"Los 43 estudiantes de Ayotzinapa son un símbolo de los más de 40 mil desaparecidos en México"

"Es muy preocupante que a cinco años de la desaparición de los estudiantes, la impunidad sea la norma. El presidente Andrés Manuel López Obrador posó con una remera de los 43, se reunió con familiares y creó una Comisión. El único avance, que no es poca cosa, es que un presidente reconozca la crisis humanitaria. Los 43 de Ayotzinapa son un símbolo de los más de 40 mil desaparecidos desde el año 2006. Esa es la cifra oficial. Desde abril del año pasado no se actualizan las cifras, y este año es el más violento. La situación es sumamente complicada. Algunos hilos se irán jalando, y la lucha se sostendrá por las familias y los organismos de DDHH", afirmó Cecilia González, corresponsal mexicana en Argentina, sobre el quinto aniversario de la masacre y desaparición de los 43 normalistas en el estado de Guerrero.

González, quien presentó su más reciente libro Al gran pueblo argentino, se refirió al vínculo que une a México y Argentina en relación con causas similares. " Los familiares de los desaparecidos en México , que escarban con sus manos las fosas clandestinas, solo le creen al Equipo Argentino de Antropología Forense. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han ido a México, y abrazan a las madres de los desaparecidos. Las miran con admiración y con mucha congoja, porque el grito es 'vivos se los llevaron, vivos los queremos '. El soporte emocional y el ejemplo de lucha es muy importante", señaló.

En tanto, la periodista —experta en información internacional por la Universidad Complutense de Madrid— marcó la distancia que existe entre las palabras y las acciones emprendidas por López Obrador desde su asunción en diciembre pasado.

"No es lo mismo que gobierne la izquierda que la derecha"

"La de López Obrador es una oxigenación discursiva. Es mucho mejor tener a un presidente que reconozca que hay una crisis humanitaria, pero si no se traduce en hechos no sirve. Me preocupa su autoritarismo con la prensa y que difunda un discurso de odio en un país con un elevado número de periodistas asesinados. Si en los próximos cinco años muestra mejoras, estará buenísimo, pero eso todavía no ocurre. La gran tragedia mexicana ha sido la guerra contra el narcotráfico . La violencia es endémica, es incontrolable. Este es el año más violento en la historia de México, porque la violencia ha ido in crescendo. Hay muchas peleas por el poder, y cada estado de México tiene su propia lógica de poder, distintas al ejecutivo nacional", lamentó González sobre la realidad que enfrente su país.

Mariano Arana, exintendente de Montevideo entre 1994 y 2005, dialogó con 'Voces del Mundo' sobre los comicios que se celebrarán en su país el próximo 27 de octubre y el inquietante crecimiento de un partido de extrema derecha: Cabildo Abierto.

"Cabildo Abierto puede superar a alguno de los partidos tradicionales. Guido Manini Ríos fue destituido por no cumplir con los lineamientos del ámbito militar y ahora aparece como la cabeza visible de una agrupación de extrema derecha. Decidió encabezar, con todo el derecho de hacerlo, un grupo de extrema derecha. Si la justicia entiende que se cometió un delito, actuará como corresponde. Nosotros somos muy cuidadosos de respetar la Constitución, algo que ellos no hicieron", aseguró en relación con la decisión del presidente Tabaré Vázquez de echar a Manini Ríos tras criticar a la justicia ordinaria por un caso de desaparición forzada en la dictadura.

Arana calificó a Daniel Martínez, candidato presidencial del oficialista Frente Amplio (FA), como "un gran amigo y una personalidad sumamente sensible". "Es un hombre de izquierda y actuó como un hombre de izquierda, optó por la sensibilidad, por el más débil. No fueron lo suficientemente sensibles quienes dijeron apoyar al campo. ¿Quién se acordó de los peones rurales? El Frente Amplio. Algunos peones estuvieron sometidos a las condicionantes de sus propios patrones. Por primera vez esta gente tiene hechos. Y se han conseguido por el FA. El aborto, el matrimonio igualitario, el respeto a las personas trans. Son avances en los que todos, colectivamente, vamos aprendiendo. Me emociona que las mujeres sometidas a la violencia doméstica ahora están amparadas por una ley. Las barbaries no desparecen del todo, pero sí hay que tener conciencia de que son delitos", sostuvo.

En el programa se informó a su vez acerca del fallo del Supremo Tribunal de Brasil que puede anular las condenas del caso Lava Jato, incluida la del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva; el principio de acuerdo entre el grupo islamista Hamas y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para convocar a elecciones en los territorios ocupados; las comicios parlamentarios en Austria, donde el excanciller conservador Sebastian Kurz , de 33 años, es el favorito; y las protestas en Haití en contra del mandatario Jovenel Moise.

