México: ¿está en marcha una embestida contra AMLO?

El economista argentino Aníbal Zottele, que reside en México desde los ‘70, se refirió a los planes de desestabilización contra López Obrador por parte de la derecha. "El proceso que encabeza AMLO tiene grados de independencia importantes, por eso no es aceptado por los sectores conservadores", dijo. Además evaluó la relación estratégica con China.

El medio alternativo mexicano Canal Seis de Julio reveló a través de una reciente investigación que dos think tanks conservadores –Red Atlas y el Instituto CATO– estarían detrás de una campaña sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para apartarlo del poder. "Promediando los años '80, se impone en México las ideas del Consenso de Washington y el país se convierte en un apéndice de las medidas que sustenta EEUU a nivel internacional. El proceso que encabeza AMLO tiene grados de independencia importantes, por eso no es aceptado por los sectores conservadores".

"EEUU considera a México como un punto estratégico de su política exterior y eso condiciona la distribución del ingreso por vía de un sistema fiscal que en la actualidad es sumamente regresivo", explicó el economista argentino Aníbal Zottele, quien reside en México desde los '70.

Zottele, actual coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, destacó además que AMLO se comprometió a ejercer un único mandato y alcanzar lo que él mismo denomina "cuarta transformación". "Durante el combate al 'huachicoleo' (robo de combustible), tuvo el poder de detectar los mecanismos de ese robo y poner al servicio de los ingresos públicos grandes recursos. Eso le dio una legitimidad aún mayor. AMLO pretende un control más cercano a sus expectativas de distribución de la renta. Por décadas México ha tenido problemas de grandes desequilibrios regionales, con Estados que están en niveles de crecimiento muy importantes como Monterrey y Guadalajara, pero la región sur y sudeste están en niveles bajos de producción e ingresos", dijo.

Por otra parte, evaluó la relación entre China y México, "altamente condicionada por EEUU", según definió.

"Es cierto que esto es a nivel de América Latina. Los empresarios chinos perciben que es más fácil hacer acuerdos con sectores académicos y empresariales que con los gobiernos, porque los partidos cambian de posición según las presiones".

Caso Ola Bini: "Existe una persecución contra los que desarrollan tecnologías libres"

"China ha pasado de ser un país exportador intensivo en mano de obra a uno donde se centra en la alta tecnología. Están ocupando un espacio de posibilidades de desarrollo industrial propio. Se debe evitar que sea una relación que conduzca a un proceso de reprimarización en nuestros países. Pero la relación con China debería ser política de Estado", sostuvo Zottele.

El abogado Damián Loreti, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, habló con 'Voces del Mundo' sobre la situación del programador informático sueco Ola Bini, a quien la justicia ecuatoriana vincula con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Loreti forma parte de la defensa de Bini.

"Bini es uno de los seis mejores programadores del mundo, creador de dos idiomas y un activista por los derechos humanos, según la definición de la ONU. Es un asistente muy asiduo de periodistas de investigación que han recapitulado situaciones de asesinatos extrajudiciales en América Latina y les ha provisto de documentos", adujo.

© REUTERS / Rodrigo Buendia Defensa de Ola Bini, preocupada por posible manipulación de pruebas enviadas a EEUU en el aeropuerto de Quito el pasado 11 de abril, el mismo día en que el gobierno ecuatoriano puso fin al asilo de Assange en su delegación diplomática en Londres. WikiLeaks consideró que el arresto del programador sueco se debió a la revelación de un caso de corrupción que involucra al presidente Lenín Moreno. "El 11 de abril la ministra del Interior de Ecuador dice que hay preocupación por la posibilidad de represalias por el levantamiento del asilo a Assange. Entra una llamada anónima al 0800 delitos diciendo que la persona que buscaba la ministra estaba en el aeropuerto de Quito para viajar. No hay registro de esa grabación. Se le notifica la audiencia de cargos, pero no dicen qué, cuándo, cuál es el objeto del delito. No hubo regla de presunción de inocencia. El 20 de junio se ordena su libertad, y en un voto de dos a uno surge que se violaron todos los derechos imaginables", señaló el secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Loreti lamentó la falta de un debido proceso y apuntó contra los intentos por atacar la libertad de expresión. "El fiscal que intervino en la causa de Bini participó en el acto de entrega de los bienes de Assange a pedido de las autoridades de EEUU. Los bienes de Bini ahora están en un lugar incierto entre EEUU, Israel o España, donde se pidió crackear su equipo. Hay un link entre la seguridad informática y la libertad de expresión".

"Existe una persecución contra aquellos que hacen enseñanza o desarrollo de tecnologías libres, de protección contra la invasión de la privacidad, protección de los DDHH. Esto es más grande que Ola Bini", advirtió.

En el programa se informó a su vez acerca de la intención del nuevo primer ministro británico Boris Johnson de renegociar el acuerdo de salida de la Unión Europea y desestimar la salvaguarda irlandesa; la marcha nacional en Colombia contra el asesinato de líderes sociales, que entre el 1º de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019 suman 837, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo; y el pedido del canciller ruso Serguéi Lavrov de apoyar la salida de la crisis venezolana a través del diálogo, durante la cumbre del BRICS en Río de Janeiro

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.