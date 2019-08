Puerto Rico: "La subordinación a EEUU es el conflicto latente"

A pesar de que falta confirmar al sucesor del saliente gobernador Ricardo Rosselló, Puerto Rico aún deberá lidiar con los problemas que desencadenaron el malestar social. "El gobernador no tiene autoridad alguna. No puede definir el presupuesto de la isla. Todos sabemos que la relación con EEUU es de sumisión", apuntó el politólogo Roberto Mori.

Si bien se concretó la anunciada dimisión de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi — elegido por el propio Rosselló como su sucesor — aún no fue confirmado como nuevo mandatario de la isla. "Pierluisi acaba de ser confirmado como secretario de Estado y el primero en la línea de sucesión, pero ese nombramiento requiere de una votación bicameral. El Senado pospuso la votación para el lunes. La situación es muy confusa porque nunca se había dado. Se supone, según la ley de sucesión, que el secretario de Estado, confirmado por solo una de las Cámaras, podría asumir como gobernador. Otros opinan que se debería pasar a la segunda persona en la línea, que sería la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Pero hay serias dudas sobre todas las personas nombradas como posibles sucesores", apuntó Roberto Mori, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Princeton.

Mori, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico, consideró que los problemas que atraviesa la isla continuarán pese al cambio de gobernador. "Muchas de las expresiones de oposición pública no son solo contra un gobernador en particular, sino contra un sistema político, un tipo de tradición donde estar en una posición pública es sinónimo de corrupción. Me atrevo a decir que es una manifestación que podría tildarse de apolítica, en el sentido de que no toma bandos por partidos políticos o ideologías. Detrás de los reclamos, la molestia es producto de la indignación por los chats, por una cuestión ética. Esa indignación está acompañada por una protesta que debe interpretarse como consecuencia de unos diez o 15 años donde el país ha tenido recesión económica, las transferencias de los EEUU se han reducido y hay 140 mil millones de dólares de déficit", adujo.

En ese sentido, el académico admitió que "indirectamente" las protestas en Puerto Rico están motivadas por su estatus político y el rol que juega la deuda y, sobre todo, su financiamiento. "En la sociología existen teorías de que el comportamiento es manifiesto y a veces detrás de lo que uno dice hay otras cosas. Cuando un país se endeuda mucho es o porque se roban ese dinero o porque no tiene el nivel de desarrollo económico para producir las rentas y eso lleva a pedir prestado, en este caso, a Wall Street. No se pueden atender las deudas sociales y pagar los bonos a la vez. Es una deuda que se va acumulando y se va revisando a sí misma. Esto trae mucha molestia porque la solución que se ha dado de Washington es una comisión de supervisión, que aquí la llamamos de control, porque es la que define el presupuesto del país. Las leyes norteamericanas son muy restrictivas", señaló Mori.

Revolución Rusa: "El legado sigue en pie pero la receta es de otro tiempo"

'Voces del Mundo' dialogó con el sociólogo Mario Toer, autor del libro A 100 años de la Revolución Rusa. El influjo de un estremecido fulgor. El catedrático aseguró que "si bien la Revolución Rusa no alcanzó los objetivos propuestos, es un ensayo a enorme escala que influyó en todo el planeta".

"Ni siquiera la Revolución Francesa gravitó en todo el planeta”, continuó Toer, "varias generaciones y pueblos enteros intentaron inspirarse para ver qué cabía en su propio contexto, qué contribución hacer a este enorme ensayo".

Asimismo, Toer se refirió a otros proyectos transformadores, muchos de ellos protagonizados por América Latina en años recientes, y evaluó su potencialidad. "El libro quiere valorar positivamente lo que se suele aludir como una derrota, pero las derrotas nutren de aprendizajes para que los que vienen después puedan llegar más lejos", opinó.

En el programa se informó a su vez acerca de la salida de EEUU del histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), que firmaran Ronald Reagan y Mijail Gorbachov en 1987; la decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador de rechazar el juicio penal contra el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas; la reducción a un solo voto de la mayoría parlamentaria del primer ministro británico Boris Johnson; y la explicación que brindará el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la Corte Suprema por sus comentarios sobre la dictadura militar.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.