Portugal decide: "No hay alternativa posible a un gobierno socialista"

El primer ministro portugués, el socialista Antonio Costa, buscará una nueva victoria en las urnas este domingo 6 de octubre, tras cuatro años al frente de un gobierno apoyado por el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda. "En estas elecciones no hay dudas de que las ganará el Partido Socialista (PS). La gran duda es por cuánto. Si no saca mayoría absoluta, su primera opción será revalidar lo que ha tenido hasta ahora, un apoyo parlamentario del Bloque de Izquierda y del PC", indicó Héctor Sánchez Margalef, politólogo e investigador sobre Asuntos Europeos del Centro de Barcelona para Asuntos Internacionales (CIDOB).

El analista explicó la dinámica de la " jeringoza ", como se conoce a la novedosa coalición entre las distintas fuerzas de izquierda. "En cualquier alianza el socio minoritario sale perdiendo. El Bloque y el PC han atacado sin piedad a Costa diciendo que ellos son la garantía para que el PS no gire a la derecha. Pero en 2015 los portugueses vieron el momento histórico cuando decidieron que querían terminar con la austeridad. La clave para que esto funcionase en 2015 fue construir confianza. Era impensable que los partidos que formaban la jeringoza se levantaran de la mesa en cualquier momento. Podía haber discusiones, pero romper el acuerdo nunca fue una opción. Las grandes diferencias del PS y sus socios eran de política externa: la UE, el modelo neoliberal, la OTAN. En lo que estaban de acuerdo era en subir el salario mínimo, recuperar niveles de renta, fomentar el transporte público, detener las privatizaciones. Allí han potenciado sus entendimientos. Donde no lo ha habido, el PS ha buscado apoyo en la derecha, como la reforma laboral", señaló.

Otra ventaja para el actual premier es que el Partido Socialdemócrata (PSD), de centroderecha, y los democristianos "ha sido incapaces de ofrecer un discurso alternativo o aprovechar los errores de Costa en estos años", según Sánchez Margalef.

"No se puede concebir un gobierno en Portugal que no sea del PS. Costa apela a lo que ha hecho bien en estos cuatro años, no olvidemos que Portugal, un país que habla de la saudade, ha recuperado el optimismo, ha salido de la crisis, ha colocado a los portugueses en la ONU, ha reducido la deuda, el déficit, el desempleo, ha ganado la Eurocopa y Eurovisión. A comparación de donde venían, están tan bien que Costa promete cuatro años más de esto", sostuvo el analista.

¿Podrán las elecciones en Kosovo propiciar un acercamiento con Serbia?

Los kosovares elegirán a sus diputados este domingo en unos comicios adelantados, luego de que el primer ministro Ramush Haradinaj dimitiera en julio pasado. "El hasta hace poco primer ministro tuvo que renunciar porque el tribunal especial para juzgar los crímenes de Kosovo lo citó y el presidente Hashim Thaçi decidió que diera un paso al costado. Ambos tienen un pasado bastante belicoso, fueron miembros del Ejército de Liberación de Kosovo que surgió en 1996, luego de la desintegración de Yugoslavia. El tribunal especial juzgó al exprimer ministro en 2005 por crímenes de lesa humanidad, y tuvo que renunciar. A los dos años fue declarado inocente, pero en 2010 lo volvieron a citar. Tampoco pudo ser juzgado entonces", señaló el sociólogo e historiador Diego Gómez. Y agregó el especialista en la ex Yugoslavia: "Esta vez fue citado por un tribunal creado por la UE y EEUU para juzgar los crímenes del Ejército de Liberación de Kosovo, y para llegar a un entendimiento con Serbia. Lo que necesitan es que se termine el conflicto y que Serbia pueda ingresar a la UE".

El experto en los Balcanes cuestionó además el historial y los modos de la clase política de Kosovo, una república de mayoría albanesa que cuenta con el respaldo de cerca de la mitad de los países del mundo. "El presidente y el primer ministro fueron siempre personas muy sospechadas y la mafia y el gobierno son lo mismo, no hay diferencia. La minoría serbia, ubicada en el norte, es la más importante de Kosovo. El año pasado el líder de la Lista Serbia fue asesinado. Era un tipo bastante dialoguista, algo que no conviene a los sectores ligados a la mafia, el tráfico de armas, la guerrilla y el tráfico de órganos. El Ejército de Liberación de Kosovo se ha impuesto sobre las formaciones serbias y las formaciones políticas albanesas moderadas a la fuerza y a través del asesinato de sus oponentes. Una de las tragedias más grandes de Kosovo es que cuando los partidos no se organizan de manera ideológica, sino nacional, no se pueden canalizar las verdearas reivindicaciones y deseos de la población. Albaneses y serbios no se odian, solo hay un usufructo en enemistar a los pueblos", dijo Gómez.

En el programa se informó a su vez acerca de las decenas de heridos y los más de 300 detenidos durante las protestas en contra del paquete de medidas económicas implementadas por el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno, quien impuso el estado de excepción en todo el país y prometió mantener su decisión de eliminar los subsidios a las naftas; la acusación formal contra el ministro de Turismo de Brasil, Marcelo Álvaro Antonio, por supuestamente haber participado en una red de recaudación ilegal de recursos para la campaña electoral de 2018; y la publicación de una foto del presidente brasileño Jair Bolsonaro con Elcio Vieira de Queiroz, uno de los presuntos asesinos de la exconcejala Marielle Franco.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.