Argelia, Irak y Líbano, contra la desigualdad y las castas gobernantes

En Argelia, Irak y Líbano hay un clima de efervescencia popular. En estas últimas semanas, las calles de las capitales y principales ciudades de estos tres países se vieron rebasadas de jóvenes, hombres y mujeres, ancianos y niños que demandan un cambio de régimen.

"Quieren que se vayan los militares, que además manejan todos los negocios del estado", agregó.

En Argelia, las protestas se viven en pleno escenario electoral. Después del fallido intento del expresidente Abdelaziz Buteflika de presentarse para un quinto mandato después de casi 20 años en el poder, –obligado a renunciar a sus intenciones por el estallido social que provocó– se programaron elecciones para diciembre . Pero los argelinos piden un cambio del sistema político. "El hirak –movimiento popular argelino– plantea que hay que cambiar todo y después llamar a elecciones. Dicen 'que se vayan todos' y después llamamos a elecciones", indicó la doctora egresada de la Universidad de La Plata Mariela Cuadro. Es que, según explicó la también investigadora del Conicet, la misma casta militar que sostenía a Buteflika (gravemente enfermo desde 2013) sigue estando en el poder, ahora detrás del presidente interino.

Irak no se ha podido reconstruir después de la invasión estadounidense y su pueblo no aguanta más. "Ninguno de los gobiernos desde el 2005 ha podido resolver los problemas de la cotidianidad, de tener luz, de tener agua. No han podido resolver los problemas infraestructurales básicos, con lo cual las condiciones de vida de la población han ido deteriorándose cada vez más. A esto se le agregan medidas de austeridad que lo único que hacen es aumentar la pobreza, la desocupación y las desigualdades", subrayó Cuadro. La riqueza proveniente de los abundantes pozos petroleros del país tampoco la ven los iraquíes: "Es un país rico en petróleo, pero durante la etapa colonial de Estados Unidos en Irak (2003-2005) se sacaron unas leyes en acuerdo con la administración iraquí que aceptó que las empresas puedan llevarse el 100% de las ganancias afuera. Así, el Estado no tiene con qué invertir y ¿qué hace el Estado cuando no tiene dinero? Se endeuda. Entonces, no hay producción, no hay construcción de infraestructura y crece la desigualdad". Frente a este panorama y el enraizamiento de una casta política en el poder, la plaza Tahrir de Bagdad se transformó en el epicentro de las protestas –duramente reprimidas– que se extienden por todo el país y que ya suman 300 muertos

En Líbano se vive una crisis económica profunda desde que el gobierno se quedó sin financiamiento saudí. "Entró en un espiral de deuda: es el tercer país más endeudado del mundo", explicó la doctora. La deuda es, en estos momentos, del 150% del PBI. En este contexto, el Estado empleó medidas de austeridad con aumento de impuestos que desataron la ira popular.

"A la desigualdad económica y humillación en términos económicos se suma la represión política y la falta de representación que siente el pueblo frente a sus políticos", agregó.

Esto, dijo Cuadro, tiene su anclaje en el sistema político libanés según el cual los cargos se reparten según el peso demográfico de las distintas religiones que conviven en el país –principalmente cristianos maronitas y musulmanes chiítas y sunnitas–. Pero los libaneses ya no quieren este régimen. "Están pidiendo un fin del sistema en su totalidad. Dicen: 'Basta de este sistema sectario. Acá somos todos libaneses'", indicó.

Bolivia: "hay riesgos de enfrentamientos civiles muy serios"

Isabel Rauber –doctora en filosofía, escritora y estudiosa de los movimientos sociales latinoamericanos– dijo sobre la situación en Bolivia:

"Está muy tensa porque se ha venido trabajando ya desde hace un año la estrategia de no reconocer el triunfo del presidente Evo Morales".

Una de las formas era ilegalizar la candidatura, pero no lo lograron. Ahora, montaron un desconocimiento de los comicios, lo que es ridículo. Pero el pueblo está defendiendo el voto", agregó. La también ex asesora del presidente boliviano aseguró que aunque el mandatario está manejando la situación con mucha serenidad y sigue llevando adelante el gobierno, hay. "No es una situación para subestimar", disparó.

Rauber se refirió, asimismo, a las discusiones que imperan al interior del partido gubernamental Movimiento al Socialismo.

"El tema de discusión es hasta cuando no hay que rotar en el cargo presidencial. Eso generó ciertas fisuras", indicó.

Durante el programa, además, se comentó sobre la decisión de Irán de reactivar una planta nuclear en la ciudad de Fordo para el enriquecimiento de Uranio, en lo que supone una cuarta reducción de los compromisos del pacto firmado en 2015 por el país persa y otras potencias, acuerdo del que se salió Estados Unidos. Además se informó sobre el proyecto enviado por el presidente Sebastián Piñera al Congreso para aumentar el salario mínimo en respuesta a las masivas protestas y la clase magistral del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, en la Universidad Nacional Autónoma de México donde subrayó, entre otros puntos, la integración regional, dijo que la elección de Andrés Manuel López Obrador había sido una bocanada de aire fresco y pidió por la libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Bianca Di Santi.