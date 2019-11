EEUU: "El inicio de la campaña presidencial estará marcado por el impeachment contra Trump"

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue invitado a participar de una audiencia en el marco del juicio político en su contra la próxima semana, cuando se prevé que la Cámara de Representantes inicie una nueva etapa de investigación.

"El trabajo del Comité de Inteligencia de la cámara llega a su fin esta semana. Luego el Comité Judicial comenzará a redactar los artículos formales del impeachment. Es un proceso bastante complejo".

"Existe una gran posibilidad de que Trump esté en estos momentos incurriendo en crímenes de obstrucción de la justicia al presionar a funcionarios de la Casa Blanca para que no testifiquen. Han hablado exembajadores de EEUU en Ucrania y la Unión Europea, funcionarios del Departamento de Estado, asesores de la Casa Blanca. Todos han ido formando una foto bastante clara de que Trump intentó usar su poder presidencial para presionar al presidente de Ucrania a cambio de fondos", remarcó Patricio Zamorano, director de la consultora InfoAmericas.

El analista destacó que la oposición demócrata, en pleno proceso de internas para definir a su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2020 , busca apurar los plazos para enjuiciar a Trump. "El impeachment va a marcar el inicio de la campaña y de la interna demócrata. Por eso hay urgencia de fijar una fecha de votación para antes del descanso de Navidad. La Cámara de Representantes necesita mayoría simple, la mitad más uno y el Partido Demócrata tiene los votos. Podría hacerlo mañana mismo y acusarlo. Sería el tercer presidente acusado de la historia del país. Los republicanos creen que se está acelerando el proceso. Hasta ahora la mayoría de la opinión pública acuerda con la acusación, pero habrá que ver si Trump no es expulsado por un voto favorable en el Senado. Es posible que se victimice y que se potencie en un electorado bastante volátil", aclaró el experto.

Por otra parte, Zamorano analizó las posibilidades electorales de Trump, que aspira a la reelección, acosado por el proceso de impeachment y perjudicado por su estilo personal.

"Entre los republicanos, el 80 por ciento piensa que el presidente no es culpable de nada. Pero en rigor, Trump continúa con una aprobación baja en consideración con el buen camino de la economía".

"Esa es la contradicción: la economía va bien, la inversión extranjera es estable, el desempleo es marginal, la inflación también. Eso no se transfiere a Trump, lo que indica que hay un juicio moral en su contra por afectar la imagen de la presidencia", sostuvo.

Brasil: "La persecución contra Lula sigue su curso"

Si bien el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en Porto Alegre, decidió por unanimidad ratificar y aumentar la condena contra a Luiz Inácio Lula da Silva por el caso Atibaia, el periodista Bruno Altman descartó que el expresidente brasileño vuelva a prisión "en el corto plazo".

"Por decisión de la Corte Suprema, Lula no puede volver a prisión, salvo que un juez pida su prisión cautelar. El tribunal de Porto Alegre, muy vinculado a Sérgio Moro, está tratando de recusar cualquier argumento de la defensa y de elevar la causa del expresidente sindicalista para impedir que recupere sus derechos políticos y electorales".

"Y generar un clima para que vuelva a prisión. Por eso la campaña 'Lula Livre' sigue. A pesar de que no hay pruebas en contra de Lula, los sectores judiciales vinculados al bolsonarismo siguen persiguiéndolo", afirmó.

En esa misma línea, el fundador de Opera Mundi sostuvo que la actividad política de Lula frustra los planes del presidente Jair Bolsonaro, quien está en plena etapa de consolidación de su proyecto político, como indica la creación de su nuevo partido: Alianza para Brasil. "Bolsonaro representa un proyecto neofascista, vinculado a las fuerzas de ultraderecha que en dictadura fueron fundamentales, a los sectores más reacciones del régimen militar. El actual presidente trata de organizar su proyecto, ya que no tenía una base fuerte y autónoma. Su partido anterior era solo una leyenda sin influencia en la sociedad. Alianza para Brasil es una formación neofascista, integrada por fracciones de las iglesias evangélicas, sectores de las FFAA y de las policías militares, del empresariado y los latifundistas", dijo Altman.

Por último, se refirió a los temores que existen en el gobierno brasileño por un posible "efecto contagio" de las revueltas sociales que vive Sudamérica. "Hay que tener en cuenta que Bolsonaro representa la decisión política de un sector de las clases dominantes de cambiar el régimen: no se puede aplicar el modelo neoliberal con las reglas de la democracia. Bolsonaro está proponiendo una ley que impide el procesamiento de militares que hayan reprimido en los sectores populares. Es decir, que maten en la calle y no sean procesados. Hay una creciente militarización preventiva en Brasil. La reducción del sueldo mínimo y desregular las leyes laborales forman parte de un paquete muy fuerte que no tiene apoyo popular".

"El referente económico del ministro de Economía, Paulo Guedes, es el Chile de Pinochet. Entre ese sueño neoliberal y la democracia no hay compatibilidad. Si no se recula en relación con la agenda neoliberal, lo que habrá es una profundización de la agenda represiva", alertó.

En el programa se informó a su vez acerca de la propuesta de diálogo del gobierno de Sebastián Piñera con dirigentes de la Mesa de Unidad Social, que nuclea a los organizadores de las protestas en Chile, luego de dos jornadas de huelga general; la decisión del presidente de EEUU , Donald Trump, de designar a los carteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas; el nuevo paro nacional en Colombia , luego de que los grupos sindicales y estudiantiles se levantaran de la mesa de negociación con el presidente Iván Duque; y la reunión entre el socialismo español con Esquerra Republicana de Cataluña para destrabar la investidura de Pedro Sánchez como jefe de Gobierno.

