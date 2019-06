¿La Casa Blanca le bajó el pulgar a Juan Guaidó?

Donald Trump está decepcionado con el caso Venezuela, aseguró ' The Washington Post'. Según la abogada venezolana Olga Alvarez, EEUU quiere descartar a Guaidó. "Trump le pidió a Luis Almagro, de la OEA, que investigue al líder opositor por malversación de fondos. Esto es una señal". Se habló además de la visita de Michelle Bachelet a Caracas.

La abogada constitucionalista Olga Álvarez analizó el rol del líder opositor Juan Guaidó, que este viernes se reunió con la alta secretaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y que es acusado por malversación de fondos.

"Trump le pidió a Luis Almagro que investigue a Guaidó. Esto es porque el opositor no cumplió su objetivo desde enero a esta parte. Guaidó y Leopoldo López forman una organización criminal internacional que incluye malversación de fondos, el robo de las filiales de PDVSA en EEUU y el bloqueo financiero de nuestras empresas. Este grupo ya viene en bajada. Creo que lo van a sacrificar políticamente", aseguró.

Esto no implica que EEUU continúe con su estrategia de desgastar al gobierno de Nicolás Maduro. "Estamos en guerra en Venezuela. El hecho de que descarten a Guaidó no significa que hayan desistido en la guerra. No ha cesado el bloqueo financiero y comercial, que es lo más duro. Ya compraron a quienes tenían que comprar, difícilmente puedan seguir avanzando. Lo que pasa es que la oposición está dividida", explicó.

Por otra parte, Álvarez celebró la visita de la expresidenta de Chile a Venezuela ya que esto "es un reconocimiento a la institucionalidad democrática" del país caribeño.

"Esperamos que Bachelet actúe bajo el principio de la ética y de la imparcialidad política, como establece su mandato. Pedimos que cese el bloqueo y el genocidio producto del bloqueo. Que no pese sobre nosotros el castigo por haber optado por un proyecto de transformación. Las actuaciones de Guaidó siguen las directrices de EEUU. El Departamento de Estado y los voceros de la Casa Blanca ha admitido que quieren voltear al gobierno de Maduro ahogando al pueblo", remarcó.

"Boris Johnson es muy poco ortodoxo y rabiosamente antieuropeo"

Guillermo Makin, doctor en ciencia política de la Universidad de Cambridge y especialista en política británica, contextualizó la interna del Partido Conservador. " Boris Johnson es el que tiene más votos , pero es una persona de la que muchos miembros del partido y del gobierno desconfían. Es muy impulsivo, no maneja bien los detalles, ofendió a mucha gente. Es una persona muy poco ortodoxa que siempre busca publicitarse y es rabiosamente antieuropeo. Su rival en la interna, Jeremy Hunt, ha favorecido a Rupert Murdoch cuando fue ministro de Cultura, y cuando fue de Salud causó una huelga que no supo solucionar entre los médicos", indicó. Quien resulte ganador a finales del julio "será primer ministro por un período muy breve y probablemente después tendrá que llamar a elecciones", agregó Makin.

En ese sentido, el analista dudó de que el sucesor de la primera ministra Theresa May pueda cumplir con los plazos del Brexit.

"Es posible que no se pueda cumplir la fecha de octubre. La sociedad está muy dividida. Es muy probable que todo esto termine en un desastre. El acuerdo de divorcio tiene dos partes. Se necesita claridad política de parte de Reino Unido y eso es lo que está faltando", sugirió.

En el programa se informó a su vez acerca del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco; la cancelación de un ataque a blancos iraníes por parte de EEUU luego del derribo de un dron norteamericano cerca del estrecho de Ormuz, presuntamente por una orden del presidente Donald Trump; la liberación del programador sueco Ola Bini , cercano a Julian Assange, cuya defensa aseguró que no se presentaron cargos en su contra; y el lanzamiento de un plan de desarrollo para atender las causas de la migración en Centroamérica patrocinado por México.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.