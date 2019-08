Tierra, poder comunal y resistencia: 500 años de lucha en Guatemala

La socióloga guatemalteca Gladys Tzul reveló los mecanismos y estrategias que las comunidades indígenas de su país aún emplean como modo de supervivencia. "Son sociedades no centradas en el capital y no reguladas por las estructuras estatales", señaló. Las claves de este proceso, sostuvo, están en la propiedad y en la organización comunitarias.

Gladys Tzul, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Puebla y autora del libro 'Sistemas de Gobierno Comunal Indígena: Mujeres y tramas de parentesco en Chuimeq'ena', desentrañó cómo se configuran los mecanismos de resistencias en las comunidades originarias de su país, Guatemala.

"Son sociedades no centradas en el capital y no reguladas por las estructuras estatales. Esto de modernidad y tradición no es útil para comprender la política de los mundos que habitamos. La pregunta que planteo es cómo, a pesar de las masacres producidas por los Estados, estas sociedades tienen la capacidad de seguir viviendo en tierras comunales y ampliar sus modos de vida", señaló.

Tzul, quien además enseña en universidades de Costa Rica, México y Estados Unidos, explicó que muchas veces los pueblos originarios se ven obligados a encauzar su resistencia en los marcos de las instituciones formales del Estado. "El estado liberal en Guatemala buscó romper las tierras comunales y abrió una suerte de subastas de tierras.

Estos pueblos, en 1870, se presentan ante las jefaturas políticas como candidatos a participar en las subastas. Se pagaron las tierras con dinero o con vacas. En ese sentido se juega una interacción, hay conocimiento de los caminos de la dominación. Cómo es posible torcer el liberalismo. Esas tierras las registraron de manera comunal, no individual. En 1870 eso ya es una forma de interacción", sostuvo.

La académica también se refirió a la situación de estas comunidades durante la guerra civil que azotó al país centroamericano entre 1960 y 1996. "Durante la guerra hubo cinco procesos de genocidios. Cuando uno examina la experiencia de la guerra, hay tierras tituladas de manera ilegal a nombre de militares, políticos y empresarios. Varias de estas comunidades que buscaron ser exterminadas se fueron a vivir al bosque huyendo del Ejército. O se fueron a vivir a México. Cuando termina la guerra, se acuerda que volvieran a sus tierras. Ese asunto está aún pendiente de resolución. Hay comunidades que se están reconstruyendo en términos políticos y que están en proceso de recuperación de sus tierras", indicó Tzul.

Por primera vez, Evo Morales enfrenta una disputa por el poder

'Voces del Mundo' dialogó con Fernando Mayorga, director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Mayorga analizó el proceso electoral en Bolivia , donde por primera vez el presidente Evo Morales se enfrenta unos comicios con resultados inciertos. Según el politólogo, "no hay contraposición de proyectos antagónicos, los candidatos se han movido al centro del espectro político e ideológico y hay convergencia respecto al modelo económico. Esa es una peculiaridad del proceso electoral boliviano. La novedad es que desde que Evo Morales obtuvo su primera victoria en diciembre de 2005, esta es la primera vez en que el MAS tiene que enfrentar una disputa por el poder, es decir, tiene rivales, concretamente Carlos Mesa , con posibilidades de disputar una segunda vuelta".

El doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) afirmó que no existen grandes diferencias programáticas entre los candidatos porque resulta difícil para los partidos opositores atacar el modelo económico actual, dado su éxito.

"En los próximos dos meses el curso de la elección estará definido por la antinomia 'estabilidad del modelo versus incertidumbre', donde Evo Morales representaría la estabilidad. La otra es 'continuidad versus cambio'. Esa segunda antinomia no tiene que ver con economía, sino con valores democráticos e institucionales. Va a depender de ese diez o 15 por ciento del voto indeciso, que definirá la elección", adujo Mayorga.

En el programa se informó a su vez acerca del nuevo paquete de privatizaciones en Brasil que prevé la venta de 17 empresas públicas; la polémica en torno a las declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien responsabilizó a las ONG por los incendios en la Amazonía; la negativa del mandatario francés Emmanuel Macron a renegociar el acuerdo del Brexit , como se lo expresó al primer ministro británico Boris Johnson; y la presentación del nuevo sistema de defensa aérea iraní.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.