"La masacre de El Paso nace del lenguaje de odio de la propia Casa Blanca"

El supremacista blanco Patrick Crusius, de 21 años, mató a 22 personas e hirió a decenas en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza que tiene un 85% de su población de origen hispano. "Desde hace unos meses venimos denunciando los elementos de racismo levantados por el presidente Donald Trump. En estos meses se intensificó esa retórica. Tenemos una situación grave: el sistema ya está envenenado con racismo. El Paso está en la frontera, del otro lado está Ciudad Juárez. El ataque del sábado fue premeditado contra mexicanos pero también contra lo que representa El Paso: una ciudad binacional, que respeta a los refugiados, que es humanista y solidaria", dijo Fernando García, director y fundador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, un grupo de defensa de los inmigrantes con sede en El Paso.

Ataques similares tuvieron lugar el mismo fin de semana en las ciudades de Dayton (Ohio) y Chicago. En la primera, Connor Betts, un joven blanco de 24 años, asesinó a nueve personas. Al igual que Crusius, fue identificado con ideas racistas. En ese marco, García se refirió al fenómeno de las milicias supremacistas.

"Todos estos grupos no son de nuestra región, no son de El Paso, vienen desde el interior de EEUU, son grupos supremacistas y racistas, la base del presidente Trump. Han llegado armados. La mayoría son hombres anglosajones blancos que llegan armados como soldados, que hacen tarea de reconocimiento en la frontera. Su ideología es muy violenta", resaltó.

Por otra parte, García –él mismo migrante proveniente de México,– consideró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "debe pedir cuentas al gobierno de EEUU". "Van entre seis y siete mexicanos que cruzaron la frontera ese día desde Juárez y que fallecieron. México tiene que pedir la protección irrestricta de las comunidades migrantes y un cambio en la retórica y la política sobre migrantes. El presidente Trump está encabezando está política racista", señaló el defensor de derechos humanos.

También se refirió a las declaraciones del presidente Donald Trump a favor de la pena de muerte para los autores de los tiroteos masivos:

"Al final de cuentas, no fue problema de una persona. Claro que se lo va a encontrar culpable, pero no significa que la política xenófoba y antiinmigrante vaya a cambiar. Trump quiere lavarse las manos, quitarse responsabilidad. Con un discurso no cambia lo que ha hecho".

¿Qué pueden ofrecer las Fuerzas Armadas en Argentina?

'Voces del Mundo' dialogó con el politólogo Noberto Emmerich, presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas. Emmerich repasó la relación entre las Fuerzas Armadas argentinas y el gobierno del presidente Mauricio Macri.

"No hubo reconstitución salarial, presupuestaria, de equipamiento o de protagonismo político. El gobierno de Macri prometía un rol protagónico en cuestiones de seguridad. Los índices de delincuencia en este país son bajos, de hecho están cayendo. No hay amenazas, al margen de la ciberseguridad", adujo.

Según el experto, existe un deterioro generalizado del sector militar en los países de Sudamérica. "Las FFAA se han desmoronado. Tienen poco equipamiento, la carrera ha sido desmerecida y han sufrido un golpe del cual no se han podido recuperar", aseguró en relación con la última dictadura militar que vivió Argentina, entre 1976 y 1983. "Es un fenómeno general. Los grandes países de la región han girado a la derecha. Eso debería robustecer el rol de las FFAA, pero está claro que nuestros gobiernos carecen de planes e iniciativas de defensa, y no hay acuerdos regionales sólidos. EEUU está ocupando ese rol con una presencia en la zona, patrullando o copatrullando", consideró Emmerich, quien hizo especial hincapié en la importancia de resguardar "nuestros recursos naturales y la infraestructura crítica: las redes informáticas, el abastecimiento de agua, los tendidos eléctricos, los datos". "Nuestra custodia en relación a esta infraestructura es muy débil. Hay un ejemplo preocupante: hace unas semanas todo el Cono Sur se quedó sin luz durante varias horas. ¿Cómo se explica eso?"

"Las cosas se empiezan a entender en cadena: los presupuestos no alcanzan, EEUU se hace más presente, luego vienen cortes de luz, supuestamente, por una torre aislada. Es una serie de hechos que forman un paquete de desintegración de la soberanía nacional", aseguró.

En el programa se informó a su vez acerca de la impugnación contra la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; y la decisión del gobierno de India de revocar la autonomía de la región de Cachemira , la cual está en disputa con Pakistán.

