Bolivia post golpe: ¿es posible el diálogo en un país fragmentado?

Desde México el expresidente Evo Morales dio una conferencia de prensa donde llamó al "diálogo nacional" y admitió que "si el pueblo se lo pide él volvería como presidente a Bolivia". El día anterior la senadora Jeanine Añez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia ante una Asamblea Legislativa sin quórum ni presencia del Movimiento Al Socialismo (MAS). Según el politólogo Jorge Ritcher, se trata de dos visiones extremadamente antagónicas.

"Bolivia tiene un mix social que en el día a día genera situaciones complejas y de alta tensión. En ese sentido, en los últimos 14 años ha habido un proceso de inclusión donde una parte marginada ha pasado a tener decisión y participación política", explicó.

Y agregó que "a partir del referendum del 21F y su posterior desconocimiento del resultado produjo decepción en la clase media boliviana. En un proceso de acumulación, se han ido exacerbando algunos ánimos y conformando otro sector social con la capacidad de organizarse hasta cercar al gobierno", explicó.

"Los consensos en el tiempo se van diluyendo y los líderes tienden a conductas autoritarias para consolidar el poder. Los sectores conservadores entienden que democracia se puede concebir de una sola forma. Esto tiene enfrentado al país hoy en día", resumió Ritcher.

El analista aseguró que la renuncia forzada de Morales es la consecuencia de una tensión entre un sector conservador, representado ahora por Añez y Luis Fernando Camacho, y el representado por el exmandatario. "Lo que tenemos son dos formas democráticas que chocan por la organización del Estado: una democracia liberal con la vieja tradición del republicanismo, y la teoría del equilibrio de poderes, y del otro lado el proyecto de Evo Morales, con democracias participativas y una institucionalidad diferente, donde el asambleísmo se va itinerando de acuerdo a los movimientos sociales. Son dos formas diferentes de ver las democracias. La mayor debilidad, en cuanto a consolidar el poder, es la insistencia en la permanencia en el poder de una sola persona.

España: "Al socialismo y a Unidas Podemos no los une el amor sino el espanto"

Por tanto, consideró que el camino para reanudar la institucionalidad en Bolivia depende del acercamiento entre estos dos proyectos políticos. "El presidente convocó un diálogo, algo que permitía reinstitucionalizar el órgano electoral. Con posiciones exacerbadas, la oposición tenía la opción de aceptar el dialogo y marcar una agenda. Pero se apostó por su renuncia. Ahora tenemos un Poder Legislativo controlado por el MAS y un Ejecutivo con minoría en ambas cámaras. Pero la situación se vuelve más compleja: el 22 de marzo la presidenta interina tiene que dejar el cargo", se refirió en relación con los plazos para convocar a nuevas elecciones.

Mariano Eloy Rodríguez Otero, director del Instituto de Historia de España de la Universidad de Buenos Aires, analizó en 'Voces del Mundo' el preacuerdo entre el presidente en funciones Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Algo sorprendente, o no, del acuerdo es que corre con la desventaja de que se todos se acuerdan de lo que decía uno del otro. Sánchez teme que Iglesias se suba a la joroba, e Iglesias teme que Sánchez lo estafe. Si vemos que mejora la derecha del Partido Popular (PP), y la extrema derecha de Vox, vemos que no los une el amor sino el espanto. Pero ese 15 por ciento que tiene Vox por fin lo tiene de esa manera y no ya oculto en el PP", adujo.

El historiador también habló sobre el carácter inédito de un gobierno de coalición en España y las posibilidades de Sánchez de ser investido en un Parlamento con una numerosa bancada de derecha.

"No soy tan trágico. La clave es 'como en Europa'. Hay un Paramento fragmentado, no hay mayoría absoluta y habrá coaliciones fijas o circunstanciales. España comienza a parecerse a los parlamentos europeos".

"En Italia hay cambios de coaliciones permanentes y las terceras líneas de los ministerios permanecen. Esas terceras líneas terminan siendo funcionarios sin partidos políticos. Es una experiencia nueva. Se había hablado de una súper coalición. ¿Pero en qué medida, de fracasar una súper coalición entre el PSOE y el PP, se alentaría a Vox y a UP?", se preguntó Rodríguez Otero.

En el programa se informó a su vez acerca del asalto a la embajada de Venezuela en Brasil; el llamado del presidente de Chile, Sebastián Piñera, a "tres grandes acuerdos" referidos a paz, justicia y una nueva Constitución; y el asesinato de al menos 23 palestinos en la Franja de Gaza debido a bombardeos israelíes

