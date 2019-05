EEUU: "La batalla de los republicanos contra China genera ambigüedad entre los demócratas"

En EEUU ya se ha largado, tempranamente, la carrera para las elecciones presidenciales 2020. La guerra comercial entre EEUU y China aparece como el tema principal en la agenda del presidente Donald Trump, que sin dudas intentará capitalizar para su reelección.

"En EEUU todo es para consumo interno, y las políticas de Trump están dirigidas a la base del Partido Republicano. Pero hay dos trayectorias. Por un lado, la política de línea dura contra Irán y el empuje militar en Medio Oriente. Pero esta estrategia de guerra aísla a los republicanos. La otra trayectoria es China. La estrategia dejó de pensar el terrorismo como la clave del enfrentamiento global y ve un enfrentamiento entre potencias. China es la potencia en ascenso y esto produce mucha ambigüedad entre los demócratas y el establishment", explicó Ernesto Calvo, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern (Chicago) y profesor en el Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland.

También destacó que Trump no tiene asegurada la reelección, por lo que se ha lanzado prematuramente a la campaña. "La economía está en crecimientos históricos, similares a los picos de Bill Cinton y a lo que el país experimentó en los 60 y 70, por lo que su apoyo debería ser masivo. Sin embargo, las encuestas los muestran perdiendo ante cualquier demócrata. Trump polarizará y tratará de disminuir la participación efectiva y concentrarse en los estados del Medio Oeste, aunque pierda por cantidad de votos. Su popularidad está en orden del 35 por ciento. El avance sociodemográfico está convirtiendo a los republicanos en una minoría al control del poder", sostuvo Calvo.

La falta de acuerdos en Libia la empuja a la guerra civil

Al mismo tiempo, el experto adujo que una "camada de jóvenes muy interesantes" está intentando renovar al Partido Demócrata para enfrentarse al líder republicano. "Es un campo muy joven, muy progresista, no solo en el campo social, sino en el económico. La iniciativa más importante fue el llamado Green New Deal, donde se vincularon los temas ecológicos con los de redistribución, por mucho tiempo separados. Luego del triunfo de Trump, comenzó a haber una discusión dentro del partido para no ser tan moderados", señaló Calvo.

El Gobierno libio debate con las tribus del este los combates en Trípoli

Ezequiel Vega, analista en política internacional y especialista en África, dialogó con 'Voces del Mundo' sobre el aumento de las tensiones en Libia y la posibilidad de un nuevo ciclo de inestabilidad y violencia. "Fayez Sarraj tuvo apoyo de la comunidad internacional, y hasta febrero de 2019 fue reconocido por la ONU como primer ministro. Pero Jalifa Haftar es la persona trascendental, porque viene de la principal ciudad donde se refina el petróleo de Libia. Egipto, Arabia Saudí y EAU lo apoyaban, al igual que Rusia y China. Haftar con el apoyo de alcaldes y gobernadores del sur comenzaron a avanzar hacia la capital, Trípoli, y con ello la desestabilización luego de dos o tres años de paz inestable", afirmó Vega, quien escribe en la revista Resumen al Sur.

Por ello, más allá del enfrentamiento entre ambos líderes, Haftar espera recibir la legitimidad para formar una alianza de gobierno.

"Haftar tiene el control de las fuerzas, del petróleo y del territorio. Ahora va por los votos y el apoyo de la comunidad internacional. Necesita el reconocimiento. El jefe del Ejército de Sarraj no le soltó la mano aún, por eso sigue la situación de stand by. Libia está al borde de una nueva guerra civil", sostuvo Vega.

EEUU insta a Corea del Sur a que apoye su campaña contra Huawei

En el programa se informó a su vez acerca de la suspensión de los vínculos entre empresas tecnológicas de Reino Unido y Japón y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei ; la posibilidad de realizar un segundo referéndum sobre el Brexit, como sugirió la primera ministra británica Theresa May; los disturbios en Indonesia tras la proclamación de Joko Widodo como presidente del país, que ocasionaron la muerte de al menos seis manifestantes; y el asesinato sistemático de defensores de los derechos humanos en Guatemala, 39 entre 2017 y 2018 según un informe de la ONU.

