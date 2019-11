"Los neoliberales son gobiernos que no pueden mirar a sus pueblos"

La culpa viene de afuera. Frente a tiempos de convulsión social, históricamente los gobiernos conservadores han intentado explicarlos como productos de una injerencia extranjera y los tiempos que corren no son la excepción, explicó la doctora en ciencias sociales. "Son gobiernos que no entienden a sus pueblos, no pueden ver sus demandas", comentó.