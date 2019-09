Las revelaciones del "Ucraniagate" salpican a Trump y también a Zelenski

Un informante anónimo reveló que el presidente estadounidense Donald Trump presionó a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, para investigar al exvicepresidente Joe Biden y precandidato demócrata para 2020, es decir rival del propio Trump. El documento de este informante, que de acuerdo a The New York Times sería un agente de la CIA, se hizo público luego de la transcripción de la conversación telefónica entre ambos mandatarios –con ciertas omisiones, de acuerdo a la oposición demócrata– entregada por la Casa Blanca al Congreso. "A partir de la caída de Yanukovich durante el gobierno de Barack Obama, el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, llega a Ucrania con su hijo Hunter".

"La propuesta de Biden, o de la empresa vinculada con el hijo de Biden, la gasífera Burisma, es potenciar la producción de gas local para no depender tanto de Rusia ni de esa fuente de ingreso, que es el paso de Rusia a Europa occidental".

"La empresa pone a Hunter en el directorio. El que tenía el cargo era el padre, pero el hijo obtiene contactos a través de él", señaló Jorge Wozniak, profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y experto en Ucrania, sobre el trasfondo que podría acabar con el juicio político contra Trump.

El especialista sostuvo además que Trump buscará hacer hincapié en los negocios de los Biden para desacreditar a Biden en la contienda electoral: "En EEUU está instituido que existan los lobbies, el tema es si lo organiza un particular o alguien que ocupa un cargo público a favor de una empresa particular. Eso es un delito específico que es sancionado. El hijo de Biden no tenía un cargo, pero los que primero van a caer son los funcionarios que se prestaron a este tipo de manejos".

Sin embargo, destacó que el propio Zelenski puede verse también afectado por las revelaciones. "Su charla con Trump duró más de media hora, y en ocho momentos distintos Trump le pidió a Zelenski que se contactaran con el fiscal general de EEUU y con su abogado personal para investigar a Biden. Zelenski se comprometió a poner como fiscal a una persona de su completa confianza". El tema es que Zelenski "no quería que se publicara la parte de la conversación que lo comprometía a él mismo cuando habló con Trump", apuntó Wozniak.

De esta forma, el gobierno de Zelenski podría verse empañado, especialmente en medio de la luna de miel que vive tras el éxito cosechado en los comicios del pasado mes de julio cuando, tras ganar la presidencia, arrasó en las legislativas.

"Zelenski se hizo con el control absoluto de la Rada. Ahora es un tira y afloje interesante, porque si bien es un neófito, logró el intercambio de prisioneros con Rusia. Se comunicó directamente con Putin para un futuro encuentro del Cuarteto de Normandía para la resolución del conflicto en el Este".

Afganistán: "Las elecciones no son relevantes para las negociaciones de paz entre los talibán y EEUU"

"Otro punto es que se comprometió a aplicar un sistema federal para los territorios secesionistas para que se reincorporen a Ucrania, pero con un elevado grado de autonomía. Eso sería poner el dedo en el avispero de la derecha nacionalista, que es muy organizada, de tipo nazi y muy fuerte. Si Zelenski se presta para este tipo de maniobras –advirtió Wozniak– se complica el frente interno. Ya se habla del Watergate en Ucrania".

Los afganos irán a las urnas este sábado 28 de septiembre en unos comicios que ya fueron aplazados en tres ocasiones y en medio de un clima de creciente violencia. "Las elecciones vienen en un contexto complicado porque fueron relegadas a un segundo plano, ya que lo primordial fueron las negociaciones entre EEUU y los talibán. Los dos candidatos fundamentales están en el gobierno actual: el presidente Ashraf Ghani y el segundo de su gobierno de unidad, el primer ministro Abdullah Abdullah. Ambos tienen muchas posibilidades".

"Ghani es un tecnócratra, es de la etnia pashtún, pero lo que están haciendo los candidatos es añadir segundas vicecandidaturas, para que esas otras dos personas, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, completen el mapa étnico de Afganistán", explicó Ana Ballesteros, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora asociada del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán.

Los problemas con estos comicios, destacó la experta, están vinculados con la falta de transparencia y de seguridad a la hora de ir a los colegios electorales –"una cuarta parte no abrirán por esa cuestión", informó–, en un país donde no se ha realizado siquiera un censo poblacional. "Las elecciones no son relevantes para las negociaciones de paz. Los talibán no reconocen al gobierno afgano ni las elecciones. Por eso para ellos es mejor hablar con EEUU que con el gobierno. Se cree que se retomarán las negociaciones de paz una vez que concluyan las elecciones. Se había hablado de dos pasos: retirada de las tropas de EEUU –una petición de los talibán– y que no se permitiera que un grupo terrorista como Al Qaeda atente en EEUU o países aliados –un pedido de EEUU. Se tendría que haber firmado antes, para luego ir a un diálogo intra-afgano. Si un candidato consigue una mayoría importante, podría negociar en una posición de mayor fuerza y de mayor legitimidad", aseguró Ballesteros.

De todas formas, adujo que los ataques y la muerte de civiles se ha convertido en la principal preocupación de los locales.

"La Misión de Asistencia de la ONU lleva publicando datos desde 2009 y ya hablamos de más de cinco mil víctimas anuales. Tres mil ochocientas en lo que va de este año. La ONU demuestra que las fuerzas afganas y las internacionales provocan más víctimas civiles que los mismos talibán", lamentó la especialista.

En el programa se informó a su vez acerca del fallecimiento del expresidente francés Jacques Chirac , recordado por su oposición a la invasión de Irak en 2003; el quinto aniversario de la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en México; la aprobación por parte del Senado brasileño de la candidatura del ultraconservador Augusto Aras, el elegido por el presidente Jair Bolsonaro, para el cargo de fiscal general del país; y la legalización del aborto en Australia, tras la despenalización en el estado de Nueva Gales del Sur, y en el distrito mexicano de Oaxaca.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.