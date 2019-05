Crímenes del franquismo: "Los jóvenes sienten que les robaron la historia"

En El silencio de los otros, el documental que expone las atrocidades del franquismo, los protagonistas reconstruyen sus historias personales, atravesadas por cuarenta años de dictadura liderada por el general Francisco Franco. Entre esas historias se destaca la de José María "Chato" Galante, militante de los derechos humanos y miembro de La Comuna -una asociación que ha conseguido reunir más de 50 querellas contra los crímenes del régimen franquista , que investiga la jueza argentina María Servini de Cubría-. "La dictadura ocupa 40 años de historia y tiene distintas fases, comienza con el preludio de la segunda guerra mundial. Yo empiezo a militar en el '67, cuando estudiaba telecomunicaciones y económicas y me encuentro en una universidad y en una sociedad incapaces de ilusionar a gente joven. Hablar en una asamblea de la facultad significaba estar fichado por la policía y ser detenido. Mataron a mi mejor amigo y eso me marcó definitivamente. Por denunciar la dictadura, me detuvieron en cuatro ocasiones y me procesaron en tres de ellas. Estuvo cinco años en prisión y fui torturado", relató.

El documental, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, ganó los premios Goya, Platino, Berlinale y Forqué, entre otros, y fue preseleccionado para los Oscar del 2020. Presenta también el relato de María Martín, una mujer que no pudo recuperar el cuerpo de su madre enterrado en una fosa común. "En España se mataba a la gente y se la dejaba en la calle para aterrorizar a lo que quedaban vivos, para que la gente supiera lo que le podía pasar. Era un mecanismo de socializar el terror e impedir cualquier tipo de respuesta y dejar cristalino la impunidad de cualquier crimen. La represión no despareció jamás, porque el último fusilamiento a jóvenes vascos y madrileños fue dos meses antes de la muerte de Franco. Lo que sucedió después es una disputa por la memoria histórica, que no es otra cosa que la socialización de la historia", explicó Galante, quien sostuvo que aún perviven viejas estructuras del régimen.

"Se construyó un relato falso que hizo desparecer a las víctimas y a los crímenes de la dictadura. Es la idea de que todo lo que pasó debe ser pasado de página, con la excusa de que eso era legal en aquel momento. La corrupción en España es una herencia directa del Estado caciquil, nacional católico, corrupto, como lo fue el Estado franquista. Las nuevas policías están conformadas por la policía franquista que nos perseguía. En la judicatura siguen estando los mismo jueces y ninguno cumple con lo que ordenan los organismos internacionales como la ONU", agregó.

Galante rescató la figura del jurista argentino Carlos Slepoy, que gracias a la justicia universal pudo llevar los crímenes del franquismo a la justicia de Argentina. "Cuando se prohíbe juzgar a la dictadura española en España, Carlos viaja a Argentina, donde se abre el único proceso. Ahora mismo el sumario de este proceso tiene alrededor de 500 querellas, con 19 imputados directos y miles de personas involucradas. Uno de los imputados, Martín Villa, vicepresidente en la transición y ministro en la dictadura, ha aceptado venir en septiembre a declarar en Argentina", explicó. El próximo 5 de junio habrá novedades al respecto.

Galante celebró el acercamiento de las nuevas generaciones a una historia completa que el relato oficial recortaba según su conveniencia, sobre todo luego de El silencio de otros, que tan solo en España fue vista por más de dos millones de personas. En Buenos Aires se estrena en el Festival Internacional de Derechos Humanos.

"Para los medios no existíamos hasta hace cinco años. Ahora no pueden ignorarnos. Todos los días hay información sobre la querella argentina, las fosas comunes y el robo de bebés. La gente más joven siente indignación, con una actitud propositiva, de movilización. Sienten que le robaron la historia. Los jóvenes no tienen por qué seguir padeciendo una democracia tan alicorta", dijo.

