El Papa nomina cardenales que defienden la ecología y combaten la xenofobia

El Papa Francisco ordenará a 13 nuevos cardenales, de los cuales diez podrán conformar el grupo de electores del próximo pontífice.

"Hay un intento por transformar al grupo que elegirá al sucesor de Francisco. Es importante porque se han elegido 13 cardenales, de los cuales 10 van a votar. Estos diez representan bastante bien lo que quiere hacer Francisco".

Entre los elegidos hay algunos que estudian el Islam. Ha nombrado al arzobispo de La Habana como cardenal, para buscar el diálogo entre el pueblo, el Partido y la Iglesia. Ha nombrado a alguien de Guatemala que viene trabajando muy fuerte con los pueblos originarios. Y también a otros tres cardenales que tienen muy presente esta idea de acompañar a los migrantes. Nombró a otro jesuita que viene trabajando el tema de la ecología. Cinco de los cardenales pertenecen a órdenes religiosas muy presentes en África y Asia", aseguró Fortunato Mallimaci, doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París e investigador principal del CONICET en el área Sociedad, Cultura y Religión.

El experto explicó que este cambio es "por arriba", ya que "los esfuerzos que se están haciendo" chocan con los planes de los sectores más conservadores del Vaticano. "El gran problema es que en 2013 Francisco toma una Iglesia que en 30 años mantuvo posturas muy conservadoras. Francisco ha intentado que se nombren cardenales con otras concepciones del rol que debería tener la iglesia. El obispo de Guatemala viene denunciando a las multinacionales y a la economía extractiva".

"En América Latina están los distintos grupos católicos y evangélicos que disputan los espacios, sobre todo cuando los partidos tienen poca credibilidad y aquellos adquieren un lugar importante. Al interior del mundo católico y del mundo evangélico hay una disputa muy fuerte sobre la presencia que deben tener en el siglo XXI", apuntó.

En este sentido, Mallimaci reconoció el esfuerzo reformista del Papa pero se preguntó "cómo se acompañará esto desde abajo". Y puso como ejemplo a la Argentina: "Francisco nombró a 45 obispos que son temerosos, incapaces de hacer denuncias cultivan el perfil bajo para no causar resquemores con los actores del poder real en Argentina. Más del 40 por ciento del Colegio Cardenalicio sigue siendo de Europa. La Iglesia es una maquinaria dejada. Todavía no ha sucedido eso de transformar los templos y las parroquias en espacios comunitarios y de ampliación de derechos. Tantos años de represión y castigo no se cambian tan rápido", concluyó.

Incertidumbre en Argentina por un nuevo desembolso del FMI

El nuevo ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, partió rumbo a EEUU para reunirse con miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y concretar un objetivo primordial para el gobierno del presidente Mauricio Macro: el desembolso de 5400 millones de dólares. "Hay un nivel de incertidumbre bastante alto. Está descontado que el desembolso no se hará en el curso de este mes. El economista norteamericano Mark Weisbrot dijo que el gobierno llegó a esta situación siguiendo al pie de la letra el plan del FMI. El repago de la deuda lo deberá hacer la próxima administración", dijo Javier Lewkowicz, economista y periodista del diario Página/12.

Por esta razón, el experto sostuvo que "hay que sentarse a negociar un programa de crecimiento que permita recomponer la capacidad de pago de Argentina y la situación social".

"La vía política se impone, más allá de que existan herramientas de presión. Incluso en el espacio político de Alberto Fernández hay comentarios contundentes, y hay consenso en la clase política acerca de sentarse a renegociar para poder crecer y que se pague este crédito. En 2002-2003 el problema era la deuda con acreedores privados. Si bien el endeudamiento fue frenético durante el macrismo, no hemos llegado a los niveles de 2001. Y a pesar de que los vencimientos son inmediatos, la deuda es con el FMI", destacó.

Lewkowicz también se preguntó por el rol del FMI y su grado de conocimiento sobre la situación de la economía argentina. "Los equipos de análisis de los préstamos están formados por jóvenes economistas estadounidenses que no tienen mucha idea de lo que pasa en la economía de Argentina. En muchos casos siguieron al pie de la letra las cosas que les decían los funcionarios argentinos respecto a nuestra economía".

"A veces se le otorga a esas instancias una importancia y a veces funcionan con problemas, ingenuidad, aunque la decisión política pasa por encima de ellos. La última palabra la tiene EEUU", señaló.

En el programa se informó a su vez acerca de la operación a la que fue sometido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; las nuevas irregularidades develadas respecto al caso Lava Jato, vinculadas con la publicación de una conversación privada entre el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff. Al mismo tiempo se subrayó la coincidencia con la causa contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien denuncia una persecución. Se habló además del intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania y las críticas del líder de la banda Rolling Stones, Mick Jagger, a la política ambiental de Donald Trump.

