Opinión: "La idea de reunificar Corea en 2045 es un tanto romántica"

El presidente surcoreano Moon Jae-in presentó en un discurso televisado su proyecto de concretar la reunificación de las dos Coreas para el año 2045 , cuando se cumple el centenario de la liberación. "Esta idea es muy audaz desde el punto de vista político, pero poner plazos para la unificación es un tanto romántico en las condiciones actuales. En el momento en que las dos Alemanias se reunificaron, la diferencia era de 1 a 3 del PBI; con las Coreas es de 1 a 20. El otro tema es cómo reconciliar dos sistemas políticos tan diferentes. Si bien las dos Coreas hablan el mismo idioma y escriben con el mismo alfabeto, en los últimos años la cuestión cultural ha evolucionado de manera muy disímil. El lenguaje incluso ha cambiado y tienen dificultades para entenderse", explicó José Luis León Manríquez, politólogo de la Universidad Autónoma de México y doctor en Ciencia Política por la Columbia University especializado en relaciones internacionales y desarrollo económico en la Península Coreana y China.

Manríquez se refirió a la Sunshine Policy que llevó adelante Corea del Sur hasta 2008, y que permitió un acercamiento con el Norte. "Corea del Sur se convirtió en el principal socio comercial e inversor del Norte, pero luego hubo gobiernos más conservadores que argumentaron que no había reciprocidad".

"Moon ha adoptado nuevamente esa política y ha jugado un rol de intermediario entre el norteamericano Donald Trump y su par norcoreano Kim. No creo que Corea del Norte se siente a negociar los términos de la reunificación", señaló.

"Argentina no puede estar a merced de los operadores financieros"

El académico, autor además de Historia Mínima de Corea, relativizó los últimos lanzamientos misilísticos norcoreanos. "Esta cuestión de las maniobras comunes entre EEUU y Corea del Sur es cíclica, así como el lanzamiento de cohetes y misiles al mar de Japón por parte de Corea de Norte. Las negociaciones sobre la desnuclearización se van a retomar, al menos de manera discreta, así como las negociaciones entre las dos Coreas, no el sentido de la reunificación, pero sí para acuerdos más operativos. Lo que vemos ahora es un juego militar-diplomático, con riesgos muy calculados. De hecho, Trump ha dicho que sus maniobras con Corea del Sur son absurdas y costosas", concluyó.

'Voces del Mundo' dialogó también con Germán Muiño, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El especialista en economía política y derecho bancario hizo un diagnóstico de la actual crisis en Argentina . "Tendríamos que esperar unos días para ver si viene la estabilización que necesita Argentina en este contexto. El presidente Mauricio Macri no logró convencer al electorado pero sí a los inversores extranjeros de que Alberto Fernández iba a llevar al país a Venezuela. Que le diga a un inversor que no se van a respetar los contratos es muy dañino. Es un problema de la irracionalidad que mostró la política, que además no se pone por sobre los mercados financieros. Esto de que la oferta y la demanda de los operadores financieros definan el precio del dólar en una economía bimonetaria es peligroso. No podemos estar a merced de los operadores financieros", adujo.

Además, Muiño indicó que la especulación y la falta de regulación es parte de la vulnerabilidad de la economía local. "Como está totalmente liberalizado el mercado cambiario, con el simple juego de la oferta y la demanda termina ocurriendo esto. El problema de Argentina es de liquidez, pero que se transforme en un problema de solvencia es de riesgo".

"Lo que necesita Argentina es no seguir las recetas del FMI para crecer y poder pagar. La restricción externa te condiciona cuánto puede crecer la economía. Si crecés a tasas chinas, la disponibilidad de dólares no es tanta. Por eso el crecimiento tiene que ser administrado para que sea sustentable", apuntó.

En el programa se informó a su vez acerca del complot desde Guyana contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que denunciara el gobierno de Rusia ; la decisión de Israel de prohibir a las congresistas estadounidenses Ilhan Omar y Rashida Tlaib la entrada al país; y el diálogo que propuso el presidente de EEUU, Donald Trump, a su homólogo chino, Xi Jinping, en relación con la crisis en Hong Kong.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.