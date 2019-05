"Temo que la extrema derecha crezca y bloquee el Parlamento Europeo"

Couso participa de una coalición con varios migrantes latinoamericanos, porque "representan la diversidad de España. La lista es un rara avis, pero debería verse con normalidad".

Según el comunicador audiovisual y eurodiputado, "se teme que crezca mucho la extrema derecha y que pueda llegar a una mayoría de bloqueo. Claro que hay que señalar también las culpabilidades que tiene la gran coalición que ha gobernado la Unión Europea con esos tratados neoliberales a partir del de Maastricht (1991), que han dejado a la periferia desindustrializada, con problema de deuda externa, con bancos privados increíbles que nos roban casi 30 mil millones de euros al año sólo en pago de intereses, que está desmontando el llamado Estado de Bienestar y que hace que la gente tiene miedo". Y respecto de España, dijo que "llega el fascismo con su maniqueísmo, señalando al diferente y, lamentablemente, de Francia para arriba ha calado. Lo que me preocupa es el sándwich que hacen la colación neoliberal, la socialdemocracia de la tercera vía de Tony Blair, y por otro lado estos chauvinistas, xenófobos y racistas". Vox, de España, se siente más afín a las extremas derechas de Europa del Este que a las de Francia o Italia, dijo.

Para Couso, "las expectativas en torno a la izquierda son 50 diputados y seríamos el cuarto o el quinto grupo. Es poco satisfactorio, porque aun unidos con los Verdes no pasaríamos de los cien diputados. Aun así pondremos nuestra voz en ese Parlamento mastodóntico de 750 diputados y diputadas".

El entrevistado también habló de las nacionalidades españolas y del caso exitoso del gobierno progresista de Portugal.

Colonialismo y violación de derechos humanos en Cisjordania

'Voces del Mundo' también entrevistó a la periodista y activista de derechos humanos Leticia Silvestri, quien participó recientemente del Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI), que lleva a 30 personas de todos los continentes para acompañar a las poblaciones palestinas bajo ocupación y reportar violaciones a los derechos humanos.

Tras su viaje a Cisjordania, Silvestri dio cuenta del avance colonizador de Israel sobre un territorio que la ONU ha reconocido como de los palestinos y de las violaciones a derechos humanos en materia de salud, educación, hábitat y movimiento.

"En la llamada área C, de administración militar y civil bajo control israelí surgida de los Acuerdos de Oslo, se instalan los asentamientos ilegales israelíes. Es el lugar donde las comunidades palestinas sufren más asedio, hostigamiento y ataques por parte de los colonos", dijo.

Si bien ella formó parte de una delegación internacional supuestamente protegida, señaló que " a los colonos no les importa eso, ni siquiera la imagen de Israel a nivel de propaganda. En Hebrón me mandaron 'a Siria', me dijeron que 'había gente muriendo', aceptando que en Cisjordania hay problemas. Y también hacían comentarios como que la ley internacional no aplica porque eso es Israel, Judea y Samaria, y que su ley vale más que la internacional. Así, los colonias violan todas las leyes internacionales".

La entrevistada sostuvo también que "los colonos atacan a los palestinos, les hacen la vida cada vez más difícil, tiran los árboles, tiran piedras a las escuelas o a las casas: hay ataques puntuales y concretos. Los desalojos, demoliciones o confiscación de tierras lo hace la administración militar, básicamente el soldado que cierra una zona o derrumba una escuela. Eso es después usufructuado por los colonos", tras lo cual contó la resistencia del pueblo palestino al colonialismo israelí.

"Hay miles de formas de resistencia de la gente común. Todas las personas tienen un nivel conciencia y resisten, como quedarse en su casa cuando los colonos los atacan o ir a una manifestación. Es injusto generalizar, pero percibí que están descreídos de la política. Han firmado los Acuerdos de Oslo en 1993 que no se cumplieron y les sacaron el 70 por ciento del territorio que les quedaban", sostuvo.

