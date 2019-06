La credibilidad de Moro, el "superministro" de Bolsonaro, en caída libre

Nuevos mensajes que involucran al actual ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro, al fiscal general Deltan Dallagnol y, ahora, al ministro del Supremo Tribunal Federal Luiz Fux fueron revelados por el sitio The Intercept, develando una trama para forzar el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En la conversación entre Moro y Dallagnol surge la expresión "In Fux we trust" ("En Fux confíamos"), lo que supondría la complicidad entre distintos sectores del Poder Judicial brasilero. "El entonces ministro del Tribunal, Luis Fux, estaba codeándose con estos sujetos, con un timing preciso para bloquear la posibilidad de que Lula diera una entrevista. The Intercept demuestra que había un triángulo entre el juez, los fiscales y la Corte Suprema, subrayó Amílcar Salas Oroño, doctor en Ciencias Políticas e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

"Fux habilitó para que Moro, de una forma muy desprolija y en la ilegalidad, colocara a disposición de los medios los audios entre Lula y Dilma. Ese audio, difundido en abril de 2016, un momento político clave para Brasil, puso en juego el futuro del juicio político contra la expresidenta. Esta situación, refrendada por Fux, contó con la colaboración de los medios y su visión persecutoria contra Dilma y Lula", agregó.

El experto destacó además que el escándalo está afectando directamente al propio Bolsonaro, quien viene dando muestras públicas de apoyo a su "superministro".

"Bolsonaro tiene problemas de gobernabilidad. El vicepresidente Mourao se está dando cuenta de que este caso tendrá efectos negativos. Una cosa es Bolsonaro, capitán, y otra cosa son los generales. Moro, el hombre más popular hasta hace poco, está viendo caer su popularidad. La maniobra es muy burda. Y la campaña de 'Lula Libre' va tomando fuerza. El gobierno sufre una gran pérdida de crédito en sus propias filas. La situación es incierta porque hay varios pedidos de juicio político o de anulación de la fórmula presidencial de Bolsonaro", dijo Salas Oroño.

Protestas en Honduras: "Por primera vez el pueblo está tomando conciencia"

Los hondureños siguen en las principales calles del país, en protesta contra dos decretos presidenciales que intentan flexibilizar la salud y la educación públicas. "El detonante en esta crisis es la aprobación de dos leyes para transformar el sistema nacional de salud y el sistema educativo nacional. No solo se hablaba de tercerización sino de la posibilidad de despidos masivos en ambos sistemas, una de las recomendaciones del Banco Mundial para reducir la masa salarial. Eso generó unas protestas en las calles, y el Congreso termina derogando esas dos leyes. Luego se encamina la acción de la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación para pedir la derogación de dos decretos ejecutivos", explicó Ana Pineda, exministra de Justicia y Derechos Humanos de Honduras y asesora legal del Colegio Médico de Honduras.

Pineda aseguró que la Plataforma seguirá protestando hasta que se garantice el fin de los intentos oficiales por privatizar servicios esenciales, y sostuvo que el presidente Juan Orlando Hernández busca asociar a los manifestantes con partidos opositores.

"Por primera vez el pueblo de Honduras ha tomado conciencia de que la salud y la educación son derechos humanos. El pueblo está autoconvocado. Inicialmente era la Plataforma la que convocaba. Hoy es el pueblo espontáneamente el que hace suya esta demanda. La Plataforma ha negado toda vinculación con el partido Libre (del expresidente Manuel Zelaya) y con cualquier otro partido. El gobierno intenta deslegitimar estas protestas", señaló la abogada.

En el programa se informó a su vez acerca de Javier Matías Darroux Mijalchuk , el nieto 130 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, cuyos padres fueron desaparecidos en diciembre de 1977 durante la última dictadura militar; los ataques a dos buques cargueros vinculados con Japón en aguas del estrecho de Ormuz, en coincidencia con la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe a Irán para aliviar las tensiones entre Teherán y Washington; la autorización de Reino Unido para extraditar al fundador de Wilileaks , Julian Assange, a EEUU; y el respaldo de los legisladores conservadores al excanciller británico Boris Johnson , quien se perfila como el favorito para suceder a Theresa May en el liderazgo del Partido Conservador y de la jefatura de Gobierno.

