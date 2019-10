Argentina: "El electorado no piensa que esté en riesgo la democracia"

La politóloga María Esperanza Casullo analizó el tramo final de la campaña electoral en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri y el candidato peronista Alberto Fernández, ganador de las internas y favorito según las encuestas, se enfrentarán el próximo domingo 27 de octubre. La investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro hizo hincapié en el discurso del oficialismo, que se radicaliza a medida que se acercan los comicios.

"El electorado no piensa que esté en riesgo la democracia. Las preocupaciones del electorado son muy racionales y concretas: inflación, empleo, gestión de gobierno, corrupción. Esto tiene que ver con la confianza en lo que la sociedad permitiría o no permitiría. No tiene que ver con la virtud de los partidos", dijo.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires y una de los principales referentes del oficialismo, María Eugenia Vidal, advirtió que "el domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no".

Casullo aseguró que las estrategias de gobierno y oposición funcionan como espejo. "Cuando el kirchnerismo tomó medidas más populistas, Cambiemos adoptó el discurso de la alegría. Ahora con el discurso del miedo, sus contrincantes prometen diálogo, inclusión. Las elecciones donde el presidente se presenta a la reelección, las pierde o las gana el presidente. Lo clave no es la credibilidad en el total del electorado, sino en el 10 o 20 por ciento de ese electorado flotante, que no es ni súper kirchnerista ni súper macrista. No es convicción, es una apuesta", sostuvo la analista, quien descartó que pueda haber sorpresas respecto a los resultados.

En tanto, Casullo desentrañó las mutaciones de la estrategia de Macri, que hace apenas cuatro años llegaba a la Casa Rosada tras ganar la segunda vuelta.

"Macri supo construir respuestas convincentes en 2015. Después esos discursos no se actualizaron, pasó el tiempo, cambió el contexto, cambiaron los problemas".

"Fundamentalmente cambiaron dos cosas: entre 2007 y 2015, cuando gana la presidencia, construye un discurso muy eficaz, del tipo populista, que explica la política argentina y los problemas en función de un solo elemento, el kirchnerismo. Lo paradójico es que mientras más gana Macri, menos eficaz se vuelve ese discurso. Cada día que pasa es más difícil decir que es culpa del gobierno anterior", señaló.

¿Las protestas indican un agotamiento del modelo neoliberal en Chile?

'Voces del Mundo' dialogó también con Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo y ensayista chileno. Garretón se refirió a las movilizaciones que continúan en Chile.

"No hablaría de un agotamiento del modelo, aunque sea un modelo muy errado y muy destructivo. Este modelo neoliberal fue implantado durante la dictadura, y logró instaurarse en todas las esferas de la sociedad".

"La obra de la dictadura permanece hasta ahora. Los gobiernos democráticos resolvieron muchos de sus déficits, pero no superaron el modelo, no generaron otro, sino que lo corrigieron, y de alguna manera las movilizaciones de 2011 y 2012, para recobrar el carácter público de la educación, apuntaron a plantear la superación. El gobierno de Bachelet fue un intento, como lo fueron los gobiernos de izquierda en América Latina. Eso llegó a medio camino y generó una obstrucción tal de los grandes grupos económicos y de la derecha, y no hubo un sujeto político con coherencia y capacidad de liderar", apuntó.

"Tenemos una movilización sin liderazgos, con una cantidad enorme de demandas, porque en todo este tiempo se produjo un enorme rechazo y alejamiento a la política institucional. Tenemos un mundo social activado en las calles, un gobierno incompetente, que intenta sacar pequeñas ventajas y no entiende de el problema de fondo y una oposición dividida", concluyó Garretón.

La represión desatada por la presencia de las fuerzas armadas y de la policía obligó a la expresidenta y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que el organismo enviará una misión para investigar las denuncias de delitos cometidos contra civiles. "Lo nuevo de estas movilizaciones es que tenemos un estallido a partir de una medida (la suba del boleto de metro) que es vista como símbolo de una arbitrariedad, un abuso. El problema es que Chile heredó un modelo político de la dictadura blindado por la Constitución del '80. Hoy en día se habla de construir un nuevo pacto social. Eso consiste en poner el rol del Estado y el fin de la desigualdad en el centro. Eso no se puede hacer sin un cambio en la Constitución pìnochetista.

En el programa se informó a su vez acerca de las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien reivindicó su victoria en los comicios del pasado 20 de octubre , pese a las protestas del candidato opositor Carlos Mesa; la exhumación de los restos del exdictador español Francisco Franco; y el cruce entre la joven congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre las fake news en las redes.

