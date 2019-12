Japón, robots en la vida cotidiana: ¿innovación o amenaza?

Japón es reconocido por ser una potencia económica, y también por ser la avanzada en el desarrollo de la tecnología robótica.

Desde una "que es impulsada por el Estado como política para atender y dar compañía a los ancianos" hasta los hoteles atendidos por humanoides, el periodista y escritor Julián Varsavsky analizó este fenómeno contemporáneo que, según sus palabras, deja al mundo "a las puertas de una destrucción masiva de puestos de trabajo".

Para autor del libro Japón desde una cápsula, esta innovación tecnológica está fuertemente anclada en una idiosincrasia milenaria de "raíz sintoísta y tradición animista" de Japón.

"Por eso un robot te puede dar compañía", explicó.

Siria se recompone lentamente, a pesar de las sanciones económicas

En su viaje a Japón, Varsavsky fue un agudo observador de la vida cotidiana. "Nada propicia demasiado el intercambio o la expresividad en la sociedad japonesa, donde además los niveles de estrés y de trabajo son altísimos", añadió. El periodista habló sobre los hikikomori, jóvenes que se encierran permanentemente en sus habitaciones. "En una sociedad confuciana, colectivista, el sujeto se disuelve en el grupo. Desde pequeño te dan unas reglas y te educan para obedecerlas. No hay espacio para los rebeldes. Los que no se adaptan son desvalorizados por sus padres, sus amigos, sus maestros y se suicidan o se encierran de por vida. Yo pensé que el hikikomori era un rebelde pero no, es el que tira la toalla".

La politóloga Tamara Lalli, nacida en Damasco, compartió sus impresiones acerca de la realidad que atraviesa Siria, país devastado pero que comienza a levantar cabeza en medio de una guerra que lleva casi nueve años.

"Hay una diferencia notable en el ánimo de la población. La gente sale mucho a las calles. Dentro de Damasco desaparecieron los retenes militares, salvo en lugares públicos. Hay una interacción entre el pueblo y los soldados sirios en las ciudades liberadas", dijo Lalli quien hace dos meses regresó de un largo viaje por Siria y El Líbano.

Otro hecho de relevancia señalado por la especialista es el regreso a sus lugares de origen de muchos refugiados y desplazados internos. "El gobierno, ayudado por Rusia, ha levantado casas prefabricadas alrededor de las zonas devastadas para que puedan vivir y ayudar en la reconstrucción". Y agregó: La vuelta de los expatriados "beneficia a Siria. Es un motor económico para el restablecimiento del país".

Sin embargo, Lalli insistió en que "la ocupación continúa" y que existen "muchas dificultades, sobre todo por el bloqueo de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países del Golfo Pérsico". "Las sanciones afectan a la gente común. El petróleo hubiese sido fantástico para la reconstrucción", reconoció.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.