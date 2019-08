Primarias en Argentina: una debacle económica y dos campañas en pugna

En las próximas elecciones hay una disputa entre dos modelos económicos: uno de desarrollo interno y otro neoliberal aseguró el experto Horacio Rovelli. Por su lado, el académico Luis Alberto Quevedo analizó las peculiaridades discursivas de la campaña. "Todas las variables macroeconómicas dan muy mal por eso el gobierno no hace promesas", explicó.

Este domingo 11 de agosto se llevarán adelante las Primarias Simultáneas Abiertas y Obligatorias (PASO) en Argentina. El presidente Mauricio Macri podrá medir su fuerza con la oposición, en particular con el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

"En esta elección en particular, los partidos no dirimen candidaturas, sino que más bien la usan como termómetro de contacto con la ciudadanía en cuanto a intención de voto. La campaña no ha tenido la característica del debate, sino la marca de ser casi las elecciones de primera vuelta y medir las fuerzas con la perspectiva puesta en el 27 de octubre día de la elección presidencial", señaló el sociólogo Luis Alberto Quevedo.

En ese sentido, marcó diferencias entre las campañas del oficialismo y la oposición. "El gobierno no tiene posibilidades de hablar del presente, porque todas las variables macroeconómicas le dan muy mal: consumo, pobreza, desempleo, educación, salud. Por eso eligen hablar del pasado y del futuro. Usan mucho los manuales de comunicación política de EEUU, donde recomiendan pedir el voto la última semana. Macri y la gobernadora de Buenos Aires ruegan "por favor" lo que deja en evidencia su debilidad y la falta de argumentos", explicó el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En cuanto a la campaña del opositor Frente de Todos, según Quevedo: "no tiene un eje. Lo que hay es un juicio sobre este presente, una especie de promesa de que vamos a cambiar, pero no para volver a 2015. Alberto Fernández dice que 'volveremos distintos y mejores', porque el país no es el mismo que en 2015. El dilema de Argentina es que muchos de esos problemas se han agudizado. La otra manera de tener una campaña descentrada es que hay más de un enunciador. La campaña en provincia de Buenos Aires de Axel Kiciloff es muy de territorio, muy personal, de un candidato nuevo, joven. Es una campaña poco publicitaria, a la antigua. La campaña de Alberto Fernández es más publicitaria", agregó.

Quevedo analizó además "el discurso del odio" que se ha vuelto global. "El gobierno usa la campaña negativa. Macri cosecha votos diciendole a quien odian al kirchnerismo que él es el único que puede derrotarlo. No juzga a la oposición por sus políticas, sino por lugares comunes beligerantes que llevan a odiar al otro candidato. Nos hemos enterado por Cambridge Analytica en la campaña de Trump y del Brexit, que incentivar el odio es más fácil que el amor, y sirve para arrancar votos", dijo.

"La gallina de los huevos de oro es el mercado interno"

A pesar de ser la economía el tema central para la ciudadanía, el gobierno ha podido soslayar el tema durante la campaña. Según el economista Horacio Rovelli Macri logró hábilmente esconder durante la campaña para las PASO el tema de la crisis. Afirmó luego que hay dos modelos en pugna en estas elecciones. "Ha aumentado la tasa de desocupación y ha caído el nivel de actividad de la industria vinculada al mercado interno. Toyota suspendió dos semanas a sus trabajadores, por ejemplo. Argentina es uno de los 26 del mundo que tiene industria automotriz y demanda otros elementos. Lo mismo pasa con la construcción, donde incluso el escenario es peor. Todo lo ligado al mercado interno ha caído. El modelo del actual gobierno no tiene demanda de mano de obra, sea la soja o Vaca Muerta, altamente tecnificados. Argentina crece cuando crece su mercado interno", afirmó.

Rovelli destacó la depreciación del salario real y el deterioro del nivel de vida entre los argentinos.

"Más de la mitad de la población tiene problemas de empleo, y casi la mitad está en la pobreza o cerca de ella. El primer logro de este gobierno es que hoy trabajás y sos pobre. Se perdieron 190 mil puestos de trabajo desde 2015 en la industria", graficó el experto.

También apuntó contra la deuda externa contraída por la administración Macri, algo con lo que el próximo gobierno, sea cual fuere si signo, deberá lidiar. "Tenemos un ahogo financiero, que lo hizo ex professo el macrismo. En 2020, tendremos que pagar 33500 millones de dólares entre capitales e intereses. Y 8 mil o 9 mil millones de dólares de déficit fiscal. La matriz productiva está: tenés a los trabajadores , la industria, el mercado interno. La capacidad potencial de demanda, con sobre stock, se vende inmediatamente. El FMI lo que busca la flexibilidad laboral y reducir jubilaciones", dijo.

Durante el programa se escuchó la opinión del ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, sobre la economía argentina y su relación con el dólar.

Rovelli coincidió con el uruguayo: "El dólar es una variable más, acá se usa como reserva de valor. Ahorran en dólares para fugar, no para invertir. Tuvimos una fuga de 26 mil millones de dólares el año pasado. Eso demuestra que el dólar beneficia a quien lo puede comprar", aseveró.

En el programa se informó a su vez acerca de la jura de Wanda Vázquez como nueva gobernadora de Puerto Rico, luego de que la justicia impugnara la elección de Pedro Pierluisi para el cargo; la suspensión del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela en Barbados, tras el bloqueo impuesto por EEUU; y la crisis en el gobierno italiano por las crecientes diferencias entre el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga.

