Feroz reacción de los mercados: "No perdonaron las mentiras de Macri"

Los malos resultados para el presidente Mauricio Macri en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) –en las que quedó en segundo lugar con un 32 por ciento frente al candidato peronista Alberto Fernández, que obtuvo el 47 por ciento– provocaron agitación en los mercados argentinos. "Los mercados no le perdonan al gobierno la falsedad de los pronósticos de último momento. Cuando se dieron cuenta de que Macri les mintió, reaccionaron más virulentamente. En términos de congruencia, los mercados se sienten más cómodos con un gobierno como el de Macri que hace lo que le mandan, que con uno de Alberto Fernández. Pero si Macri no gobierna bien y genera desorden van a sentarse con la nueva legitimidad".

"Se podría sintetizar así: los mercados prefieren el orden conservador al orden popular, pero prefieren el orden al desorden", expresó Carlos Raimundi, abogado, analista y secretario general del partido Solidaridad + Igualdad.

Raimundi también se refirió a las escasas posibilidades del oficialismo de revertir los resultados en el futuro, pese al apoyo explícito del capital financiero y EEUU. "Macri es una circunstancia. Ni siquiera fue el FMI el autor de esta política, porque no se autorizan el volumen de crédito que recibió la Argentina ni sus características (el Fondo no presta plata para favorecer la fuga de capitales) si no hay directivas que trascienden a ese organismo. No se le presta a un país que, por el rumbo que ha tomado la economía, se sabe que no va a poder devolver. La directiva de que se prestara la dio el presidente de EEUU. El objetivo del préstamo no es contable, es poder cobrarse con recursos naturales: litio, las reservas de hidrocarburos en Vaca Muerta, el Acuífero Guaraní", dijo.

En ese sentido, el analista focalizó en las potenciales alianzas regionales que podría tejer Alberto Fernández quien, por la contundencia de los resultados de las PASO, es considerado el virtual futuro presidente. "La oleada neoconservadora, neoliberal, que parecía indestructible, que parecía que se iba a prolongar por décadas, fue frenada primero por México –con López Obrador– y ahora, desde el Cono Sur, el pueblo argentino, que en términos históricos no deja de recurrir a sus reservas éticas, sociales, institucionales, culturales, ahonda esa fisura".

"Esta victoria le da un aire a Evo Morales en Bolivia, al Frente Amplio en Uruguay y un alivio judicial a Lula", señaló Raimundi.

Un partidario de la mano dura llega a la presidencia de Guatemala

'Voces del Mundo' dialogó con el politólogo Luis Padilla, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, sobre la segunda vuelta presidencial en Guatemala, donde el conservador Alejandro Giammattei consiguió el 58 por ciento de los votos frente al 42 por ciento de la exprimera dama Sandra Torres. "Giammattei fue director de presidios entre los años 2005 y 2006, y fue acusado de ejecuciones extrajudiciales en ese tiempo. Ahora se ha estado presentando como una opción de derecha y en este momento capitaliza el voto anti Torres. Giammattei es muy conocido en la derecha y parece una continuidad del gobierno actual de Jimmy Morales", destacó.

Padilla, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de París, aseguró que el presidente electo deberá atender graves problemas como la desnutrición y la crisis migratoria, aunque sostuvo que su programa de gobierno es bastante ambiguo. "En un primer momento pareciera que el pueblo guatemalteco es bastante conservador, pero pareciera que los partidos tampoco se institucionalizaron para proponer una oferta programática que vaya más allá de los mensajes enfáticos de los procesos electorales relacionados con la seguridad y con la mano dura. El plan de gobierno que presenta Giammattei se enfoca mucho en la alianza público-privada para fomentar el desarrollo del país".

"Los indicadores son muy alarmantes. No se ha visto la presentación de un programa de gobierno que diga cómo se entenderán los problemas estructurales y de dónde se sacaran los recursos", estimó el académico.

