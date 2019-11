"Bolsonaro no está en condiciones de seguir ciegamente a Trump"

Los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reunieron en Brasilia para celebrar la cumbre de los BRCIS, donde Jair Bolsonaro actuó como anfitrión y aprovechó la ocasión para mejorar la relación con su par chino Xi Jinping. Incluso el ministro de Economía, Paulo Guedes, sugirió la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre las partes. En este contexto, el analista Gabriel Merino analizó cómo la región se acomoda a la puja entre las superpotencias y de qué manera los actuales conflictos en Bolivia, Chile y Ecuador están relacionados con esa disputa.

"Sudamérica está tensionada por una potencia en declive, EEUU, que necesita a América Latina sí o sí para dar la batalla contra el eje China-Rusia. El jefe del Pentágono llegó a decir que la inversión en infraestructura de China en la región es una amenaza para la seguridad nacional de EEUU".

"Bolton, exasesor de Trump, reivindicó la Doctrina Monroe. El vicepresidente Mike Pence es militante también de esa doctrina. Y China necesita la región como proveedora de recursos y para invertir el tremendo excedente de capital a través de hidroeléctricas, centrales nucleares y el desarrollo del litio en Bolivia", señaló.

De esta forma, explicó que el terremoto político que enfrenta la región está vinculado a estas luchas entre EEUU y las potencias emergentes. "La región está realizando un nuevo giro anti neoliberal con Ecuador, Chile y México, pero la tremenda presión hace que este giro genere una ofensiva. Lo de Bolivia se acelera antes de la asunción de Alberto Fernández en Argentina, que implica un giro en la región con un Chile y un Ecuador encendidos", aseguró el autor del libro Geopolítica y economía mundial: El ascenso de China, la era Trump y América Latina, de reciente publicación.

Además, Merino subrayó la contradicción de sectores del establishment latinoamericano, que "por un lado tienen la vieja dependencia tradicional con EEUU y Reino Unido, y por otro lado mira a China y le vende", lo que calificó como parte de una "puja permanente en la región".

"Bolsonaro quería prender fuego el Mercosur, pero en la última cumbre Guedes propuso una moneda comnún. Las FFAA dicen incluso que hay que recuperar Unasur, con una mirada de derecha pero soberanista. Por eso Bolsonaro no puede hacer un trumpismo ciego", definió el investigador y catedrático.

Gianni Tognoni: "El neoliberalismo produce un genocidio por goteo"

Esto explicaría, según su visión, el cambio de tono que Bolsonaro usó con Xi, luego de criticar duramente a China y mostrarse como un aliado incondicional del EEUU de Trump. "Se ve la interna de Bolsonaro con su su vice Hamilton Mourão, que tiene una orientación más nacional y pseudo desarrollista: Mourão se opuso en la locura de acompañar a Trump en una invasión a Venezuela y al traslado de la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. También frenó la venta del sector militar de Embraer".

Gianni Tognoni, doctor en Medicina y en Filosofía y directordel Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán, evaluó en 'Voces del Mudo' los alcances del neoliberalismo y los peligros que representan para las sociedades y la convivencia internacional. "En los últimos años se ve en todos los países una inversión de los valores de referencia que dirigen a una comunidad. La declaración universal de los derechos humanos era el punto de referencia imprescindible para buscar la legalidad de la decisiones. El neoliberalismo o neocolonialismo, con diferentes estrategias, crea lo que se considera una palabra prohibida por el derecho internacional: el genocidio. Un genocidio en progresión no es algo que ocurrió en el pasado. Somos espectadores frente al rol pasivo de la comunidad internacional", alertó.

Tognoni, quien además es secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, aseguró que la mercantilización de los derechos y de aspectos de la vida, como el acceso a los alimentos y a las medicinas, no encuentra freno si quiera en instancias jurídicas. "Uno puede bombardear a un pueblo y destruir democracias sin que la Corte Penal Iinternacional, el tribunal competente en prevención de crímenes de genocidio, reaccione. Tampoco se incluyen los crímenes económicos, es decir, estas acciones económicas no están contempladas en el derecho internacional. Cuando se eliminan a las personas como sujetos de derecho devienen víctimas de genocidio porque no tienen ya visibilidad. Lo que está pasando con los niños muertos de hambre es un genocidio por goteo y transversal", aseveró.

En el programa se informó a su vez acerca del gabinete de la presidenta interina de Bolivia , Jeanine Áñez, el pedido de mediación a la ONU y el papa Francisco por parte de Evo Morales y la muerte de al menos 10 personas por los enfrentamientos entre seguidores y detractores del mandatario renunciante; y la cumbre del BRICS en Brasil , donde las potencias discutieron asuntos comerciales y relativos al Nuevo Banco de Desarrollo.

