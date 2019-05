Denuncian la presencia no autorizada de agentes de la DEA en Colombia

El periodista colombiano y director de la agencia Prensa Rural, René Ayala, analizó la crítica realidad que atraviesa Colombia, marcada por el incremento de la violencia y el avasallamiento al Estado de Derecho. Particularmente, se refirió a la situación de Jesús Santrich -quien fue recapturado luego de que se ordenara su liberación- y los acuerdos de paz.

"Es escandaloso lo que ocurre. Más de 130 excombatientes de las FARC que se acogieron a los acuerdos fueron asesinados. Hacia afuera el presidente Iván Duque dice que cumple esos acuerdos, que cuenta con signatarios internacionales y fue ratificado por la ONU y la Corte Penal Internacional. En la práctica se le ponen palos en las ruedas. El caso de Santrich, es una decisión para llevar terminar con el acuerdo", aseguró.

Ayala también evaluó el caso de su colega Nicholas Casey de The New York Times, que tuvo que abandonar Colombia tras su denuncia sobre los llamados "falsos positivos", los asesinatos extrajudiciales que proliferaron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). "Es un tema que pensábamos superado. Más de 10 mil personas asesinadas bajo esta modalidad. Es increíble que Casey haya tenido que irse porque una congresista lo ha señalado como un aliado de las FARC. Tuvo que abandonar el país por presiones", sostuvo.

Asimismo, señaló con preocupación la participación de EEUU dentro del territorio colombiano, especialmente a través de agentes no autorizados. "El caso Santirch revela la presencia de personal de EEUU que no está autorizado. La embajada de EEUU en Bogotá es la que más funcionarios tiene en toda América Latina. La gran pregunta es por qué hay un número tan elevado cuando hay una situación compleja en cuanto a una posible agresión a Venezuela. Lo de Santrich demuestra que hay operaciones encubiertas, cuando no hay permiso para hacerlas en nuestro país", afirmó Ayala.

Polémicas adjudicaciones petroleras en la Cuenca Malvinas

Gobierno argentino adjudica 18 áreas para buscar gas y petróleo

La reciente adjudicación de una serie de áreas de la cuenca Malvinas a petroleras británicas reavivó el debate sobre las concesiones del gobierno de Mauricio Macri a Londres. "La concesión de prospección petrolera a estas empresas tiene un caballo de Troya. Hay empresas británicas vinculadas a la prospección en las Malvinas mismas. Todo comenzó con el acuerdo del 13 de septiembre de 2016 entre los vicecancilleres argentino Jorge Faurie y británico Alan Duncan. Se sentaron las bases para cada una de las propuestas a favor del Reino Unido en cuanto a prospección petrolera, investigación conjunta y explotación pesquera. Los vuelos regulares, la posibilidad de contar con puertos y el acceso rápido a Comodoro Rivadavia son una ventaja increíble para estas empresas", indicó Mariano Memolli, exdirector nacional del Antártico y delegado argentino ante el Council of Managers of National Antartic.

"Es algo que ya se venía preparando. Muchos de los accionistas de estas empresas están sentados en el gabinete del gobierno actual", agregó.

Además del conflicto de intereses entre integrantes del gobierno argentino y las empresas que han sido beneficiadas por la licitación, Memolli señaló la desventaja que esta decisión significaría para el próximo gobierno a la hora de negociar en torno a la cuestión Malvinas con las autoridades británicas.

"Ahora los isleños tienen toda la logística abierta en Uruguay, Brasil y Argentina, cuando podríamos haber negociado de otra manera, con YPF como la gran socia, pero nunca una entrega son nada a cambio", lamentó.

Expresidenta argentina califica de persecución el juicio en su contra

En el programa se informó a su vez acerca del proceso judicial en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo calificó como una persecución y un intento por "distraer" la atención de la crisis económica que vive Argentina; el duro informe de Amnistía Internacional contra el gobierno del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro; el anuncio de elecciones legislativas anticipadas en Ucrania convocadas para el próximo 21 de julio; y la conformación del nuevo Congreso español

