuevo mecanismo de continuación de los testimonios" para acoger las palabras de Bolton y otros testigos.

Sin embargo, "los republicanos no están dispuestos a conceder nada porque Trump es su candidato" a la reelección, mientras "los demócratas saben que no tienen posibilidad de una mayoría especial, pero confían en los testimonios". Los demócratas aún no tienen candidato. Según la experta, la oposición enfrenta un intrincado proceso de internas para definir a su presidenciable.

En cuanto a lo económico opinó que con Trump, "EEUU ha venido creciendo de manera constante y con una experiencia casi de pleno empleo".

En el programa se informó a su vez acerca del ataque con cohetes sobre la embajada de EEUU en Irak y las protestas en Bagdad para exigir la salida de las tropas norteamericanas del país. También se habló sobre las repercusiones tras el anuncio de la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, respecto a su candidatura para los comicios del 3 de mayo. Finalmente, se informó sobre los más de 2700 infectados por el coronavirus en China y el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia.

