La obsesión de Trump con Irán pone en crisis las alianzas en Medio Oriente

El politólogo Jodor Jalit, especializado en geopolítica de Medio Oriente, repasó la relación entre EEUU e Irán al calor de la creciente tensión en el estratégico estrecho de Ormuz. "Desde su salida del acuerdo nuclear, EEUU inició su campaña de presión máxima contra Irán. Arrancó con una serie de sanciones económicas que implicó que Irán no pudiera cumplir con lo acordado, por ejemplo, exportar el excedente de uranio a Rusia o el agua pesada a Omán. Vemos esta constante presión de EEUU y de sus aliados regionales", aseguró el experto.

Asimismo, señaló que estas tensiones entre Washington y Teherán han definido, internacionalmente, "dos campos, con Rusia y China de un lado, y los otros tres miembros del Consejo de Seguridad más Alemania del otro", y dos bandos a nivel regional, "con Irán y Siria de una lado e Israel y Arabia Saudí del otro".

"Estos grupos terminan enfrentándose en países de la región, como Yemen, Siria e Irak. También en Líbano, aunque allí no hay un conflicto armado", agregó Jalit.

El experto sostuvo que la obsesión de los halcones norteamericanos con Irán está vinculada con "la fuerte vocación de la administración Trump por el unilateralismo". En cuanto a Irán, consideró que "está politizando la religión a través de la afinidad de la comunidad shiíta en toda la región". "El rey Abdalá de Jordania hablaba de una medialuna shiíta, que se extiende desde el Líbano, pasa por Siria e Irak, y llega a Irán. El conflicto de fondo es político, se van explotando las particularidades, a veces es una afinidad religiosa, otras una afinidad tribal, como en Yemen", explicó el profesor de la Untref.

Por otro lado, se refirió al rol de otros dos actores principales en la región, Turquía e Israel, y a cómo afecta el convulsionado clima de Medio Oriente en América Latina.

"En Argentina, el impacto más grande es comercial. Durante la administración previa a la de Mauricio Macri, el comercio entre Argentina y los países árabes era positivo para nosotros. Ahora exportamos menos e importamos de otros países elementos materiales que antes producíamos", apuntó Jalit.

El boicot a Venezuela pone en riesgo a niños en estado crítico

'Voces del Mundo' dialogó también con Virginia King, miembro de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin). King denunció la situación que vive un grupo de niños venezolanos que se encuentran en el Hospital Italiano de Buenos Aires, cuyos tratamientos peligran debido al bloqueo financiero impuesto por EEUU contra la petrolera estataly su filial Citgo, empresas que financiaba a los enfermos y su cura.

"Citgo está confiscada, su patrimonio fue secuestrado, por tanto el convenio Simón Bolívar que subsidiaba este tipo de programas de salud y de repatriación de personas fallecidas en distintas partes del mundo, funciones de orden humanitario, fue cercenado. En Italia, desgraciadamente, se murieron dos niños venezolanos que estaban a la espera de trasplante de médula. Queremos que el mundo sepa que esto está pasando", aseguró.

King contó que el programa para asistir a menores de edad en estado crítico se ha replicado en otros países, pero la falta de fondos pone en duda su continuidad. "Los casos de los niños en Italia están siendo absorbidos por los médicos cubanos, pero Cuba también está afectada por un feroz bloqueo. Nosotros tenemos cómo. Venezuela es un país con la mayor reserva petrolera del mundo, pero no puede hacer uso de sus recursos. Somos propietarios de Citgo. Por tanto, no tenemos por qué pedir favores ni concesiones. Hasta en las confrontaciones de orden bélico hay códigos de honor, donde no se tocan los hospitales, no se bombardean escuelas. En esta confrontación política ni siquiera los niños se salvan", lamentó.

En el programa se informó a su vez acerca del nombramiento del líder conservador Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido; la visita del canciller ruso Sergéi Lavrov a Cuba , donde cuestionó el accionar de EEUU en la región; y la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a Guatemala si el país centroamericano no respeta el acuerdo migratorio bilateral.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.