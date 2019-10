Perú: "Vizcarra tiene el control del Ejecutivo; el Congreso ya no existe más"

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, reunió el apoyo el de las Fuerzas Armadas y de la policía, de la mayoría de los ciudadanos que venían reclamando el cierre del Congreso, y de los gobernadores provinciales. Y de esta forma neutralizó la jugada de su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien fue proclamada mandataria interina por un Parlamento ya disuelto.

"El presidente Vizcarra tiene el control del Poder Ejecutivo. Los únicos jugadores importantes que se manifestaron en contra de cerrar el Parlamento son los empresarios reunidos en la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), que habló de una ruptura del orden constitucional", explicó Carlos Adrianzén, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con el escándalo de corrupción como telón de fondo, el lunes 30 Vizcarra disolvió el Congreso y llamó a elecciones para el 26 de enero mientras el Congreso lo destituía por un año por "incapacidad moral".

El académico subrayó también que Aráoz, exministra de Economía durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), fue respaldada por las bancadas del fujimorismo y del Partido Aprista, cuyos diputados son los más perjudicados ante el cierre del Legislativo. "La dinámica de choque entre los poderes estaba perfilada desde el mensaje presidencial del 28 de julio, cuando Vizcarra propuso un adelanto de las elecciones. Ese proyecto fue presentado en el Parlamento, donde el fujimorismo buscaba el mejor momento para archivarlo. El fujimorismo había logrado captar los votos de bancadas minoritarias y apuntaba al juicio político de Vizcarra", dijo Adrianzén sobre la gestación de la actual crisis política que vive el país sudamericano.

Detrás de esta puja entre el gobierno de Vizcarra y el Parlamento está la inmunidad de muchos legisladores involucrados en el caso Odebrecht . "El Congreso planteó originalmente un pedido de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo ante el Tribunal Constitucional (TC), pero el Congreso no existe más. No hay que olvidar que Keiko Fujimori está en prisión desde noviembre y que la Corte Suprema hace tres semanas le negó su pedido de excarcelación. Su familia había presentado un habeas corpus, por eso estaban interesado en controlar el TC. Una de las razones del fujimorismo era tirar abajo el convenio de Odebrecht sobre las delaciones premiadas para que la constructora dejara de dar nombres sobre el pago de sobornos que hizo en el Perú", apuntó el sociólogo.

No obstante, como observó el especialista, la situación no es un empate. El presidente Vizcarra domina el escenario. No así la señora Aráoz a quien desde el lunes no se le permite el ingreso al Palacio presidencial.

¿Por qué Trump, Bolsonaro y Boris Johnson son considerados "conservadores populares"?

En su reciente libro La rebelión de las naciones: crisis del liberalismo y auge del conservadurismo popular, el economista y analista intencional Francisco de Santibañes desentraña una nueva categoría. "El conservadurismo popular es un nuevo movimiento político que mantiene algunos valores del conservadurismo tradicional como la defensa de la comunidad, de la familia, del rol de la religión en las cuestiones públicas, pero que muta. La primera diferencia tiene que ver con la falta de moderación en el discurso, el ataque a los rivales, búsqueda de acelerar los cambios. La segunda es el ataque a las elites establecidas, un cambio muy grande respecto a la tradición conservadora y su respeto a la jerarquía establecida", aseguró a 'Voces del Mundo'.

Trump o Bolsonaro son ejemplos de líderes de esta nueva corriente ideológica. "Los conservadores populares apuntan contra la concentración del poder político y cultural que las nuevas elites construyeron en los últimos años: Silicon Valley, Wall Street que son liberales en lo económico y progresista en lo social. Otros ejemplos son Salvini en Italia y Netanyahu en Israel, por ejemplo", indicó el miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Esta desconfianza en las instituciones tradicionales también se observa en el caso de Boris Johnson en Reino Unido. "Se desconfía de los parlamentos y la democracia representativa. Creen en la democracia directa: las decisiones las deben tomar los pueblos, de ahí la revalorización de los plebiscitos. Trump y Johnson están transformando partidos conservadores en conservadores populares. El Partido Conservador está perdiendo votos frente al Partido del Brexit . Su lema de campaña sería el 'pueblo contra el Parlamento'. En la base de las ideas de estos líderes se encuentra la necesidad de que estas instituciones mediadoras pierdan influencia y vayan al líder electo", sostuvo De Santibañes.

En el programa se informó a su vez acerca del masivo desfile militar realizado en China para celebrar los 70 años de la fundación de la República Popular ; y el rechazo del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la prisión domiciliaria, ya que considera tanto al proceso como a la condena recibida como ilegítimas.

