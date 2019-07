Grecia: "Temen que la reducción impositiva se compense con recortes en salud y educación"

Luego de la victoria del domingo pasado, el flamante primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis ha presentado en público a su gabinete, y se prevé que entre las primeras leyes a discutir se encuentre una ambiciosa rebaja impositiva. "El gran caballo de batalla de Mitsotakis durante la campaña fue la reducción de impuestos a las empresas y a las personas físicas. La incógnita es de dónde se sacará ese dinero que dejará de ingresar al Estado".

"La "troika" está vigilando muy de cerca y hay que cumplir márgenes de superávit muy altos. Todavía se desconoce cómo se resolverá esta aritmética. Se teme desde la izquierda que eso se compense con recortes en salud y educación. La línea económica de Nueva Democracia (ND) es ultraneoliberal", aseguró Flor Ragucci, corresponsal en Atenas para los diarios Página/12 y Público.

La periodista destacó además la composición del nuevo gobierno, integrado por tan solo dos mujeres, y que incluye a dirigentes que provienen de la extrema derecha, como el ministro de Crecimiento e Inversiones, Adonis Georgiadis, y el titular de Agrucultura, Makis Voridis. "Mitsotakis es neoliberal, conservador, muy cercano a la iglesia. Sus ministros siguen esa misma línea. La presencia de la mujer en general en la política griega no es destacada, sigue una línea tradicional de un país bastante machista. Algo para destacar del nuevo gabinete es que dos ministros provienen de la extrema derecha, de la derecha más radical, incluida ahora dentro de ND. No es Amanecer Dorado (AD), que quedó afuera del Parlamento esta vez. Muy posiblemente la mayoría de los votantes de AD fueron a ND, por un voto útil, para evitar que Syriza siguiera en el poder", señaló Ragucci.

Pablo Sepúlveda Allende, nieto del expresidente chileno Salvador Allende, apuntó contra la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por la publicación de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que coincidió con la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo en circunstancias poco claras.

"Es un informe altamente parcializado, deshonesto, lleno de falsedades. Es un informe que se puede calificar de vergonzoso y peligroso, por las consecuencias que puede tener. Es parcializado porque sus fuentes de información son ONG que en realidad son operadoras políticas. Siempre han estado manifestándose adversamente al proceso bolivariano. Lo más importante a destacar es que tienen financiamientos de organismos públicos y privados de EEUU", consideró.

Sepúlveda Allende, quien reside en Venezuela, dijo también que "hay falta de rigor en las cifras que dan. El informe dice que 20 mil niños están en peligro de muerte inminente por hambre. Habla de persecución política a los disidentes. No hay presos políticos. Hay 339 funcionarios detenidos en proceso de investigación. Si violar sistemáticamente los derechos humanos fuera una política de Estado, no se investigarían los casos ni se judicializarían. Por eso es un informe deshonesto porque, además, no habla de bloqueo económico que sufre Venezuela".

La periodista Mercedes López San Miguel, parte del equipo de 'Voces del Mundo', analizó la coyuntura política italiana luego de una visita al país europeo. En primer lugar, se refirió al endurecimiento de las medidas en contra de los migrantes y solicitantes de asilo. "El ministro del Interior Matteo Salvini presentó una enmienda a la ley de seguridad para aumentar hasta un millón de euros las multas a embarcaciones humanitarias internacionales que intenten rescatar en el Mediterráneo a las personas que escapan de conflictos armados".

"En la retórica de La Liga se hace llegar como mensaje a la población que los inmigrantes son delincuentes y van por el trabajo de los locales. Estos mensajes calan muy fuerte en la sociedad. Pero hay peleas en la coalición gobernante porque en el Movimiento 5 Estrellas están quienes son críticos con las medidas de La Liga, que quiere cambiar el Código Penal", afirmó.

Por otra parte, explicó la condena a cadena perpetua para 24 represores sudamericanos involucrados en Plan Cóndor por parte del Tribunal de Apelaciones de Roma. En su mayoría, los condenados son militares uruguayos, chilenos, peruanos y bolivianos, acusados de haber estado implicados en el programa internacional abocado al secuestro y la desaparición de personas.

En el programa se informó a su vez acerca de las negociaciones entre el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de cara a la investidura del próximo 23 de julio; la decisión de la jefa de Gobierno de Hong Kong , Carrie Lam, de descartar el proyecto de ley de extradición; el fallecimiento del expresidente argentino Fernando de la Rúa , quien gobernó entre 1999 y 2001; las filtraciones de los cables del embajador británico en Washington, Kim Darroch, sobre el presidente estadounidense Donald Trump; y la sorpresiva licencia del ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro, en medio del escándalo por las revelaciones de la operación Lava Jato.

