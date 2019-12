"Greta Thunberg es una inspiración, pero nuestra visión es latinoamericana"

Durante la apertura de la Cumbre del Clima (COP25) que se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre, el secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una advertencia a los delegados de los 196 países participantes: "el punto sin retorno del cambio climático no está en el horizonte, sino que se nos está echando encima". Del encuentro participan, además, jóvenes activistas socioambientales como la argentina Nicole Becker.

"Esta es una cumbre que iba a tener lugar en Chile, con mayor presencia latinoamericana de jóvenes. En Madrid somos cuatro activistas de la región. En ese sentido, tenemos un rol fundamental para incidir en el debate, pero con una visión latinoamericana, argentina y joven. Tenemos que lograr que salgan más que palabras, que salgan medidas concretas", aseguró.

Becker, integrante de Jóvenes por el Clima Argentina, se refirió también a la activista sueca Greta Thunberg , quien acaparó la atención mundial en la cumbre climática realizada en Nueva York en septiembre pasado. "Greta es una inspiración, pero entiendo que nuestra lucha es distinta, o que tiene otro enfoque. En la región es más peligroso ser defensor ambiental. Ella vive en Europa, tiene otros privilegios, pero sin dudas es una figura que hay que seguir. Estoy juntándome con referentes de diferentes países en Madrid. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de vernos las caras y de alzar nuestras voces. No se nos escucha en las negociaciones, pero en otros tipos de espacios sí, como en conferencias y en la marcha del viernes", dijo en relación con la masiva movilización. por las calles madrileñas programada para este 6 de diciembre, en paralelo con la COP25.

Por otra parte, analizó los desafíos que enfrente Argentina en términos ambientales.

"Todos los partidos siguen teniendo como proyecto a Vaca Muerta, que es como el sueño de nuestros abuelos. Tenemos que invertir en otro tipo de energías. La transición tiene que ser justa, la crisis climática es algo más transversal, y hay que pensarla como política de Estado".

Chile: "El estallido no se resuelve con paliativos como un bono"

"En Argentina hay fracking, es decir, hay empresas que explotan nuestros recursos y nos dejan con una deuda ambiental que no podrán pagar. La mayor emisión de gases tiene que ver con la ganadería y la agricultura. Tenemos que ver qué políticas públicas van a garantizar la protección de la población frente a los impactos. La crisis climática afecta más a los sectores más vulnerables", remarcó Becker.

'Voces del Mundo' dialogó también con Miguel Caro, profesor de Historia y Ciencias Sociales y mágister en Educación, quien evaluó el anuncio del presidente chileno Sebastián Piñera sobre un bono para las familias de menores recursos.

"La llamada agenda social anunciada por el gobierno es una agenda que está dentro de las coordenadas del modelo neoliberal, pero los anuncios fundamentales no apuntan al problema de fondo".

"Un anuncio como el de hoy es difícil que pueda desincentivar las protestas o generar una vuelta a la normalidad. Esto no se resuelve con un bono. Dudo que esto genere un efecto sobre la población. Más aun, estimula a que la gente comprenda que el gobierno no entiende la naturaleza del problema", consideró.

El académico apuntó asimismo a la desconfianza que genera el proyecto de una nueva Constitución , a la que los chilenos acusan de ser un pacto entre partidos. "En última instancia, abre la vía a una nueva Constitución con un alto nivel de participación de los mismos partidos que han sido parte de esta crisis. Van a impedir que se arribe a cambios sustantivos. Un tercio va a tener la capacidad de veto por sobre el resto de los dos tercios. Esta minoría contraria a los cambios puede bloquearlos. Además el acuerdo no da participación a los independientes o a los pueblos originarios. Es restrictivo, garantiza que sea una convención de partidos, cuyas reglas no permiten arribar a estas transformaciones profundas. Ese acuerdo no va a permitir abrir el camino. Se requiere un conjunto distinto de reglas", aseveró Caro.

En esa misma línea, planteó la dificultad para que los movimientos sociales y los ciudadanos de a pie puedan tener una incidencia real en los cambios que se demandan.

"El pueblo de este país se autoconvocó, dio vida a asambleas y cabildos populares, pero no tienen ninguna expresión en términos de institucionalización de esta discusión. Nada de lo que se discuta en estas reuniones tendrá una expresión en el nuevo texto de la Constitución porque no hay nada que los garantice".

"Lo que está discutiendo no es el modelo neoliberal, sino el régimen político, porque nuestra democracia es representativa, es poco participativa, donde una cúpula construye consensos al margen de la ciudadanía. Mientras no haya apertura real al debate es difícil que este estallido encuentre un cauce de normalización", sostuvo Caro.

En el programa se informó a su vez acerca del diálogo directo con los líderes de las grandes movilizaciones de Colombia aceptado por el presidente Iván Duque, pese al paro nacional anunciado para este miércoles; la decisión del excandidato presidencial boliviano Carlos Mesa de presentarse a los comicios del próximo año ; la designación del exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga como referente de los derechos humanos en Bolivia por parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez; la respuesta del presidente de EEUU, Donald Trump , a las críticas de su par francés Emmanuel Macron al rol de la OTAN; y la condena a 50 años de cárcel para los responsables del asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.