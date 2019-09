Uruguay: "Modificar la Constitución para tener una guardia militar es un retroceso"

A un mes de las elecciones generales en Uruguay, que se celebrarán el próximo 27 de octubre, la campaña se intensifica y los partidos salen a la conquista del voto de los indecisos. En este marco, Carolina Cosse –la única precandidata mujer a la presidencia del oficialista Frente Amplio (FA), y que actualmente aspira a una banca del Senado– visitó Buenos Aires para reunirse con los uruguayos que residen en el país vecino.

"El Frente es más que una coalición. Está unido más allá de las circunstancias electorales. Es un conjunto de partidos y un movimiento, con una gran cantidad de gente, yo incluida, que no está orgánicamente en uno de sus partidos", aseguró.

La exministra de Industria, Energía y Minería del gobierno de Tabaré Vázquez sostuvo que "lo que une a la oposición es sacar al FA del gobierno" y aseguró que en octubre "nos jugamos el futuro del país". Por ello se refirió al controvertido plebiscito que lanzó el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga para una reforma constitucional que habilite una mayor participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna. "Es un disparate. Modificar la Constitución para tener una guardia militar es un retroceso. La Constitución de un país está pensada para que sea difícil de modificar. Supongamos que tenemos una guardia militar: ¿cuál es la zona que van a definir? ¿Todo Montevideo? El problema se soluciona con intervención planificada en los barrios, donde nos podés entrar con una aplanadora. No quiere decir no ejercer la autoridad, pero sí en un marco de convivencia. Esta reforma no es la forma de solucionarlo", apuntó Cosse.

Por otro lado, la expresidenta de la prestigiosa Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) analizó el escenario regional y el carácter de la diplomacia uruguaya el mismo día en que su país se retiró del TIAR . "Soy una persona muy cuidadosa, me tomo en serio la política. Por eso pongo por delante de cualquier opinión el interés de mi pueblo. La historia no está escrita, y la venimos desafiando. Uno del barrio no se muda y la región es nuestro vecindario. Cada pueblo elige su camino y debe reflexionar sobre el mismo".

"Ahora, respaldo a nuestro canciller Rodolfo Nin Novoa. Su declaración en cuanto al TIAR es muy clara. Él plantea que no ve cómo un país (Venezuela) que se ha salido del TIAR puede pedir apoyo" para una intervención, adujo.

Una historia de los japoneses en Argentina

En su más reciente libro, Una isla artificial. Crónicas sobre japoneses en la Argentina, el cineasta y periodista Fernando Krapp bucea en los orígenes de una de las comunidades de japoneses más numerosas del mundo, luego de las de Brasil, EEUU y Perú. "No se puede pensar la comunidad japonesa en Argentina sin la inmigración planificada a Brasil. A través de un convenio entre Japón y Brasil, empezaron a traer familias japonesas para trabajar en los cafetales. Las condiciones eran desastrosas. Hubo una reinmigración a Perú y luego a la Argentina".

"El primer barco es de 1906, el Kasato Maru, el primero en llegar a Sudamérica. En ese periodo de auge militarista e inestabilidad política, muchos venían a Argentina para hacer plata y volver a Japón. Venían pensando en trabajos temporales", explicó.

En su colección de crónicas, Krapp ofrece historias que se replican en distintas partes de Argentina, una tierra que se presentaba como sumamente exótica para los recién llegados. "Muchos sufrieron discriminación. Decirles 'chino' era una ofensa. Los hijos recibían una educación tradicional puertas adentro, pero puertas afuera, en la calle o en la escuela, la situación era totalmente distinta. Los que más sufrieron en cierto modo eran los que vinieron a Buenos Aires, porque eran familias que abrían negocios, pero para los floricultores, por su relación con la tierra, era distinto. Es decir, fueron pioneros y la forma de sociabilización era diferente", señaló.

También describió la situación de los descendientes que emprendieron la vuelta a Japón a finales de los '80. "En los '60 comienza el milagro japonés, que en realidad es producto del acuerdo de San Francisco, donde se firma el desarme de Japón y le permite a EEUU tener bases militares en Okinawa. Hay un influjo económico a través de eso, con el sistema capitalista metido hasta la cabeza de los japoneses, que genera un polo económico".

"Japón también comienza a limpiar un poco su imagen. Los hijos de japoneses que vuelven a finales de los '80 eran mal vistos por ser emigrados y no hablar la lengua. Son tratados casi como ciudadanos de segunda", dijo el escritor.

En el programa se informó a su vez acerca del discurso del presidente brasileño Jair Bolsonaro en la Asamblea General de la ONU, donde negó que la Amazonía fuera "patrimonio de la humanidad"; las declaraciones en ese mismo escenario del mandatario de EEUU, Donald Trump, quien aseguró que el futuro "es de los patriotas" y no de los "globalistas"; la ilegitimidad de la suspensión del Parlamento británico, según el fallo de la Corte Suprema de Reino Unido; y la decisión del Tribunal Supremo de España de exhumar los restos del dictador Francisco Franco y trasladarlos a un cementerio próximo a Madrid.

