Italia: tras la renuncia del premier, "todas las puertas están abiertas"

La renuncia del primer ministro italiano Giuseppe Conte, acorralado por una moción de censura que presentara el líder de La Liga Matteo Salvini, volvió a azuzar el temor a la inestabilidad política. "La Liga, el partido de Salvini, presentó una moción de confianza que promovía la caída del gobierno pero, curiosamente, luego de que el primer ministro hablara en el Senado, La liga retiró la moción. Conte presentó su renuncia de todos modos. Ahora todas las puertas están abiertas. La ruptura entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5E) ha sido profunda".

"Los dirigentes del M5E se reunieron el domingo y resolvieron que Salvini no es una persona confiable. El problema es que para mantenerse en el gobierno deben tener mayoría en las dos cámaras", aseguró la socióloga y periodista Elena Llorente.

"Con el único que el MSE puede formar gobierno es con Partido Democrático (PD), de centro izquierda, que está sumamente dividido. El exprimer ministro Matteo Renzi, que representa a un grupo importante del PD, estaría de acuerdo con un nuevo gobierno antes de llamar a elecciones. Pero su secretario general no lo está. El PDy en las próximas horas el presidente tiene que reunirse con los partidos políticos para ver si se puede armar una coalición. Si no se puede, deberá llamar a elecciones . Conte tiene que quedarse a cargo hasta tanto se forme un nuevo gobierno", puntualizó la corresponsal del diario Página/12 en Roma.

Llorente señaló además que el propio Salvini deberá redireccionar su estrategia ante la iniciativa de sus todavía aliados.

"Con la moción de confianza, el paso era claro. Pero ahora Salvini la retira y le dice al M5E que pueden seguir juntos y seguir votando leyes que les interesen a ambos, y luego ir a elecciones".

"No es clara la actitud de Salvini. Él creía que después de las elecciones europeas de mayo, la Liga podía llegar a ser el principal partido de Italia. Salvini piensa esto porque las encuestas le daban bien, pero lo cierto es que en las elecciones municipales ganó el PD, que tiene más municipios que la derecha. En las europeas muchos no van a votar. En cambio, en las elecciones locales sí", sostuvo.

Abdo Benítez busca afianzar su liderazgo en Paraguay después de un año turbulento

'Voces del Mundo' dialogó con la politóloga Magdalena López, coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. López se refirió a la crisis política que atraviesa el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, quien apenas lleva un año en el poder, y reveló el frágil sistema de alianzas que lo sustentan. "Abdo ganó porque su familia venía del Partido Colorado, por su tradicionalismo heredado. A la vez logró consolidar una alianza de líderes colorados, tuvo la habilidad de conectarse con grandes hombres del partido y ponerlo detrás de él sin que se peleen. Eso le permitió ganar, pero es también lo que puede hacer estallar el gobierno en cualquier momento".

"Tiene figuras muy fuertes detrás que no son sus cuadros. El tratado firmado con Brasil hizo que renunciara el canciller, Luis Alberto Castiglioni, que es un líder muy fuerte dentro del partido", indicó.

Asimismo, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) explicó de qué manera actúa este sistema de apoyos y lealtades, como quedó demostrado con la decisión de los diputados de archivar el juicio político contra Abdo Benítez y su vicepresidente por el pacto energético firmado con Brasil. "Todas las bancadas del Partido Colorado votaron juntas para archivar el juicio político. La semana pasada y ésta se hicieron encuentros entre ambas bancadas para acordar la protección del presidente y del partido de gobierno. Ahora está la sensación de que está gobernando Cartes, por haber salvado a Abdo. Si no lo apoyaban Bolsonaro y Cartes, lo más probable es que el juicio avanzase. Y luego que se aprobara. La bancada cartista cambió la decisión", dijo.

Sin embargo, la analista remarcó que el primer año de gestión no ha sido destacado para el mandatario. "La percepción es que no se hizo nada importante. Hay cierto estancamiento económico, hay mucha esperanza en la cosecha, pero no hay un plan B económico. No fue un año positivo en ese sentido".

"También hay una relativa baja inflación. No hay mucho que ajustar en Paraguay, no hay sistema de jubilación o de salud universal. Hace falta ver un líder que dirija un proyecto, con un programa de reactivación económica", estimó López.

En el programa se informó a su vez acerca de los 500 días de la prisión del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien denuncia una persecución política en su contra y el anuncio del presidente Tabaré Vázquez quien admitió tener un nódulo en el pulmón de características malignas.

