Paro nacional en Colombia: "Este día es un llamado de atención a Iván Duque"

Los colombianos salieron a las calles de las principales ciudades para protestar en contra de las políticas económicas del presidente Iván Duque, aunque también por la violencia endémica que sacude al país sudamericano.

"La marcha de este jueves fue convocada en octubre por centrales obreras, luego se fueron sumando organizaciones de mujeres, campesinos y estudiantes, por muchos motivos: el 'paquetazo' del presidente Duque, una expresión que tiene un doble sentido: se refiere a las medidas económicas impuestas por el FMI y al presidente, como si él fuera un paquete".

"Hace unas semanas, en un debate de moción de censura en el Congreso en contra del entonces ministro de Defensa, uno de los senadores reveló que siete niños murieron en San Vicente del Caguán en un bombardeo del Ejército. Esta información conmovió a la sociedad y motivó su renuncia además de acelerar la convocatoria de esta movilización", dijo Germán Gómez Polo, periodista del diario El Espectador de Bogotá, quien cubrió la manifestación en la capital.

Gómez Polo señaló que la sociedad colombiana "no ha tenido muchas situaciones históricas de marchar", por lo que este paro nacional fue seguido por atención desde el gobierno y las demás fuerzas políticas. "Aquí hay mucha violencia, intimidación, amenaza a líderes sociales. Muchos sectores estaban un poco dormidos o hacían marchas de manera independiente. En este paro se reunieron todos los colectivos y grupos civiles, con mucha acogida de gente que por lo general no marcha", sostuvo el periodista, quien agregó que la situación en Chile "pudo haber servido como inspiración, aunque se parecen".

Las demandas fueron diversas, desde el fin de los asesinatos a líderes sociales hasta la corrupción y los proyectos de ley que buscan la reforma laboral, jubilatoria y el aumento de los impuestos a los sectores medios. Sin embargo, Gómez Polo subrayó que el malestar general está vinculado al desempeño económico.

"Lo de hoy es un llamado de atención al gobierno, la ciudadanía lo siente muy distante. Eso lo podemos ver con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, un hombre del uribismo".

"No hay un giro hacia un consenso con la oposición. Siempre se habla de reforma laboral o de las jubilaciones, pero desde los '90 que los gobiernos no atienden estos problemas. Depende de ellos no desperdiciar el momento", concluyó.

"En Ecuador hay presos políticos"

Mariano Nascone, experto en Políticas Públicas y exdirector de asuntos sociales de Unasur, analizó la persecución que el gobierno lleva adelante contra figuras del sector político vinculado al expresidente Correa. " Paola Pabón , la prefecta de Pichincha, es la líder de Revolución Ciudadana, ganó el cargo estando Correa en Bélgica. Según el código, hay muchas facilidades para tipificar delitos. Al jefe del partido, Virgilio Hernández, lo acusan de rebelión por haber sostenido en Twitter que o se caía el paquetazo o lo hacía el gobierno de Lenín. Él demostró predisposición para ir a declarar, pero está en prisión preventiva. A Pabón la acusan por bloquear rutas en Pichincha y así impedir acceso de las fuerzas. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo que bloqueó las rutas para impedir la llegada de manifestantes contra Lenín. Viteri sigue en su cargo, Paola está en prisión preventiva. La Fiscalía dijo que no había pruebas verídicas, y aun así se mantiene la prisión preventiva. Son presos políticos ", denunció.

Nascone detalló además la situación en Ecuador luego de las intensas protestas de octubre pasado, sobre las cuales advirtió que podría repetirse si el presidente Lenín Moreno persiste en su estrategia.

"Las mesas de diálogo entre el gobierno y la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) no desembocaron en nada, ya que al mismo tiempo que llamaba a dialogar presionaba al sector indígena persiguiendo a sus líderes".

"Lenín presentó su propuesta de crecimiento económico que, entre otras cosas, proponía subir el IVA del 12 al 14 por ciento. La Asamblea la archivó por mayoría hace unos días. Votó el bloque de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa; el Pachakutik, brazo político de la Conaie; un sector de Alianza País, es decir, el oficilaismo; y el partido Social Cristiano, el partido de Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Moreno está contra las cuerdas. Es presionado por el FMI y por otro lado no puede avanzar ya que perdió base de sustentación para aplicar el ajuste", explicó.

"Si Moreno sigue en esta iniciativa de castigar a las mayorías, pueden volver las movilizaciones sociales", alertó Nascone, quien añadió que el mandatario es sostenido "por la partidocracia y el sector de los bancos, pero hay que ver hasta cuánto lo pueden sostener".

"Moreno está tomando las medidas impopulares que otro gobierno de derecha no quiere tomar. El sector de Correa crece en intención de voto, también la Conaie, que podría presentar candidato propio. El gobierno es muy débil hoy", adujo.

En el programa se informó a su vez acerca del proyecto para el llamado a elecciones en Bolivia; la represión en El Alto contra los manifestantes que piden la dimisión de la autoproclamada presidenta boliviana Jeanine Áñez; y la imputación al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por fraude y soborno.

