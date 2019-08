"Las grandes tecnológicas son las que más militan la globalización sin límites"

El presidente de EEUU, Donald Trump, se cruzó con el de Francia, Emmanuel Macron, por su propuesta de aplicar la "tasa GAFA", respecto a los gigantes estadounidenses Google, Apple, Facebook y Amazon. "Controlar a las grandes tecnológicas no es un tema técnico, sino político. El problema es que EEUU no lo tolera", dijo el economista Jorge Gaggero.

La propuesta del presidente francés Emmanuel Macron de aplicar un impuesto de 3% a las grandes corporaciones de tecnología chocó con las amenazas de su par de EEUU, Donald Trump. La llamada "tasa GAFA" —en referencia a los gigantes estadounidenses Google, Apple, Facebook y Amazon— fue presentada como un intento de quebrar los privilegios fiscales de estas corporaciones, y la evalúan varias naciones de Europa.

"La Comisión Europea presentó un informe que determinó que la tasa efectiva de estas empresas es de 9,5% frente al 25 de las empresas no tecnológicas. Esta situación se viene arrastrando desde hace mucho tiempo", dijo Jorge Gaggero, economista especializado en finanzas, adherente a Tax Network Justice.

El economista repasó otros intentos de gravar la economía digital, el más reciente el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que busca concretar un proyecto para el próximo año.

"Este proyecto en la OCDE fue el sustituto consensuado de una iniciativa que plantearon Merkel y Sarkozy cuando estalló la crisis financiera de 2008. Sarkozy dijo que a los paraísos fiscales había que hacerlos volar por los aires. Apuntaban a resolver un problema que padecen incluso los países desarrollados. Por eso buscaba sentar a EEUU a una mesa de negociación, algo que no sucedió. Pero el tema reaparece porque es muy serio". Gaggero advirtió que hay un "deterioro del multilateralismo" que atenta contra la posibilidad de fiscalizar a estas grandes empresas, protegidas por una "alianza angloamericana" y que se ampara en la no territorialidad de sus actividades. "El tema no es técnico. Es político. El problema es que EEUU no lo tolera. En general, ni EEUU ni el Reino Unido favorecen la transparencia tributaria, porque Gran Bretaña ha vivido de su centro financiero y de su carácter de paraíso fiscal con la red de islas bajo su control. En estas instancias de un Brexit duro, los sectores de la banca ligados a estos paraísos fiscales, que se opusieron a la salida de la Unión Europea en 2016, se mueven con gran eficacia y se muestran confiados en que se van a adaptar. Su gran apuesta son las tecnologías globales, que les permiten manejar las finanzas, globalizarse aún más y aprovecharse de la opacidad global", adujo el experto.

Para él, esas empresas y otras como Uber, RB&B o Mercado Libre de Argentina son las que "más resisten cualquier intento de grabarlas, lo ven como algo terrible, y son las mayores militantes de una globalización sin límites".

Bolsonaro afianza su alineamiento con EEUU

'Voces del Mundo' dialogó también con la periodista Eleonora Gosman en relación con el acercamiento entre Jair Bolsonaro y Donald Trump, cuyo último episodio incluye negociaciones para un acuerdo de libre comercio que podría extenderse al Mercosur y la designación de Brasil como aliado preferencial extra OTAN de EEUU . "Se empezó a negociar un acuerdo con EEUU, pero no es de libre comercio en tanto no respete la fórmula de 4+1, es decir los cuatro países del Mercosur y el país con el que se negocia. Puede ser que se avance en el abandono de la doble tributación, cuestión importante para las empresas norteamericanas en territorio brasileño. Trump hizo otro gesto, declarar a Brasil aliado estratégico extra OTAN, como oportunamente había hecho Argentina, hace unos años. Pero significa poco y nada, transferencia de tecnología esencialmente, es algo esencialmente político. La otra cosa es que Trump dijo que recibiría con los brazos abiertos a Eduardo Bolsonaro (el polémico hijo del presidente) como embajador en Washington, porque es un 'muchacho brillante'. Esa declaración facilita que el Senado brasileño apruebe su designación como embajador", aseguró.

Gosman, corresponsal en Brasil, también se refirió a la forma en que Bolsonaro aprovecha estas declaraciones y anuncios para rédito propio, aunque diferenció a su entorno familiar del sector militar del gobierno.

"Todavía no puedo decir si influye o no este acercamiento con EEUU. La posición militar brasileña es no participar con nada que tenga que ver con Venezuela, por eso en parte Guiadó fracasó en su propósito de convertirse en presidente. El Ejército brasileño se negó a participar de eso. No creo que sea modificado. El Comando Sur ha incorporado a un oficial brasileño. Eso es mucho más significativo", apuntó.

En el programa se informó a su vez acerca de la anulación del acuerdo energético firmado entre Paraguay y Brasil, el cual amenazó con desencadenar un juicio político contra el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez y al que busca ayudar Bolsonaro con esa medida de suspender lo acordado; y del encuentro entre el canciller chino Wang Yi y el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en medio de las tensiones comerciales entre ambas potencias. Ambos se vieron en el marco de una cumbre de las naciones del Sudeste Asiático en Bangkok.

