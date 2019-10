EEUU: "Desde hace 25 años hay una narrativa hostil contra los migrantes"

"En los últimos 25 años se ha generado una narrativa hostil, basada en mentiras, sobre qué es la migración. Este relato presenta al extranjero como una amenaza y se lo trata como tal. Las caravanas son un ejemplo de cómo esa narrativa permea en leyes y políticas públicas", aseguró Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, organización que lucha por los derechos de los migrantes latinoamericanos en EEUU.

El experto en las relaciones entre América Latina y EEUU sostuvo que los principios migratorios norteamericanos son restrictivos y "tiene un trasfondo racializado".

"La arquitectura básica de esta política se construyó en 1965 y ha estado vigente desde entonces".

"Se hicieron remiendos, pero hay gente que viven desde hace 30 O 35 años en EEUU y son personas 'no autorizadas' en el país. La existencia de 11 o 12 millones en esa situación es una negligencia en términos de política pública. Por eso es que hay tantos problemas con personas que son arrestadas y deportadas a pesar de vivir hace muchos años en EEUU", señaló Chacón.

Pese al duro discurso antiinmigrante del presidente Donald Trump –y a los controvertidos acuerdos de "tercer país seguro" que firmó con El Salvador, Guatemala y Honduras–, el defensor de los derechos migrantes advirtió que la clase política estadounidense ha terminado de adoptar una postura limitante. "En los años 60, el 62 por ciento de la población extranjera era blanca. Hoy la mayoría somos de América Latina o de Asia".

"Se puede examinar la correlación entre el cambio gradual de los extranjeros y el endurecimiento de las políticas y la negativa a reformarlas para permitir que estas personas accedan a una condición de residencia permanente".

"La lógica que ha dominado desde finales de los '80 hasta la actualidad fue digerida por políticos del Partido Republicano y del Partido Demócrata. El presidente Obama se ganó el título de 'deportador en jefe', porque nadie deportó a tantos migrantes como él", apuntó Chacón.

Un joven comunista argentino en la Rumanía de Ceaucescu

Marcos Rosenzvaig, director y creador de más de veinte obras teatrales, presentó su más reciente novela, Naufragio en Bibbona, una historia de ficción con grandes dosis de autobiografía, según él mismo confiesa. Las páginas cuentan el viaje de un joven izquierdista argentino que escapa de la dictadura militar en 1977 para recalar en la Rumanía de Nicolae Ceaucescu.

"Tiene bastantes hechos autobiográficos que ocurrieron hace 40 años. Luego tuve que ficcionalizarlos. Cuando la realidad está muy cercana, es más difícil hacerlo".

"En esa época estaba en Rumanía como estudiante, viviendo lo que era el socialismo y todas las contradicciones. Fue una experiencia muy interesante. Tenía 23 años cuando me fui a Bucarest. Estudié allí poco más de dos años de teatro. Eran años de búsqueda, años fundamentales", afirmó.

"No dejo de pensar que la caída del muro de Berlín fue negativo para todos los pueblos, esencialmente para nosotros, los del tercer mundo, ya que ahora hay un solo modelo económico que explota a los países más pobres", lamentó.

"No podía creer cuando veía las banderas rojas en los edificios rumanos: era la mayor felicidad del mundo", rememoró Rosenzvaig. "En la Rumanía socialista no había desocupación, a nadie le faltaba nada solo la libertad de viajar. El hecho de la imposibilidad genera una resistencia. Estuve con gente que lloraba por salir del país. Todo lo que no se puede ver se idealiza", consideró el autor, quien dirigió obras teatrales en Argentina, Italia, España y Suecia. Sin embargo, a pesar de las desilusiones, el paso del tiempo le permitió valorar aquella experiencia desde otra óptica.

En el programa se informó a su vez acerca del fallecimiento de 15 personas en un enfrentamiento entre miembros del Ejército y hombres armados en el estado de Guerrero, México; la aprobación en el Senado mexicano de la ley que habilita la revocación de mandato del presidente y de los gobernadores; la intensificación de las protestas en Cataluña por las sentencias a los líderes independentistas, lo que obligó al presidente español Pedro Sánchez a reunirse con los jefes de los principales partidos; y el cierre de campaña del presidente boliviano Evo Morales , que busca su cuarto mandato, y del candidato opositor Carlos Mesa.

