Sri Lanka: la poderosa dinastía Rajapaksa retorna al centro de la escena

El exministro de Defensa de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, obtuvo una contundente victoria en las elecciones celebradas el pasado sábado. Líder del nacionalismo budista cingalés y parte del poderoso clan que integra con su hermano Mahinda, exmandatario entre 2005 y 2015, su vuelta al centro de la escena preocupa a los demás grupos étnicos de la isla. "Sri Lanka es un país multiétnico conformado en un 70 por ciento por el pueblo cingalés. Le siguen los tamiles, hindúes, con un 15 por ciento, y el resto son musulmanes y cristianos".

"Los Rajapaksa fueron los que derrotaron a la insurgencia tamil que buscaba la formación de un estado propio independiente en el norte de la isla", recordó Matías Iglesias, analista internacional y director de la consultora Intauras.

Sospechado de cometer crímenes durante los últimos años del conflicto, el flamante presidente prometió gobernar para los cingaleses y las minorías étnicas. "Los tamiles fueron la guerra porque Sri Lanka es el ejemplo paradigmático de una etnocracia, es decir, aquel sistema en el que hay un etnia que predomina, a costa de las otras. Esto comenzó con una ley que establecía como único idioma oficial el cingalés. El tamil y el cingalés son lenguas totalmente incomprensibles entre sí. Eso impedía a los tamiles conseguir cargos en el Estado, por ejemplo. Hoy ambos idiomas son reconocidos como oficiales", afirmó Iglesias sobre la isla, que el pasado 21 de abril sufrió una serie de ataques terroristas en iglesias y sitios turísticos, con más de 300 muertos.

Sin embargo, y pese a las tensiones que genera el regreso del clan Rajapaksa, el nuevo gobierno significa también una revisión de sus alianzas regionales. "En la presidencia de Mahinda Rajapaksa ha crecido bastante la influencia de China en el país. Se negoció la construcción de un puerto en la costa sur con préstamos de China. Quienes critican la Ruta de la Seda marítima dicen que la negociación del puerto es un ejemplo de la "diplomacia de la trampa de la deuda": un préstamo imposible de pagar. En la práctica, como la deuda es impagable, se dice que a la larga se ven obligados a ceder el uso del puerto. Esto le preocupa a India".

"Pero estos países tienen una política exterior de equilibrio entre las potencias. EEUU comparte con India la preocupación del ascenso del poder marítimo chino en el Pacífico. Por eso EEUU habla de un océano Indo-Pacífico abierto. Lo que tratan de relativizar es la importancia del crecimiento de China", consideró Iglesias.

Bolivia: "Jeanine Áñez no era un personaje político relevante"

El periodista argentino Diego González presentó en 'Voces del Mundo' su reciente documental 'Antes del golpe. Diálogos con Evo Morales', que retrata el tramo final de la campaña para las elecciones del 20 de octubre, que precipitaron la crisis que atraviesa el país sudamericano. González tomó registro de sus encuentros con el ahora exmandatario.

"Estuve con Evo Morales, poco antes del golpe. En rigor había ido a cubrir el proceso electoral, con algunas tensiones, pero donde reinaba la normalidad. La campaña de Evo Morales era 'el futuro seguro'".

"Pude acompañarlo en cuatro de los nueve departamentos. Él tenía la convicción de que obtendría los dos tercios en el Congreso. Su debate era ese, no si ganaba o no la elección presidencial, es decir, le importaba la gobernabilidad. Visto hoy, es un planteo desfasado con la realidad", aseguró el periodista y sociólogo, quien agregó haber percibido "un creciente sentimiento popular de hastío" en sectores urbanos y de clase media.

González también compartió sus impresiones sobre la actualidad política de Bolivia y sostuvo que la derecha, fragmentada, podría perder con un llamado a elecciones, como propuso este miércoles la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. "Lo que hay es un gran caos. La actual presidenta no tiene tropa propia, no es un personaje político relevante. Camacho tuvo cero votos y no tiene la capacidad de generar un orden, de conducir a la sociedad boliviana. Las demandas de Santa Cruz no son las mismas que las de El Alto. ¿Cuál puede ser ese factor de unidad? Un llamado a elecciones en este momento es una jugada muy riesgosa para este sector. O elecciones o violencia. Eso puede derivar en una guerra civil", advirtió.

Por otro lado, se refirió al rol de las Fuerzas Armadas y a las posibilidades electorales del MAS sin Morales. "Los militares son otra incógnita. ¿El MAS no pudo armar una estructura dentro del Ejército en 13 años? Su liturgia y construcción política tenían un lenguaje antiimperialista. No digo que sea un ejército popular. Evo le dio bonos a los militares después de la nacionalización de los hidrocarburos. Los militares son el micropoder. Días antes de las elecciones, Evo me habló bien de los militares. Hace un manojo de semanas sacó un 47 por ciento de votos".

"El MAS tuvo apoyo del 60 por ciento hasta el 2014. Mi lectura es que Evo fue el artífice del orden. Bolivia era un país caótico antes de él. Este caos no beneficia a ninguno de los actores", dijo.

En el programa se informó a su vez acerca de la intención de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, de convocar a elecciones , y la propuesta de Evo Morales de no presentarse a comicios si se le permite regresar al país para concluir su mandato; la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía chilena sobre la muerte de 26 personas durante las manifestaciones; y el debate entre el primer ministro de Reino Unido, el conservador Boris Johnson, y el líder laborista Jeremy Corbyn, de cara a los próximos comicios del 12 de diciembre.

