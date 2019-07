Reino Unido: ¿Cuáles son los tres desafíos que enfrentará Boris Johnson?

En las próximas horas, Boris Johnson asumirá como primer ministro británico. "Llega por el fracaso rotundo del gobierno de Theresa May, a quien el Parlamento rechazó reiteradamente su acuerdo por el Brexit", dijo el corresponsal en Londres Marcelo Justo. Además, el líder conservador deberá lidiar con una frágil estabilidad parlamentaria.

El excanciller británico Boris Johnson fue finalmente elegido sucesor de Theresa May al frente del Partido Conservador, y en las próximas horas será nombrado primer ministro del país. Su tarea más urgente será concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Durante la campaña interna del Partido Conservador, Johnson dijo que estaba dispuesto a salir de la UE caiga quien caiga y que no descartaba, incluso, anular el Parlamento para quitarle voz y voto a la hora de decidir si se puede salir de la UE con o sin acuerdo".

"Su posición es muy dura respecto al Brexit, pero como canciller fue una figura que no gravitó en las negociaciones. Ahora hay una seria asimetría de fuerzas entre los 27 países del bloque y Reino Unido, que pierde un 50 por ciento de su comercio al separarse", señaló el periodista Marcelo Justo, corresponsal del diario Página/12 en Londres.

Justo aseguró que Johnson "fue uno de los adalides de la crítica mediática contra la UE durante los años '90". ¿Ya estaba militando contra la Unión Europea? Según Justo, "fue más oportunismo que convicción ideológica". En aquel tiempo Johnson trabajaba como periodista para el Daily Telgraph, un periódico euroescéptico.

"Ahora como premier va a iniciar negociaciones con la UE (a lo sumo un cambio cosmético ya que Bruselas aclaró que el acuerdo negociado con May no se renegocia) enfrentando un Parlamento que aprobó una ley por la cual no va a ser posible el Brexit sin un acuerdo (como él prometió hacer)", agregó.

Juan Guaidó abre el juego a una posible intervención extranjera

Con una precaria estabilidad legislativa y una salida irremediable de la UE, Johnson buscará reflotar antiguas alianzas, según Justo. "Va a querer afianzar la relación con Trump." Otro tema difícil será resolver las tensiones con Irán. "El tema empezó el 5 de julio cuando RU detuvo a un petrolero iraní en las aguas del Peñón de Gibraltar. EEUU estuvo detrás de la inteligencia para capturar el carguero. Irán protestó airadamente y el viernes pasado detuvo un barco británico en el estrecho de Ormuz. La Cancillería británica mostró su grado de debilidad: el canciller Jeremy Hunt pidió ayuda a la UE, porque el Reino Unido no puede hacerse cargo solo de la seguridad de sus barcos en Ormuz. Alemania y Francia le concedieron su colaboración. No deja de ser una ironía", destacó el presentador del podcast "Justicia Impositiva".

