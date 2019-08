"Espero que Podemos entre en razón: España necesita urgente un gobierno"

La eurodiputada del socialismo español Mónica González, de paso por Buenos Aires, se refirió al momento decisivo que vive España, ante la posibilidad de nuevos comicios. En tanto, alertó sobre el momento crítico que atraviesa Europa: "La UE tiene que ser verde o no será nada; ser social o no será; y además consensuar una política de Defensa común".

La eurodiputada del socialismo español Mónica González viajó a Argentina —su tierra natal— y aprovechó para exponer sus impresiones acerca del particular momento político que atraviesa España, que aún no logra formar gobierno. "No queremos ir a un nuevo proceso electoral porque la mayoría ya decidió el 28 de abril. Estamos ante un gobierno en funciones que no puede tomar medidas o aprobar presupuestos. Esperemos que Unidas Podemos entre en razón. En Portugal todas las izquierdas pueden entenderse. También es responsabilidad del Partido Popular abstenerse, porque el del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es un gobierno que salió de las urnas. Hasta el 23 de septiembre hay tiempo. Si no, el 10 de noviembre tendremos un proceso electoral nuevamente", explicó.

En tanto, González sostuvo que "Europa vive un momento crítico, con el avance de posturas excluyentes y xenófobas", y llamó a consensuar una política migratoria común dentro del bloque comunitario. "Apostamos por que Europa fije los cupos de inmigrantes que se pueden asimilar. Si eliminamos las fronteras internas, es importante tener fuertes fronteras externas para asegurar el alto grado de bienestar de Europa. Pero eso no significa violentar los derechos humanos. Queremos que haya una política de asilo común entre los 28 y una política migratoria justa", aclaró la europarlamentaria.

También señaló la necesidad de "una Europa más social" donde haya seguro de desempleo y una "Europa verde" afín al cuidado medioambiental. Sobre las estrategias de Defensa señaló:

"Los socialistas españoles creemos que es importante avanzar en la creación de un ejército común europeo y una política de defensa común, porque con el quiebre del multilateralismo, es necesario que la Unión Europea tenga una política de defensa complementaria con la de la OTAN".

Brasil: ¿por qué la cultura ha estado siempre al frente de la resistencia?

Florencia Garramuño, doctora en Literatura por la Universidad de Princeton y autora del libro Brasil Caníbal. Entre la bossa nova y la extrema derecha, analizó el rol que han jugado artistas e intelectuales en la vida política y social del gigante sudamericano. "El padre de Chico Buarque, Sergio Buarque de Hollanda, escribió un libro en donde recopiló todas las ideas de los viajeros sobre Brasil. Se lo veía como paraíso tropical y esa misma visión incorporaba una dimensión de monstruos, catástrofes y una naturaleza desatada. Gilberto Freyre vio una cierta armonía entre la Casa Grande y la senzala. Pero también se creía que la cultura africana iba a llevar a Brasil a un retroceso del cual no iba a poder salir nunca. Por eso los intelectuales y artistas encontraron una gran productividad en pensar esa paradoja de su propia cultura. Eso permite pensar otros países y otras culturas", indicó.

Garramuño, profesora invitada a las universidades de Harvard, Standford y Río de Janeiro, se refirió a la figura de Jair Bolsonaro en el marco de una sociedad diversa y pluralista.

"Desde el impeachment se empezó a ver una energía de odio y una división de la sociedad muy fuerte. Si bien Bolsonaro fue votados por millones de brasileños, fue la elección con la mayor cantidad de votos en blanco de la historia. La diferencia no fue tan grande. Una parte importante de la población brasileña no votó por él", afirmó.

Por otro lado, consideró que "la cultura siempre ha reaccionado en Brasil" y esbozó una dualidad histórica que atraviesa al país desde el encuentro original entre los europeos y los indígenas. "Cuando Álvares Cabral llegó a las costas del Atlántico se encontró con una población enorme de distintas etnias, sobre todo con la tupí que practicaba la antropofagia. Eran vistos como caníbales, que no es lo mismo, y ese fue el origen de la idea de barbarie asociada a una cultura que no se comprendía. Siglos después, la bossa nova internacionalizó a Brasil. Ahora atrae la atención del mundo gracias a Bolsonaro y los incendios en la Amazonía . Ese péndulo es constante a lo largo de la historia", dijo Garramuño.

En el programa se informó a su vez acerca del anuncio del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre el rechazo de la ayuda ofrecida por el G7 para mitigar los incendios en la selva amazónica hasta que su par francés, Emmanuel Macron, le pida disculpas por llamarlo mentiroso; y la decisión de Irán de aplazar un hipotético diálogo con EEUU hasta que se levanten las sanciones contra Teherán y Washington regrese al acuerdo nuclear.

