EEUU: Cada vez más gente quiere que Donald Trump vaya a juicio político

El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió a China que investigue a Hunter Biden, el hijo de su probable rival en los comicios generales del próximo año. Mientras, volvió a acusar a la oposición por el impeachment y declaró que los demócratas buscan dar un "golpe de Estado". "Trump se siente herido en su orgullo personal, aunque el Partido Demócrata no cuenta en el Senado con los votos necesarios, el proceso lo va a afectar. En las últimas encuestas, la mayoría concuerda con una acusación constitucional en su contra y sobre la gravedad de lo que se lo acusa. Eso Trump lo sabe. El público republicano duro lo apoya, pero los demócratas y los independientes están a favor del impeachment. Más del 45 por ciento de los estadounidenses concuerda con investigar a Trump, frente al 30 que no concuerda, mientras que unos meses atrás solo un 15 por ciento se mostraba a favor de esa opción. Necesita que el voto duro se mantenga ser reelegido", afirmó Patricio Zamorano, analista internacional y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington DC.

Al mismo tiempo, Zamorano destacó que los demócratas están tomando la delantera pese a que el proceso de juicio político no ha comenzado aún. "Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, no concordaba con hacer un impeachment porque no se tienen los votos y, en ese caso, si fuese declarado inocente, Trump lo usaría para sacar una ventaja electoral. Por eso Pelosi se negaba. Ahora es una obligación casi moral luego de la grabación con Zelenski , es una prueba concreta. El Partido Demócrata está buscando candidato, hay una tremenda diversidad. Las encuestas señalan que Biden se mantiene a la cabeza y es más fuerte para derrotar a Trump. La campaña demócrata ha energizado a muchos grupos de la sociedad civil, sindicatos, mujeres, jóvenes, organizaciones ambientales", señaló.

"Hong Kong ha perdido importancia frente a otras regiones de China"

Por otra parte, el analista sostuvo que la política externa de Trump está incomodando incluso a funcionarios de su gobierno, particularmente la potencial guerra comercial con la Unión Europea. "Estas estrategias son consideradas en EEUU bastante caóticas, no se sabe si es improvisación o genialidad. Al mismo tiempo que hace la guerra económica contra China , le pide que investigue a su hijo. Ataca a países como Cuba o Venezuela, que no son una amenaza, pero tolera los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Ahora ataca a socios históricos en Europa. Un propio funcionario del gobierno de EEUU filtró la conversación con Zelenski , y ahora genera resquemores en muchos funcionarios del Departamento de Estado lo que está haciendo con países europeos", adujo Zamorano.

El gobierno de Hong Kong evalúa reeditar la llamada Ley de Regulaciones de Emergencia, una legislación de la época que colonial que confiere mayores poderes a la jefa del ejecutivo autónomo, Carrie Lam, al tiempo que la ola de protestas no cesa. "Hong Kong ha ido evolucionando, pero ha perdido importancia frente a otras regiones de China. En la época de la transferencia de la soberanía, en 1997, Hong Kong representaba el 15 por ciento del PBI de China; hoy no supera el 3 por ciento", dijo Mario Quinteros, diplomático argentino y consultor para inversiones chinas en Argentina y América Latina, quien reside en Guangzhou. Quinteros apuntó al encarecimiento de la vivienda y a la falta de oportunidades laborales como motivos de las manifestaciones.

De hecho, aseguró que las demandas de una mayor participación democrática son recientes, ya que "desde la época colonial, Hong Kong ha tenido un sistema de gobierno bastante oligárquico". "Ha sido una sociedad que ha estado dominada por un pequeño núcleo de personas que se dedica a los negocios. El Consejo de Gobierno de la colonia era elegido por poco más de mil personas. Después del traspaso, los electores no superan los tres mil, en una población de siete millones de habitantes. Para algunos sectores no mayoritarios de Hong Kong se ve como una reivindicación que no ha sido cumplida. Esta masa de gente joven bien educada tiene aspiraciones a una participación más directa en el gobierno", agregó Quinteros.

Asimismo, afirmó que el gobierno central de China ha intentado no influir en los acontecimientos, y consideró que Taiwán podría beneficiarse de la situación en Hong Kong. "Beijing, una vez que el sistema de Hong Kong elige a un consejo gobernante, lo acepta y lo homologa. Siempre ha respetado lo de un país, dos sistemas . Esto se ve en cómo ha reaccionado el gobierno central frente a esta serie de manifestaciones. Beijing ha expresado su opinión, pero no ha hecho más que eso. Hay ciertos grupos que han radicalizado sus expresiones, han tirado bombas molotov y tomado acciones violentas contra las fuerzas del orden. El gobierno de Beijing insiste en que hay injerencia extranjera, y no sería de asombrar en términos de a quién le conviene demostrar que la idea de "un país, dos sistemas" no sirve. Uno de los más beneficiados por demostrarlo es Taiwán, que en enero del año celebrará elecciones", subrayó Quinteros.

En el programa se informó a su vez acerca de las protestas en Ecuador en respuesta a las medidas de ajuste económico anunciadas por el presidente Lenín Moreno; los aranceles que EEUU prevé aplicar a los productos de la Unión Europea; las declaraciones del magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Gilmar Mendes, contra el uso de la prisión preventiva por parte del exjuez Sérgio Moro en la operación Lava Jato; y las manifestaciones en Irak en contra de la corrupción y el desempleo, que ya han generado 20 muertos y más de mil heridos en tres días.

