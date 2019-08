Divorcio a la italiana: "Salvini usó de trampolín al Movimiento 5 Estrellas"

Matteo Salvini, ministro de Interior y líder de la ultraderechista Liga, forzó una moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte, con la idea puesta en la convocatoria a nuevas elecciones porque sabe que si las hay gana por enorme diferencia.

"La Liga es el partido con mayor cantidad de años en el Parlamento. De una posición discriminatoria y secesionista pasó a tener seguidores en todo el país".

"Esas transformaciones son por la habilidad de Salvini y su equipo. Llegó al gobierno asociándose con El antisistema(M5E) se ha transformado en el trampolín de Salvini", dijo el periodista Federico Larsen en relación con el divorcio entrey sus socios antisistema, con quienes llegó al gobierno hace poco más de un año.

El Senado aplazó hasta el 20 de agosto el debate por las elecciones inmediatas, algo que ha frustrado de momento los planes de Salvini, el dirigente mejor valorado del país. "La capacidad de construcción discursiva de Salvini le ha permitido alcanzar un apoyo a sus decretos, con un poder extraordinario, mayor al del jefe del Ejecutivo. El riesgo es que logre torcer la normativa italiana en base a su visión".

"Los sondeos muestran ahora un increíble apoyo electoral para la Liga y la posibilidad de resucitar a sus aliados de extrema derecha", destacó el presentador del programa radial de política internacional L'Ombelico del Mondo.

Memoria en primera persona: relato del Tucumanazo

Sin embargo, la retórica xenófoba de Salvini y la posibilidad de llegar al poder encendieron las alarmas del M5E, que acordó una alianza de urgencia con sus rivales del Partido Democrático (PD). "Desde 2012 hubo un gran problema con la acogida de inmigrantes en toda Europa, y Salvini logró modificar los datos oficiales para mostrarlo como una invasión que genera inseguridad y un costo a las arcas públicas. Se muestra como el único líder fuerte. Se está trabajando en una alianza que salve al gobierno y que pueda detener el llamado a nuevas elecciones, porque en ese escenario La Liga arrasa. El PD fue el blanco principal, el hombre de la bolsa para el M5S. Ahora necesitará sus votos para sostener el gobierno", señaló el analista.

José "Macho" Luna es un periodista argentino que ha convertido a Venezuela en su hogar desde hace más de 40 años. Luna también fue uno de los protagonistas del Tucumanazo,una insurreción popular ocurrida en la capital de la provincia argentina de Tucumán entre 1969 y 1972.

"El movimiento se da a partir del cierre de dos ingenios azucareros, que dejaron a casi la mitad de los tucumanos sin trabajo. La gran lucha del pueblo tucumano era por trabajo, por poder vivir".

"Una noche que defendíamos el comedor, fuimos rodeados por la policía federal y provincial, por civiles, y nos rendimos porque la correlación de fuerzas era desfavorable para nosotros. Toda la conducción del comedor y del movimiento estudiantil cayó presa. La comisión armada para defendernos cayó también presa en menos de 24 horas. Por su relación con la Unión Cívica Radical y con Ricardo Balbín, Ángel Pisarello trató de ejercer su labor de abogado", relató respecto al rol que jugó Pisarello, padre de Gerardo Pisarello, el exvicealcalde de Barcelona.

Con la llegada de la dictadura de 1976, Luna no tuvo mucha más opción que huir del país. "La preparación del golpe del '76 comenzó en Tucumán, con un operativo de limpieza bajo el pretexto de guerrillas rurales y urbanas. Bajo el gobierno de Isabel Perón no se respetaba ningún proceso. Fui torturado y luego entré como preso sin causa ni proceso abierto. Pedí la salida a través del artículo 23 de la Constitución. Me inventan cinco delitos antes de salir del país, por lo que por orden judicial a finales del '75. El único país que permitía salir sin visa era Colombia. Pero llegué allí, la policía se encargó de mandar un informe de 15 hojas de inventos y me detuvieron".

"Salí sin causas ni procesos, pero era el responsable de todos los delitos. Lo hicieron para satanizarme. Luego de un tiempo logré salir para Venezuela", contó.

En el programa se informó a su vez acerca de la actitud del presidente argentino Mauricio Macri ante la devaluación del peso ; la movilización de los estudiantes brasileños por la política de recortes promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro; y la declaración del vicepresidente de Paraguay , Hugo Velázquez, en el marco de la investigación judicial por la firma de un polémico acuerdo energético con Brasil.

