"La idea de que el juicio contra Lula quede nulo va ganando mucha fuerza"

Desde que el medio The Intercept, dirigido por el ganador del Premio Pulitzer Glenn Greenwald, revelara las supuestas conversaciones entre el exjuez Sérgio Moro y el fiscal del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, la escena política de Brasil se vio sacudida: las filtraciones expondrían la motivación política detrás del encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Hay muchos pasos todavía. Primero falta conocer la totalidad de las filtraciones de The Intercept; segundo, hay que verificar si son reales y si fueron obtenidas de manera legal, ya que hay gente que dice que las pruebas obtenidas de esta manera son un hackeo y podrían ser invalidadas. Por último, queda en duda, y con la posibilidad de ser anuladas, las decisiones que ellos tomaron. Lula es el principal acusado por el Lava Jato, pero hay muchos políticos y empresarios", dijo Sylvia Colombo, corresponsal en América Latina del diario Folha de Sao Paulo.

Colombo señaló que las filtraciones constituyen un golpe para el presidente Jair Bolsonaro , quien designó a Moro como su "súper ministro" de Justicia. "La idea de que el juicio de Lula quede nulo va ganando mucha fuerza y es el principal tema de debate entre los pro Lula y los anti Lula en las redes. Hoy Moro es un súper ministro y tiene el apoyo de Bolsonaro, que complica las cosas para quienes quieren bajarlo. Es interesante porque a Moro se lo veía como candidato a la Supremo Tribunal Federal, y hoy la OAB (Orden de Abogados del Brasil, máxima entidad que nuclea a los letrados de ese país) pidió que fuera apartado", explicó.

Tema relacionado: La Policía de Brasil investiga la filtración de conversaciones del juez Moro con fiscales

Asimismo, afirmó que el presidente Bolsonaro aún no ha hablado públicamente respecto a las filtraciones, a la espera de que nuevo material salga a la luz.

"El gobierno no se quiere pronunciar porque sabe que The Intercept tiene más revelaciones. Se dice que el nuevo material podría afectar todo el discurso de Moro y Bolsonaro. Al parecer habría pruebas de que la nominación de Moro como ministro de Justicia y el encarcelamiento de Lula están vinculados", dijo la periodista brasilera.

Italia: Salvini decretó medidas más duras contra los inmigrantes

Matteo Salvini, líder de la ultraderechista La Liga y ministro del Interior de Italia, ha firmado este martes un nuevo decreto aún más restrictivo en relación con los inmigrantes. En tanto, Pia Klemp, una bióloga alemana de 36, se enfrenta a 20 años de cárcel por haber rescatado a más de 1000 migrantes que cruzaban el Mediterráneo. Una situación similar afronta Domenico Lucano, alcalde de Riace (Calabria), un pueblo que ha acogido a cientos de refugiados. "Salvini estableció dos decretos de seguridad que amplían las normas que persiguen a los ilegales. Cuando acusan a una persona que ha ayudado a un migrante, le imputan ser cómplice de los traficantes de seres humanos. Salvini hace decretos, aprobados solamente por el Consejo de Ministros, por lo que no hay margen para bloquear una medida o una ley en el Parlamento. No son leyes, son decretos", aseguró Elena Llorente, corresponsal del diario Página/12 en Italia.

Más información: Alemania deporta a más de 5.600 migrantes en tres meses

La periodista se refirió además al crecimiento del partido de Salvini y al declive de sus socios de coalición, el Movimiento 5 Estrellas.

"En las elecciones del año pasado, en marzo de 2018, salió como primer partido el M5E y segundo salió La Liga. Después de las elecciones del 26 de mayo, cuando se celebraron las europeas y también municipales en Italia, La Liga salió primera. El M5E ganó solo uno de más de 200 municipios en juego. El motivo: inexperiencia y falta de capacidad. Hay una gran desilusión de los votantes, que esperaban que el M5E fuera el partido del cambio, pero en un año no han podido cambiar nada. La Liga fue aliada de Berlusconi, por eso Salvini aprendió a manejarse mejor. De hecho, esa vieja división entre norte y sur ya no existe más. La Liga ha conseguido muchos votos en el sur. Ya no se llama más la Liga Norte", adujo Llorente.

En el programa se informó a su vez acerca de las negociaciones entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de cara a la formación de un "gobierno de cooperación"; y la histórica juramentación como diputado del exlíder delas FARC Jesús Santrich.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.